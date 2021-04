Une maman a fait sauter une boîte de repas scolaire gratuite remplie de nourriture à laquelle sa fille de 10 ans est allergique – ainsi que des oignons moisis.

Sasha Peggs a frappé après que sa petite fille intolérante pour la maladie cœliaque et les produits laitiers, Mila, se soit vu livrer du fromage, du lait de vache, des pâtes et du pain pita, ainsi que des oignons pourris.

Maman Sasha Peggs a parlé de sa fureur après que sa fille Mila, intolérante aux produits laitiers et coeliaques, se soit vu livrer du fromage, du lait de vache, des pâtes et du pain pita dans un paquet de repas scolaires gratuits. Crédit: Triangle News

La famille a également reçu des oignons moisis dans la livraison Crédit: Triangle News

Sasha, 49 ans, a déclaré qu’elle craignait que la négligence en matière d’emballage des cartons puisse coûter des vies.

Elle a dit: «Je ne suis pas inquiète d’avoir plus de nourriture. Je ne veux juste pas qu’ils tuent quelqu’un accidentellement.

«Le lait de vache peut être anaphylactique. Les gens ne s’en rendent pas compte, et c’est ce qui me met assez en colère.

« Et sale – il faut un oignon éternellement pour devenir comme ça. Il a dû être mouillé. »

Sasha a seulement réalisé qu’elle était qualifiée pour les repas scolaires gratuits récemment, lorsqu’elle a eu du mal à tirer des bénéfices de son entreprise de beauté après sa fermeture pendant le verrouillage.

Et lorsque les écoles ont fermé pour les vacances de Pâques, elle a demandé des repas pour Mila à la société Pink Orange.

Mais dès que la boîte est arrivée chez eux à Bury St Edmunds, dans le Suffolk, Sasha a repéré du beurre et du fromage à l’intérieur.

«Quand la livreuse est revenue à la camionnette, j’ai dit: » Oh, ça doit être une erreur, parce que vous nous avez donné cela et nous avons besoin de gluten et de produits laitiers « », dit-elle.

«Et elle a en quelque sorte dit ‘Oh, le reste de la boîte n’est que des boîtes de conserve’ et cela ne la dérangeait pas.

« Alors je l’ai ouvert et puis à l’intérieur se trouvaient des pâtes, du pain pitta et du lait de vache UHT – tous des aliments qui pouvaient rendre Mila extrêmement malade. »

Sasha a envoyé des photos de la nourriture inadaptée à son fils Adam, qui a tweeté: «Les repas scolaires gratuits de ma petite sœur empêchent Pâques.

Sasha dit qu’elle craint que la négligence puisse coûter des vies Crédit: Triangle News

La boîte contenait également des conserves, des pommes de terre et des légumes Crédit: Triangle News

«Ils lui ont également envoyé de la nourriture à laquelle elle est allergique, donc il y a un total de six articles qu’elle ne peut pas avoir du tout. Épouvantable. »

Avant que la boîte ne soit envoyée, Sasha avait rempli un formulaire sur les exigences alimentaires et les allergies de Mila.

Mais lorsqu’elle s’est plainte à Pink Orange, il a fallu quatre jours à l’entreprise pour livrer en main propre une autre boîte à la suite du week-end de Pâques.

Pendant les trimestres, le personnel de l’école de la jeune fille prépare pour elle des repas sans gluten et sans produits laitiers.

Un porte-parole de Pink Orange a déclaré: «Il s’agissait vraiment d’un incident isolé mal choisi que nous avons pris très au sérieux et rectifié de tout cœur le jour ouvrable suivant, afin de garantir que les provisions pour l’enfant en question sont rapidement remplies.»

Le footballeur Marcus Rashford a déclenché un examen gouvernemental des repas scolaires gratuits cette année après avoir partagé des photos de mamans et de papas qui ont révélé de maigres substituts de repas pour leurs enfants affamés.

Des parents frénétiques ont partagé des photos de pommes de terre et de boîtes de haricots, d’une miche de pain et d’un bloc de fromage ou de boîtes de frites froides après s’être attendus à suffisamment de nourriture pour une semaine de déjeuners.

Rashford a également contraint à deux reprises le gouvernement à faire demi-tour pour nourrir les enfants les plus vulnérables du pays lorsque les écoles ont été fermées par des verrouillages.

Après que des photos de repas « scandaleusement inadéquats » fournis par la société Chartwells aient été diffusées sur les réseaux sociaux, Boris Johnson a discuté avec le footballeur et a annoncé une enquête.

Lors des questions du Premier ministre, M. Johnson a déclaré: « Je ne pense pas que quiconque soit satisfait des images honteuses que nous avons vues des colis alimentaires qui nous ont été offerts, elles sont épouvantables et elles sont une insulte aux familles. »