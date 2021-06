Maman gagne 10 000 £ par mois pendant un an après que sa fille a mis un billet de loterie dans sa carte de 45e anniversaire

UNE MÈRE a gagné 10 000 £ par mois pendant un an après que sa fille a acheté un billet de loterie pour son 45e anniversaire.

Cheryl Crowley a ouvert une carte d’anniversaire de sa fille Jade, 27 ans, et a été stupéfaite lorsqu’elle a trouvé un billet gagnant à l’intérieur.

Cheryl Crowley, 45 ans, a gagné 10 000 £ chaque mois pendant un an

Jade, mère de trois enfants, de Brent, au nord-ouest de Londres, a acheté une sélection de billets chanceux pour le tirage Set for life un jour avant l’anniversaire de Cheryl, le 7 mai.

Le lendemain, elle a vérifié les chiffres et s’est rendu compte qu’elle avait gagné gros.

Et la bonne nouvelle n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment car Cheryl et sa famille ont traversé des moments difficiles pendant la pandémie.

Elle a déclaré au Metro : « Cela a été une période très difficile pour notre famille.

La fille Jade, 27 ans, a glissé le billet gagnant dans la carte d’anniversaire de sa mère

La famille est ravie de dépenser ses gains

«Nous avons perdu un membre très cher de la famille à cause de Covid et avons dû lésiner et gratter pour rassembler l’argent pour lui donner l’envoi qu’elle méritait, donc avoir enfin quelque chose de positif à célébrer a littéralement fait l’année de mon père, et peut-être une décennie ! »

Cheryl pense que la chance est due à son père qui a toujours cru qu’ils « gagneraient gros » à la loterie.

Elle a expliqué: « Nous aimons son optimisme, mais après les moments difficiles que nous avons vécus, honnêtement, je ne croyais pas que quelque chose d’aussi merveilleux puisse arriver.

« Je suis ravi que papa ait eu raison après tout et que nous puissions commencer à profiter un peu plus de la vie. »

Mais Jade est reconnaissante que sa mère puisse enfin profiter des bonnes choses de la vie.

Elle a déclaré: «Ma mère est tout simplement incroyable. Elle a été enseignante au primaire pendant 15 ans mais a quand même trouvé le temps de s’occuper d’un parent âgé et d’aider avec mes trois enfants, elle le mérite tellement.

« Il est difficile d’expliquer ce que cela signifiera pour nous trois.

« Mon grand-père est une légende, c’est un grand merci à lui de nous avoir encouragés à jouer et de croire qu’une grosse victoire n’attendait que notre famille. »

Les crowleys espèrent dépenser leurs gains en sorties à la plage et en sorties shopping de luxe.

Cheryl a expliqué : « Si les 18 derniers mois nous ont appris quelque chose, c’est de ne rien prendre pour acquis et de tirer le meilleur parti de chaque instant.