Maman forcée de riposter aux trolls pour une photo “sexualisée” d’elle portant un bikini tout en étreignant son fils adolescent

Une star australienne du fitness RIPPED a riposté aux vils trolls qui l’ont accusée d’avoir partagé une photo trop “sexualisée” avec son fils.

Sophie Guidolin a partagé plusieurs clichés de son fils Kai à l’occasion de son 15e anniversaire sur sa page Instagram.

La photo qui a déclenché un contrecoup était celle de la femme de 33 ans qui faisait un gros câlin à son garçon alors qu’elle portait un bikini vert à imprimé léopard Crédit : Instagram/@sophie_guidolin

Sophie est une influenceuse et nutritionniste célèbre avec plus de 560 000 followers Crédit : Instagram/@sophie_guidolin

Le message, intitulé “Happy 15th Kay”, comprenait des photos de son enfance et d’autres de son adolescence.

Mais la photo qui a déclenché un contrecoup était celle de la femme de 33 ans qui faisait un gros câlin à son garçon alors qu’elle portait un bikini vert à imprimé léopard.

La maman de quatre – une sensation Instagram avec plus de 560 000 abonnés – a été forcée de modifier le message après que certains de ses abonnés aient eu un “problème” avec.

L’influenceuse et nutritionniste du Queensland a expliqué comment les trolls avaient inondé sa boîte de réception de commentaires horribles sur la photo.

Mais furieuse, Sophie n’en avait rien alors qu’elle se rendait sur Instagram pour lancer une défense pleine de gorge de ses actions.

Elle a martelé: “Pose sexy? Je serre mon fils dans mes bras putain!

“Nous vivons à Gold Coast, en Australie, où porter un bikini à la plage est tellement au-delà de la normale, que je n’ai même pas envisagé de mettre une clause de non-responsabilité sur cette photo.”

La star a expliqué qu’elle était en bikini alors qu’elle se baignait dans la piscine lorsque son fils s’est réveillé – elle a couru pour une photo d’anniversaire.

Kai ne voulait pas traîner parce qu’il avait tellement envie d’enfourcher son nouveau vélo que Sophie lui avait offert, alors une petite photo devait suffire.

La maman furieuse a ajouté : « Est-ce que j’ai un problème à porter un bikini devant mes fils ? CERTAINEMENT PAS. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sexualisée avec lui, et je ne l’ai jamais été.

“Si vous avez un problème, vous devriez peut-être vous demander pourquoi vous pensez devoir sexualiser le corps d’une femme au lieu d’être simplement une mère et son fils à la piscine !”

Certains des abonnés de Sophie ont commenté à quel point ils étaient choqués que les gens aient un problème avec sa photo.

L’un d’eux a noté: “C’est dégoûtant que les gens pensent même de cette façon‍️. Vous êtes littéralement une maman prenant une photo avec son fils le jour de son anniversaire.

Ce n’est pas honteux et c’est quelque chose que je réitère vraiment, vraiment et que je ramène à la maison ici avec mes garçons Sophie Guidolin

“Je ne peux pas croire que les gens veuillent même sexualiser ça.”

D’autres ont été choqués qu’elle ait dû s’expliquer.

Un autre utilisateur a ajouté: “Comme c’est triste de devoir s’expliquer pour l’amour de Dieu, c’est SKIN, nous l’avons tous, elle n’est pas nue.”

Sophie est allée plus loin en essayant de réprimer les accusations de photo “sexualisée” en soulignant l’importance de voir les corps comme “normaux”.

Elle a conclu: “Ce n’est pas honteux et c’est quelque chose que je réitère vraiment, vraiment et que je ramène à la maison ici avec mes garçons.

“Ils ne me voient pas et se disent : ‘Oooo quel cul sexy tu as.’ Alors arrêtez de sexualiser les corps et les corps cesseront d’être sexualisés.

Sophie a créé The Bod – une entreprise de nutrition et de fitness – après avoir reçu un diagnostic de diabète gestationnel avant la naissance de son premier enfant.

Le jeune homme de dix-neuf ans a été contraint de “commencer activement à se renseigner sur la nutrition et sur ce qui se passe dans mon corps”.

Son entreprise de plusieurs millions de dollars lui est venue lorsqu’elle était en train de pousser son landau.

Sophie a également des jumeaux de six ans ainsi qu’un autre fils de 14 ans.

