« Maman, je vais bien » : derniers mots d’un garçon palestino-américain de six ans qui a été poignardé à mort lors d’un crime de haine présumé | Actualités américaines

Les derniers mots d’un garçon palestino-américain de six ans ont été « maman, je vais bien » après avoir été poignardé à mort lors d’un crime de haine présumé dans l’Illinois ce week-end, a déclaré son oncle.

Les personnes en deuil se sont rassemblées pour les funérailles de Wadea al Fayoumé lundi, quelques heures après que le suspect ait fait sa première comparution devant le tribunal.

La police a déclaré que Wadea et sa mère Hanaan Shahin, qui est soignée à l’hôpital après avoir subi « plus d’une douzaine de coups de couteau », ont été pris pour cible « parce qu’ils sont musulmans et parce qu’ils sont musulmans ». conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens« .

Ils ont été attaqués par leur propriétaire samedi dans le canton de Plainfield, dans le comté de Will, à environ 64 km au sud-ouest de Chicago.

Le garçon a été poignardé 26 fois tandis que Mme Shahin, 32 ans, a subi de multiples blessures. Mme Shahin n’a pas pu assister aux funérailles pendant qu’elle est soignée à l’hôpital, mais elle devrait survivre.

Joseph Czuba, 71 ans, qui a été accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, de deux chefs de crime de haine et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle, avait fait une première comparution au tribunal du comté de Will quelques heures avant les funérailles.

Le père de Wadea al Fayoume, Oday al Fayoume, à droite, embrasse son oncle Mahmoud Yousef





« C'est quelque chose contre lequel nous avons essayé de mettre en garde »

Les personnes en deuil se sont rassemblées pour les funérailles de Wadea à la Mosque Foundation à Bridgeview, dans l’Illinois, une communauté au sud-ouest de Chicago connue sous le nom de « Petite Palestine » en raison de sa forte concentration d’Américains palestiniens.

Mahmoud Yousef, l’oncle de Wadea, a déclaré lors d’une conférence de presse à l’extérieur de la mosquée : « C’est un enfant de six ans. Comme tout autre enfant de six ans, il aime jouer à des jeux.

« C’est un enfant très gentil. Il aime sauter de haut en bas. »

M. Yousef a ajouté : « Nous avons reçu un SMS de sa mère, disant que lorsqu’il a été poignardé, ses derniers mots à sa mère : ‘Maman, je vais bien.’ Vous savez quoi ? Il va bien. Il est dans un meilleur endroit. »

Dans le sous-sol de la mosquée, des femmes et des enfants se sont rassemblés et ont pleuré pendant la conférence de presse.

Les personnes en deuil déposent des fleurs sur la tombe de Wadea al Fayoume





Des dizaines de personnes étaient présentes à la cérémonie, dont deux hommes qui ont brandi des drapeaux palestiniens avant que le groupe ne scande : « Palestine libre, libre ».

Cet assassinat intervient dans le contexte d’une nouvelle crise au Moyen-Orient après une attaque meurtrière perpétrée par des militants du Hamas sur

civils israéliens il y a une semaine et représailles ultérieures d’Israël dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas.

Le conflit a mis les communautés juives et musulmanes palestiniennes aux États-Unis en haleine et en craignant une

des réactions négatives potentielles à leur encontre.

S’exprimant après l’attaque contre Wadea et sa mère, Ahmed Rehab, directeur exécutif du bureau de Chicago du Council on American-Islamic Relations, a déclaré lundi : « C’est une journée difficile. C’est un pire cauchemar devenu réalité.

est quelque chose contre lequel nous avons essayé de mettre en garde.

« Cela me fait de la peine que l’agneau sacrificiel à cette atmosphère soit ce magnifique jeune garçon de six ans. »

M. Rehab a ajouté que Mme Shahin était arrivée de Cisjordanie aux États-Unis il y a 12 ans et que son père avait immigré il y a neuf ans.

Les personnes en deuil se sont rassemblées pour des funérailles émouvantes





Le suspect comparaît devant le tribunal

Czuba a été nommé défenseur public et n’a pas plaidé pour les accusations qui pèsent sur lui lors de sa comparution devant le tribunal.

Avant les attaques au couteau, il n’y avait aucun problème ou conflit connu entre Czuba et la famille, a déclaré le CAIR.

Le père du garçon, Oday al Fayoume, a déclaré au Daily Beast que Czuba entretenait de « bonnes relations » avec la mère et le fils du garçon, ayant construit une cabane dans les arbres pour le petit enfant à l’extérieur de la maison qu’ils lui avaient louée.

« C’est un ange. En fait, un petit ange sous la forme d’une personne », a déclaré El-Fayoume à propos de son fils.

« C’est difficile d’imaginer cet homme tenant un couteau sur le point de poignarder mon fils. »

Le père du garçon a reçu des SMS de la mère de l’enfant alors qu’elle était hospitalisée, décrivant l’attaque et

identifiant l’agresseur, a déclaré M. Rehab.

Il a ajouté : « Il a demandé à sa femme… ce qui s’était passé », a déclaré Rehab. « Il a frappé à la porte et a tenté de l’étrangler et a dit : ‘Vous, les musulmans, devez mourir’ et il l’a poignardée. »

Le procureur général Merrick Garland a déclaré dimanche soir que le ministère américain de la Justice ouvrirait une enquête fédérale pour crime de haine.

enquête sur l’attaque.