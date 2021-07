Maman furieuse alors qu’un médecin a été reconnu coupable d’homicide involontaire après qu’un garçon de 6 ans soit décédé d’une septicémie autorisé à travailler sans restrictions

Une maman en DEUIL dont le fils mort d’une septicémie est furieux après que le médecin qui a raté ses symptômes soit autorisé à travailler sans restrictions.

Le Dr Hadiza Bawa-Garba, 43 ans, a été condamné à une peine de prison avec sursis pour l’homicide involontaire de Jack Adcock, six ans.

Le Dr Hadiza Bawa-Garba a été condamné à une peine avec sursis pour homicide involontaire Crédit : PA : Association de la presse

Jack, 6 ans, est décédé d’une septicémie à Leicester Royal Infirmary en 2011 Crédit : Press Association Images

Le spécialiste en pédiatrie a été radié du registre médical à vie en 2015 après le décès de Jack à Leicester Royal Infirmary en 2011.

Mais elle a remporté avec succès un défi contre la décision de la Haute Cour en 2018, les meilleurs juges ayant statué que ses actions n’étaient « ni délibérées ni imprudentes ».

Le Medical Practitioners Tribunal Service a décidé en 2019 qu’elle pouvait retourner au travail.

Le Dr Bawa-Garba a repris le travail en novembre dernier sous réserve d’un certain nombre de restrictions.

Mais hier, un tribunal médical a décidé qu’elle n’avait plus à travailler sous surveillance parce qu’elle « travaillait au-dessus des attentes pour son niveau de stagiaire ».

Les parents de Jack, Nicky et Victor, ont fustigé la décision en disant que le Dr Bawa-Garba n’aurait jamais dû être autorisé à reprendre le traitement des patients.

S’adressant au Daily Mail, Mme Adcock a déclaré: « Je pense que c’est absolument dégoûtant qu’elle ait pu retourner au travail comme si de rien n’était. Elle a tué mon fils.

« Nous devons vivre avec ça jusqu’au jour de notre mort.

« Comment dort-elle la nuit ? On lui a donné une seconde chance – pas nous. »

Je ne sais vraiment pas comment elle dort la nuit. Nicky Adcock

Nicky, une assistante d’enseignement de Leicester, a affirmé que le Dr Bawa-Garba n’avait jamais montré de remords pour la mort de son fils.

« L’ensemble du système est corrompu – il est sans fin », a-t-elle déclaré.

« Je ne sais vraiment pas comment elle dort la nuit. »

La décision prise par le tribunal médical a été bien accueillie par les organisations de médecins qui ont déclaré que la mort de Jack était due à une « défaillance à l’échelle du système ».

Le médecin a été condamné à deux ans de prison avec sursis pendant deux ans en 2015 après que l’accusation a déclaré que Jack était décédé après une série d’échecs du personnel médical.

Nottingham Crown Court a entendu que « tout médecin junior compétent » aurait posé un diagnostic correct après qu’une enquête ait recensé 21 erreurs cliniques commises dans son cas.

Mais elle a « inexplicablement » confondu le jeune avec un autre garçon qui avait été libéré et a ordonné aux médecins d’arrêter d’essayer de le réanimer après qu’il ait cessé de respirer, croyant qu’il était sous ordre de « ne pas réanimer ».

Le médecin junior a été radié du registre médical à vie en 2015 Crédit : PA : Association de la presse

Le Dr Bawa-Garba a ordonné des tests sanguins pour Jack, qui avait le syndrome de Down et qui avait été traité comme un bébé pour une anomalie intestinale et un trou dans le cœur.

Mais elle a mis plusieurs heures à examiner les résultats, ce qui l’aurait conduite à conclure qu’il s’agissait bien plus tôt d’une septicémie que d’un problème d’estomac.

Le garçon tragique est décédé d’une septicémie – une complication de l’infection, entraînant une défaillance de plusieurs organes – qui avait été manquée lors de l’évaluation du matin.

Le Dr Bawa-Garba, qui s’est qualifié en 2006, a prescrit un antibiotique pour traiter Jack qui inverse la défense du corps contre la septicémie.

À 20 heures, il a subi un choc septique – entraînant une urgence « d’appel d’urgence » – mais la confusion du médecin avec l’autre garçon a signifié que les médecins ont momentanément été invités à arrêter d’essayer de le sauver.

L’erreur a été commise vers la fin d’un double quart de travail de 13 heures au cours duquel elle n’a eu aucune pause.

Elle a été autorisée à continuer de travailler jusqu’en novembre 2015, date à laquelle elle a été reconnue coupable d’homicide involontaire par négligence grave.

L’infirmière d’origine portugaise Amaro a également été reconnue coupable et interdite d’exercice à vie par l’organe directeur de la profession, le Conseil des infirmières et des sages-femmes.