Maman interdit aux enfants de jouer dehors après que deux hommes se soient approchés d’eux lors d’un incident «terrifiant»

Une maman a interdit à ses enfants de jouer seuls à l’extérieur après que deux hommes les ont approchés dans la rue.

Anna Sargeant a été ébranlée et son fils en larmes après l’incident « terrifiant », qu’elle a immédiatement signalé à la police du Staffordshire.

Une mère a interdit à ses enfants de jouer seuls à l’extérieur après avoir été approchés par deux hommes sur Hodgkinson Street à Chesterton, Staffordshire, le 23 juillet Crédit : Google

La jeune femme de 30 ans a déclaré que ses plus jeunes enfants et leur amie de six ans jouaient devant sa maison à Chesterton lorsque deux hommes ont essayé de leur parler.

Sa fille aînée, 12 ans, est revenue du magasin et a sonné l’alarme avant qu’Anna ne confronte le duo, a-t-elle déclaré.

La mère de six enfants a ajouté que son « petit garçon était pétrifié » et qu’elle « se sentait malade et tremblait » après l’incident survenu vers 13 h 50 le 23 juillet.

Anna a décidé d’empêcher ses enfants de sortir seuls et exhorte les autres parents à la vigilance.

Elle a déclaré à StokeonTrentLive: « Ils jouaient dehors sur le devant, ce qu’ils font. La mère de l’autre fille et moi étions toujours à l’intérieur et à l’extérieur pour les surveiller.

« Mes deux filles aînées sont allées dans les magasins et quand elles sont revenues, elles ont vu ces gars parler aux enfants.

« Dès que j’ai entendu une de mes filles, je suis allé en courant à la porte. Je leur ai demandé ‘pourquoi êtes-vous ici en train de parler à mes enfants ? Que faites-vous ?’.

‘PÉTRIFIANT’

« J’ai dit » ce sont des petits enfants et vous ne devriez pas être ici « . Ils ont commencé à se parler dans une autre langue.

« Mon fils avait tellement peur qu’il se cachait derrière une voiture. J’ai essayé de sortir pour le récupérer. Ils marchaient vers lui alors que j’essayais de le récupérer.

« Son beau-père a couru et a réussi à attraper les enfants et à les amener dans la maison. Il a également fait entrer la petite fille dans sa maison. »

Anna a décrit les hommes comme étant d’Europe de l’Est » et a déclaré qu’ils étaient montés dans une Citroën noire conduite par un troisième homme, qui est ensuite passé lentement devant la maison de la rue Hodgkinson à plusieurs reprises.

« Je me sentais malade et tremblais. C’est arrivé si vite », a-t-elle déclaré.

« Nous étions sortis peu de temps avant cela. Je les ai vérifiés et ils jouaient.

« Mon petit garçon était terrifié. Quand je l’ai fait entrer, il s’est effondré en pleurant, il était pétrifié. »

Je me sentais malade et tremblais. C’est arrivé si vite. Maman Anna Sargeant

Anna a ajouté: « C’est une rue calme et nous n’avons jamais rien eu de tel. Que cela se produise est vraiment étrange.

« C’est triste que les enfants ne puissent pas jouer. J’aimerais que la police fasse quelque chose.

« A d’autres parents, je dirais soyez vigilant et assurez-vous de surveiller de près vos enfants.

« Les miens étaient à l’extérieur de ma maison et je suis parti pendant quelques secondes et c’est comme ça que c’est arrivé rapidement. »

Les flics ont dit qu’ils « suivraient » la situation ».

Un porte-parole a déclaré: « Nous avons été informés d’un incident suspect signalé sur Hodgkinson Street vers 14h30 le vendredi 23 juillet.

« Les agents locaux ont rassuré les personnes concernées et continueront de surveiller la situation. »