Maman Gurnee et son fils collectent des chaussettes pour une œuvre caritative – Shaw Local

GURNEE – Kendra Kett et son fils Keaton Nonnemacher organisent une collecte annuelle de chaussettes autour des vacances depuis 10 ans.

Cette année n’est pas différente.

Ce qui a commencé comme une entreprise caritative à laquelle la famille pouvait participer pendant les vacances, ainsi qu’un projet dans l’un des centres de soins et d’apprentissage supervisés par Kett, est devenu un événement annuel s’étalant sur plusieurs mois et des dizaines de participants de partout au pays.

Au cours de sa carrière dans la gestion de l’éducation, Kett a eu la chance de rencontrer le personnel de l’Open Arms Mission à Antioche et a été surprise d’apprendre le nombre de résidents en difficulté financière dans le comté de Lake.

Non seulement la nourriture et le logement étaient un besoin important, mais Kett a découvert que les chaussettes étaient l’article n ° 1 demandé à ceux qui avaient des difficultés financières.

Open Arms sert les familles dans le besoin avec de la nourriture et des produits d’épicerie chaque semaine. Il fournit également un soutien avec des fournitures scolaires, des sacs à dos de week-end remplis de nourriture pour les enfants en situation d’insécurité alimentaire, une aide au logement, aux services publics et au loyer, des repas de vacances, des livraisons de repas pour les personnes âgées confinées à domicile et des cadeaux de vacances pour plus de 300 enfants.

De nombreuses familles aux prises avec des difficultés financières ne peuvent pas acheter de nouvelles chaussettes pour leurs enfants ou leurs parents âgés pour l’hiver. Les hommes servis par la mission qui peuvent obtenir des emplois saisonniers en plein air (labourer, pelleter la neige, etc.) ont également besoin d’aide pour porter des chaussettes chaudes.

Judy Close, bénévole à la Mission depuis 11 ans, a lancé le projet Chaussettes pour l’âme en 2009 pour répondre au besoin.

“Lorsque les personnes en difficulté financière ont les pieds au chaud parce qu’elles ont de bonnes chaussettes chaudes pour traverser l’hiver glacial de Chicago, elles fonctionnent mieux et peuvent se concentrer sur la résolution de problèmes”, a déclaré Close.

Lorsque Kett et Close se sont rencontrés, il était évident que Kett commencerait à collecter des chaussettes, en s’organisant d’abord avec les garderies locales qu’elle supervisait, puis plus tard après sa retraite, en transformant la collecte de chaussettes en un effort national d’amis et de famille via les médias sociaux. et e-mail.

À ce jour, le projet de Close a collecté 90 000 paires de chaussettes grâce à des collectes de chaussettes pour soutenir les familles du comté de Lake dans le besoin.

“Chaque paire de chaussettes compte et chaque paire compte pour aider une famille”, a déclaré Marytherese Ambacher, directrice de l’Open Arms Mission. « Nos clients à la mission sont vraiment reconnaissants. Il y a un sentiment de soulagement lorsque nous commençons à distribuer des chaussettes. Notre devise est Voisins aidant leurs voisins. Nous apprécions tellement les dons de chacun.

Grâce à la générosité de leurs amis et de leur famille, Kett et son fils ont collecté plus de 9 500 paires de chaussettes depuis 2016. En règle générale, chaque année, les dons proviennent de 20 à 25 États. Cette année, le duo espère collectionner 3 000 paires.

“Il est si facile de faire don d’un paquet de chaussettes, mais le geste est très important et utile pour tant de personnes”, a déclaré Nonnemacher. “Pour faire un don, envoyer ou livrer de nouvelles chaussettes chaudes à Judy Close à l’Open Arms Mission à Antioche. Les chaussettes sont nécessaires pour tous les âges, des nourrissons aux personnes âgées, des garçons et des filles, des adolescents et des hommes et des femmes.

L’adresse d’Open Arms Mission est 1548 Main St., Antioch, IL 60002. La collecte se termine le 31 décembre.

Pour en savoir plus sur le travail effectué dans le cadre de la mission Open Arms et pour faire un don, visitez www.openarmsmission.org.