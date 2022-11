Maman ivre, 30 ans, qui s’est écrasée dans une voiture garée alors qu’elle conduisait son fils en bas âge après six canettes de bière à pied GRATUITEMENT du tribunal

Une maman qui a percuté une voiture garée alors qu’elle conduisait son fils en bas âge après avoir écorché six canettes de bière s’est échappée du tribunal.

Kelly Whitehouse, 30 ans, a été vue en train de retirer la fillette de deux ans de sa Vauxhall Astra après avoir heurté la voiture à quelques mètres de chez elle.

La police a été appelée après que la mère a été vue en train de se précipiter à l’intérieur de sa propriété – laissant la voiture endommagée dans la rue à Warrington, Cheshire.

Les tests ont montré que Whitehouse avait 114 microgrammes d’alcool dans 100 ml d’haleine. La limite légale est de 35mg.

La mère, qui n’a réussi son test que l’année dernière, a évité la prison après avoir admis avoir conduit avec un excès d’alcool.

Elle a plutôt reçu une ordonnance communautaire de 12 mois et une interdiction de conduire pendant deux ans après avoir fait valoir qu’elle recevait de l’aide pour des problèmes d’alcool.

Le tribunal de première instance de Warrington a appris que Whitehouse avait « fait une embardée » sur la route quelques instants avant de heurter la voiture garée.

La femme au foyer avait avalé six canettes de Budweiser avant de prendre le volant avec son tout-petit à l’intérieur vers 19 heures le jour d’Halloween.

On a dit aux JP que Whitehouse s’occupait à plein temps de sa mère et de ses deux jeunes enfants.

Son avocate, Victoria Frampton, a déclaré qu’elle avait appelé à l’aide pour sa consommation d’alcool le lendemain et qu’elle faisait maintenant partie des Alcooliques anonymes.

Elle a ajouté: “Il n’y a pas de punition plus sévère que celle qu’elle s’est infligée.”

En plus de l’ordonnance de la communauté, Whitehouse a reçu l’ordre de suivre dix jours d’activités de réadaptation et un programme de traitement de l’alcoolisme de six mois.

Elle devra également effectuer 60 heures de travail non rémunéré et payer 234 £ de frais et une suramende compensatoire.

Lors de la condamnation, le juge de district Jack McGarva lui a dit: “C’est une affaire vraiment choquante.

“Vous avez bu beaucoup d’alcool au cours de la journée et il semble que vous vous soyez mis dans un tel pétrin avec l’alcool que vous n’étiez pas en mesure de reconnaître qu’il n’y avait aucune perspective d’être apte à conduire en toute sécurité.

«Vous êtes monté dans la voiture avec votre petit, un enfant de deux ans, et vous avez conduit à un niveau médiocre et mauvais. Et cela avec un enfant dans la voiture.

“Vous étiez un danger pour vous-même, votre enfant et les autres personnes sur la route.”

