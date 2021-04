Il est courant pour les mères de voir leurs nourrissons se faire transporter et être embrassés et embrassés par des gens. Le contact physique est autorisé par la plupart des mères car la proximité a toujours été considérée comme un geste d’affection. Mais à l’heure actuelle où nous menons la guerre contre une pandémie mondiale, est-il prudent de laisser n’importe qui et tout le monde toucher votre bébé?

Une préoccupation similaire a été soulevée par une mère de Melbourne. Brittany Baxter est mère d’une petite fille de deux ans. Brittany dans sa vidéo TikTok désormais virale aborde ce problème et insiste sur l’importance du consentement lorsqu’il s’agit de bébés. Dans le clip qui a accumulé de nombreux points de vue et aime, elle partage ses anecdotes sur la façon dont elle a enseigné le consentement à sa famille avec l’aide de sa petite fille, qui est toujours le centre d’affection et d’attention.

D’une part, sa vidéo est applaudie par beaucoup sur les réseaux sociaux. En revanche, sa vidéo a suscité des réactions négatives de la part de ceux qui disaient qu’elle était trop jeune pour comprendre le consentement.

https://www.youtube.com/watch?v=dNmpXQbsedw

Brittany partage dans la vidéo qu’elle souhaite que sa fille comprenne le concept de consentement et qu’elle a donc commencé à lui enseigner cela à un âge tendre. Les membres de sa famille doivent maintenant obtenir l’approbation de l’enfant avant de l’embrasser / l’embrasser ou d’avoir tout autre type de contact physique. Elle a également ajouté que bien que sa famille ait vraiment soutenu la décision, certains ont pris leur temps pour l’accepter.

Elle a ajouté que le corps de sa fille n’existe pas pour que quiconque se sente plus à l’aise. Elle a poursuivi en disant que ce n’est pas la faute de sa fille si la génération plus âgée n’a pas pris le temps tout au long de sa vie pour apprendre à réguler ses émotions afin que le consentement ne continue pas à être ignoré.

