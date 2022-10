Maman établit 5 règles pour les hommes qui veulent sortir avec sa fille

De la connaissance au plaisir, vous pouvez trouver toutes sortes de vidéos sur Internet. Cela dépend juste de votre humeur. Récemment, une mère a posé cinq conditions aux hommes qui veulent sortir avec sa fille, laissant les gens choqués. Certains ont accepté ses quatre conditions, tandis que la plupart des gens se sont opposés à la cinquième.

Récemment, une utilisatrice de Tik Tok, Kat Clarke, a partagé ses attentes à l’égard de quiconque souhaite sortir avec ses filles. Jetons un coup d’œil à leurs cinq conditions.

Premièrement : Elle leur souhaite à tous bonne chance. Aussi, la bonne chose est que ma fille est trop audacieuse à ce jour.

Deuxièmement: Elle a dit que sa fille et elle partageaient le même anniversaire et que son dernier petit ami avait l’habitude de leur offrir des cadeaux à tous les deux, donc les attentes de sa fille étaient élevées et les siennes aussi.

Troisièmement : Pas de scène de chambre à coucher. À moins qu’ils ne se fréquentent sérieusement depuis six mois. Elle a l’intention de rencontrer le petit ami de sa fille seulement après 6 mois.

Quatrièmement : Peu importe la nature de cette relation, Noël ne doit pas être gâché. De plus, ma fille ne devrait pas lui demander quoi faire maintenant.

Cinquième : Enfin, elle a dit de ne jamais inviter ma fille à dîner et de s’attendre à ce qu’elle paie ses repas.

En voyant la vidéo, beaucoup ont accepté les règles de Kat. Mais les gens ne sont pas d’accord avec sa cinquième condition. Comme l’a écrit l’un des utilisateurs de Tiktok, je suis la mère d’un garçon et je suis d’accord avec eux tous, mais les temps ont changé et les garçons et les filles gagnent. Ainsi, n’importe qui peut payer la facture. Voyons si Kat trouve un partenaire de vie approprié selon son choix pour sa fille.

