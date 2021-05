Maman «  étrangle à mort sa fille nouveau-née et cache le corps de son mari dans la salle de bain avant de la jeter à la poubelle  »

Une FEMME qui aurait étranglé à mort son nouveau-né a été arrêtée pour meurtre.

La mère de cinq enfants, identifiée uniquement par son nom Oleksandra, aurait assassiné sa fille peu de temps après l’avoir livrée à son domicile dans la ville de Mykolaiv, dans le sud de l’Ukraine, mardi.

8 Oleksandra (photographiée ici avec l’un de ses enfants) aurait étranglé sa fille nouveau-née à mort quelques instants après avoir accouché Crédits: Roksana Panashchuk

8 L’incident s’est produit mardi à son domicile dans la ville de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine Crédits: Roksana Panashchuk

La jeune femme de 28 ans aurait caché le corps de l’enfant dans son appartement pendant deux jours, en attendant une occasion de le jeter.

Les rapports indiquent que la femme avait donné naissance à son sixième bébé, allongé dans la baignoire, et étranglé à mort la fille nouveau-née à mains nues quelques secondes plus tard.

Après avoir coupé le cordon ombilical, Oleksandra a mis le cadavre dans un lavabo en plastique, l’a recouvert d’une pile de vêtements sales et l’a caché dans la salle de bain, ont indiqué les enquêteurs.

Interrogée, la mère a nié avoir donné naissance à un enfant après que des voisins inquiets aient appelé la police.

De plus, elle a dit qu’elle ne pouvait pas expliquer pourquoi son ventre était devenu beaucoup plus plat et plus petit, selon une femme vivant à côté.

8 Oleksandra a mis le cadavre dans un lavabo en plastique, l’a recouvert d’un tas de vêtements sales et l’a caché dans la salle de bain Crédits: Roksana Panashchuk

8 Le bébé y est resté caché pendant deux jours Crédits: Roksana Panashchuk

8 Le bébé a été découvert après que des voisins inquiets ont appelé la police. Crédits: Roksana Panashchuk

Oleksandra aurait avoué avoir livré secrètement un enfant et précisé où trouver le corps lorsque les agents étaient sur le point de l’emmener pour des examens médicaux.

Expliquant ses actions, la mère a déclaré «qu’elle ne voulait pas du bébé, avait prévu de le porter à l’extérieur et de le jeter dans une poubelle après que son mari soit parti travailler», a déclaré un témoin.

La médecine légale a établi que le bébé avait été assassiné après sa naissance.

Andriy Donets, le chef du service de police de Mykolaïv a commenté: «La jeune fille est née vivante et est morte d’asphyxie mécanique. Cela signifie qu’elle a été étranglée à mort.

Mykola, le mari d’Oleksandra, a confirmé qu’il ne savait pas qu’elle était enceinte et pensait qu’elle avait pris du poids.

Une affaire pénale pour meurtre avec préméditation a maintenant été ouverte contre la mère, qui risque jusqu’à cinq ans de prison si elle est reconnue coupable.

Les jumeaux de 18 mois et les enfants plus âgés du couple, âgés de trois, cinq et six ans, ont été emmenés de chez eux par les services sociaux.

Les parents devraient être privés de leurs droits parentaux, affirment les médias locaux.

8 À la suite d’une fouille médico-légale, la police a confirmé que la fille était née vivante et était décédée d’une asphyxie mécanique. Crédits: Roksana Panashchuk

8 Le mari d’Oleksandra, Mykola, a déclaré qu’il n’était pas au courant de la grossesse de sa femme et qu’il n’était pas au courant du meurtre présumé. Crédits: Roksana Panashchuk