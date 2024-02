Maman interdit à sa baby-sitter de donner des collations transformées à son fils, alors elle arrête

De nombreux parents et éducateurs ont des idées divergentes sur ce qui est le mieux en matière d’habitudes alimentaires des enfants. Mais une maman sur Reddit avait des opinions si tranchées que cela a entraîné un conflit majeur – et certains choix parentaux qui, selon de nombreux experts, sont tout simplement de mauvaises idées.

La mère a interdit à la baby-sitter de donner des collations à son fils après l’école, alors elle a arrêté.

La nutrition est une préoccupation majeure pour de nombreux parents, et empêcher leurs enfants de ne manger que de la malbouffe et du sucre toute la journée peut être un défi de taille. Mais cette maman a une vision assez extrême de tout cela.

Dans son message, elle a écrit qu’elle avait récemment découvert que la baby-sitter de son fils de 5 ans “avait une poubelle pleine de collations dans sa voiture et qu’il pouvait choisir ce qu’il voulait lorsqu’elle venait le chercher à l’école ou à l’entraînement”. Cela est vite devenu un problème pour cette mère.

La mère était en colère contre les collations transformées et a établi une règle selon laquelle son fils n’était pas autorisé à manger avant l’heure du dîner.

De nombreux parents apprécieraient qu’une baby-sitter fasse ce geste – avec son propre argent, rien de moins. Cette maman n’en faisait pas partie.

Au lieu de cela, elle était en colère parce que la baby-sitter lui avait donné « du chocolat, des barres granola, des collations aux fruits, des sacs de chips, du poisson rouge et de la compote de pommes », qualifiant ces aliments de « merde transformée ». La solution apportée par la mère au problème était encore plus extrême.

Lorsqu’elle a interrogé la baby-sitter à ce sujet, elle a répondu qu’elle fournissait les collations parce que son fils avait toujours faim après l’école. La mère a insisté pour qu’elle arrête cela, et la baby-sitter a dit qu’elle serait heureuse de le faire si la mère lui préparait une collation à la place.

La mère a refusé en disant : « Je lui ai dit que cela ne prendrait que quelques heures et qu’elle pouvait simplement le faire attendre jusqu’à ce qu’ils rentrent à la maison. » La baby-sitter a refusé de travailler de cette façon, disant à la mère : « Elle ne travaillera pas avec un enfant de 5 ans affamé pendant deux à quatre heures » – une réponse pertinente pour quiconque a déjà eu à gérer un enfant « affamé ».

Même le mari de la mère lui a dit qu’elle était déraisonnable, soulignant que rien de ce que la baby-sitter donnait à leur garçon n’était si mauvais. Le père a même envoyé un texto à la baby-sitter pour lui proposer de lui rembourser les collations, mais la mère a refusé de céder, alors la baby-sitter a démissionné immédiatement.

Les experts en parentalité et en nutrition affirment que l’approche extrême de la mère peut nuire à la relation de l’enfant avec la nourriture.

La plupart des parents s’opposeraient probablement à ce que leur enfant reçoive des cupcakes et des chips, mais les barres granola et Goldfish ? Compote de pommes? « Merde transformée » est une façon assez extrême de décrire ces aliments.

Et des experts comme les pédiatres et les diététistes affirment que ce type de jugement de valeur peut entraîner une relation négative avec la nourriture, susceptible d’entraîner des problèmes tels qu’une mauvaise image corporelle et même des troubles de l’alimentation, la deuxième forme de maladie mentale la plus mortelle selon l’Institut. Coalition pour les troubles de l’alimentation.

Des experts comme Hôpital pour enfants de Boston L’infirmière praticienne Sarah Zombek affirme que la façon dont les parents parlent de ce sujet est d’une importance vitale et que l’accent devrait être mis sur la façon dont certains aliments sont nourrissants, tandis que d’autres sont simplement agréables et savoureux.

“La mauvaise nourriture n’existe vraiment pas”, a déclaré Zombek. Au lieu de cela, “il y a des aliments qui sont là comme carburant et nous donnent l’énergie pour la journée et d’autres aliments qui ne le sont pas”.

Plus important encore, les jeunes enfants ont littéralement besoin de manger des collations pour que leur corps et leur cerveau en développement fonctionnent correctement.

Il s’avère que cette mère ferait mieux de laisser son enfant manger de la « merde transformée » comme du chocolat plutôt que de le laisser « affamé » puisque cela ne dure « que quelques heures ».

Les pédiatres disent que les enfants et les adolescents besoin manger toutes les trois à quatre heures pour alimenter leur cerveau et leur corps en pleine croissance. Cela a également un impact majeur sur leurs fonctions cognitives, leur comportement et leur humeur – comme la baby-sitter de cette femme ne le sait que trop bien.

Photo : Anna Nahabed / Shutterstock.com

Et quant aux « conneries transformées » que son fils aime ? Écoutez, mamans amandes : la diététiste Elizabeth Davenport aimerait vous dire un mot.

Elle a dit Le New York Times que les crackers Goldfish contiennent «toutes sortes de bons nutriments», que les purées de fruits comme la compote de pommes sont un moyen important d’inciter les jeunes enfants à manger des produits et que même les biscuits et le lait constituent une collation décente.

“Les gens disent : ‘Je ne veux pas que mes enfants mangent des calories vides'”, a déclaré Davenport au Times.[but] toute culpabilité que les parents ont à propos de ces aliments vient de la culture diététique. » Alors donnez déjà à l’enfant son poisson rouge ! Et peut-être appelez cette baby-sitter et proposez-lui de lui rendre son travail.

John Sundholm est un écrivain d’actualités et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et des sujets d’intérêt humain.