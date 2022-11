Maman frappée à la tête par son ex après l’avoir vue embrasser Kirk Norcross de Towie a chronométré la star pour lui dire “je suis en train de mourir”

L’ancien patron des strip-teaseuses des Dreamboys a tenté de tuer son ex avec une hache après l’avoir vue embrasser Kirk Norcross de Towie.

L’ancien mannequin imbibé de sang Alex Alam a ensuite FaceTimed la star sur son iPad pour lui dire: “Je suis en train de mourir – il m’a tué, il m’a fait.”

Alex Alam a subi trois fractures du crâne et a eu besoin de 100 points de suture après que son ex l’ait frappée à la tête

David Richards, qui a créé le groupe de strip-tease Dreamboys, a attaqué Mme Alam avec une hache 1 crédit

Alam a été attaquée par son ex après l’avoir vue embrasser Kirk Norcross de Towie, sur la photo Crédit : Fonctionnalités Rex

Mme Alam, qui a subi trois fractures du crâne et a eu besoin de 100 points de suture, a supplié : « S’il vous plaît, amenez mes enfants. Il va nous achever.

Kirk, qui avait embrassé Mme Alam à sa porte quelques minutes plus tôt, est revenu en courant et a trouvé ses enfants, âgés de sept et trois ans, en train de pleurer dans le couloir.

Mme Alam avait été attaquée par l’ancien boxeur David Richards, qui a créé les Dreamboys et vendu l’entreprise pour 1 million de livres sterling en 2019.

Il en a investi la majeure partie dans la construction d’une maison somptueuse avec des écuries à Stock, dans l’Essex, et l’a mise à leurs deux noms.

Ils ont eu une relation de neuf ans avant que Mme Alam, qui souffre depuis longtemps, ne le chasse.

Le tribunal de la Couronne de Chelmsford a appris qu’elle avait subi des années d’abus et l’a signalé à plusieurs reprises à la police pour comportement coercitif présumé. Elle a finalement déposé une plainte pour voies de fait et a obtenu une ordonnance de non-molestation.

Richards, 41 ans, a été contraint de vivre dans un hôtel.

Le jour après avoir été interrogé sur l’allégation d’agression présumée, il a attendu à l’extérieur de la maison pendant cinq heures.

Il a vu Kirk, 34 ans, partir, l’embrasser alors qu’ils se disaient au revoir.

Quand elle est sortie pour voir ses chiens, il l’a frappée à plusieurs reprises sur la tête avec une hache.

Richards, qui avait côtoyé des stars de Towie dont Amy Childs, criait : « Kirk Norcross ? Kirk Norcross – dans ma maison ?

Revivant le moment où Richards l’a «pris d’assaut» avec la hache, Mme Alam a déclaré: «Il a dit:« Tais-toi », puis il m’a tout de suite frappé sur la tête.

« Je pense qu’il m’a frappé deux fois, mais je ne suis pas tombé et il m’a encore frappé. J’ai dit: ‘David, ne le fais pas.’

Mme Alam a crié alors que Richards tentait de l’étrangler.

Il l’a poussée au sol en criant: “Kirk Norcrosss, Kirk putain de Norcross.”

Elle a ajouté: “Je lui disais:” Non, non, ce n’est pas comme ça “, et il me disait:” Ferme ta gueule “.

“Chaque fois que je criais ou suppliais, il devenait de plus en plus en colère. J’ai réalisé que j’allais me faire tailler en pièces. Je savais qu’il allait s’occuper de moi, puis il allait s’occuper des enfants.

Elle a dit que Richards l’avait attachée avec des attaches de câble et avait commencé à la traîner par les cheveux, l’accusant d’avoir tenté de ruiner sa vie en allant à la police.

Miss Alam, qui réfléchit vite, a inventé une histoire selon laquelle son père l’avait obligée à le faire – et qu’elle avait des messages pour le prouver.

Elle a dit que cela lui avait “sauvé la vie” en lui donnant la possibilité d’appeler à l’aide pendant que Richard cherchait son téléphone.

Elle s’est armée d’un couteau de cuisine, s’est cachée dans une chambre et a appelé Kirk et la police.

Kirk, qui a joué dans Celebrity Big Brother en 2013, a déclaré dans un communiqué qu’il avait rendu visite à Mme Alam à 18 heures et s’était endormi avec elle sur le canapé après que ses enfants se soient couchés.

Il a dit qu’il “lui avait donné un baiser de bonne nuit” en partant vers minuit et lui avait envoyé un texto quelques minutes plus tard pour lui dire qu’il était à la maison.

Il a ensuite reçu l’appel FaceTime.

Il se souvient : « Elle était par terre près de son lit, tenant un couteau de cuisine.

« Elle était couverte de sang. Je ne l’avais jamais vu quelque chose comme ça. C’était comme si je voyais un film d’horreur. Elle a dit : ‘Kirk, reviens, je suis en train de mourir. Il m’a tué.

“Je lui ai demandé ce qui s’était passé et elle a dit : ‘Il m’a fait avec une hache.'”

Richards s’est enfui et a été poursuivi par des policiers armés avant d’être arrêté à Ipswich, la ville où vit sa mère.

Il a admis avoir dit à un officier sur les lieux : “J’ai fait la chose la plus stupide de ma vie.”

Le procureur William Carter a déclaré que la conviction de Richards qu’elle était en couple avec Norcross avait un “effet extrême sur lui”.

Il a ajouté: “À mon avis, il s’agit d’un homme qui avait l’intention de tuer.”

Le tribunal a appris qu’il avait acheté une hache Magnusson, des serre-câbles et des gants chez B&Q Basildon le 21 mars, puis qu’il était retourné au magasin deux jours plus tard et avait de nouveau acheté les mêmes articles. Il a également acheté un masque et une combinaison noire.

Il a affirmé qu’il prévoyait de désactiver le box à chevaux de Mme Alam, mais a nié avoir été “aigri”.

Il a ajouté: “Le truc de Kirk Norcross, ça ne m’a pas dérangé du tout.”

Il a nié avoir essayé de la tuer ou même avoir jamais eu une hache.

Et il a affirmé que Mme Alam lui avait donné la permission de l’attacher avec des attaches de câble.

Richards avait admis avoir enfreint l’ordonnance de non-molestation lors d’une audience antérieure.

Il a nié toute tentative de meurtre, mais un jury a mis moins de quatre heures pour le condamner après un procès d’une semaine.

Il sera condamné le mois prochain.