Maman insiste sur le fait qu’elle a filmé une “famille de crocodiles de 12 pieds” nageant en mer au large des côtes britanniques – qu’en pensez-vous ?

Une maman CHOQUÉE insiste sur le fait qu’elle a repéré deux crocodiles “absolument énormes” nageant au large des côtes britanniques et a la vidéo pour le “prouver”.

Sarah Craven et sa famille ont été choquées après qu’un de ses fils ait crié “crocodiles!” tout en repérant des dauphins au large d’une falaise sur la côte du Yorkshire.

Deux grands “crocodiles” de chaque côté d’un plus petit, nageant dans l’eau entre Cayton Bay et Filey, Yorkshire Crédit : TIKTOK @sarahcravendale

Mais étaient-ils des crocodiles ou des «rockodiles» – un terme que le public a rapidement inventé pour suggérer une explication plus probable en réponse à la vidéo.

Néanmoins, la mère déterminée insiste sur le fait qu’elle a pu voir deux crocodiles massifs avec une peau bosselée de reptile, des pattes avant et arrière ainsi que de longues queues pointues.

Mlle Craven a déclaré au Scarborough News : “Nous nous sommes déplacés plus loin le long de la falaise pour voir de plus près et j’ai commencé à prendre des photos et des vidéos.

«Ils étaient absolument énormes. Le plus grand que nous ayons pu voir pourrait mesurer 12 pieds. Il y avait une mère et un père, puis il semblait y en avoir un plus petit au milieu.

“Je suis sûr à 100 % qu’il s’agissait de crocodiles, et mon partenaire et mes deux enfants ressentent la même chose.”

Elle a rapidement posté ses images des prétendus reptiles sur TikTok et les gens se sont précipités vers les commentaires.

Un utilisateur a écrit : “Essayez les dauphins sur toute la côte est… Je pense que vous devez aller chez spec savers mate.”

« Rocodiles » et « Crocorocks » ont commencé à apparaître dans la section des commentaires, la plupart des gens pensant que la vidéo était un canular.

Les Crocs ne savent pas nager jusqu’au Yorkshire !” Utilisateur de TikTok

Une autre personne a plaisanté et a dit : “Des crocodiles ! D’où ont-ils obtenu leurs visas ?!”

L’experte Angela Julian, coordinatrice chez Amphibian and Reptile Groups UK, a déclaré: «C’est extrêmement improbable. Il n’y a pas de crocodiles dans les eaux européennes. Pourquoi nageraient-ils dans la mer du Nord ?

« C’est quelque chose d’inexplicable, mais je ne sais pas quoi. Beaucoup de crocodiles se révèlent être des bûches. C’est une blague courante en tant qu’observateur de crocodiles.

“Les gens m’envoient toutes sortes de photos, montrant des créatures étranges, mais la plupart se révèlent être des morceaux de plastique.”

Cependant, laissant la porte ouverte à la spéculation, elle a dit : “Il est possible que les crocodiles soient là parce que quelqu’un les y a mis.”

En réponse aux experts qui ont démystifié sa théorie, Mlle Craven a déclaré: “Les experts diraient que ce n’est pas possible, mais ils diraient cela parce qu’ils ne voudraient pas mettre le facteur peur sur les touristes.”

L’année dernière, une autre femme du Yorkshire a repéré un “crocodile”, mais cette fois dans le jardin d’un voisin.

Une Sarah Jayne Ellis terrifiée a photographié le “croc” de 4 pieds qui se cache à côté.

L’infirmière a déclaré: “Je fermais les stores dans la chambre quand je l’ai vu sur l’herbe. J’ai regardé quelques heures plus tard et il avait disparu.”

Cependant, le mystérieux “Castleford Croc” s’est avéré plus tard être le jouet du fils du voisin.

Nigel Holroyd a dissipé la confusion lorsqu’il a été choqué de voir son jardin partout dans les nouvelles.

Il a expliqué: “C’est juste un crocodile jouet en plastique.

“Je l’ai laissé dans l’herbe pour effrayer le chat de mon voisin de mon jardin, mais j’ai fini par lui faire peur.

“C’est certainement devenu incontrôlable”, a-t-il déclaré. “Je vais être honnête, je ne pense pas avoir encore parlé à (Sarah).

“Elle n’est jamais venue et a dit:” Oh, il y a un crocodile dans ton jardin “.”