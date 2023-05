Une maman et son fils ont été emprisonnés pour une campagne de harcèlement « déformée » pour piéger son rival amoureux et séduire la fille dont il était obsédé.

Beaumont Bricka, 26 ans, a mené une guerre « tordue » contre Eve Taylor en la bombardant de messages malades l’exhortant à se suicider à partir d’un réseau de faux comptes.

Beaumont Bricka a lancé une campagne de harcèlement tordue contre son amour 1 crédit

Eve Taylor a reçu l’ordre de se suicider et sa famille et ses amis ont été ciblés 1 crédit

La main d’écurie obsédée s’est même envoyée des menaces de se faire passer pour une autre « victime » alors qu’il ciblait le petit ami innocent d’Eve, Tim Dobson.

Tim a été arrêté pour la «vendetta» contre sa petite amie, le laissant au bord du suicide alors que Bricka devenait «proche» de son amour.

Bricka a également tourné ses intérêts égoïstes vers neuf autres personnes liées à Eve, 24 ans, y compris son père directeur médical du NHS, le Dr Tim Taylor, qui a été qualifié à tort de pédophile.

Lorsque la police l’a finalement rattrapé, la mère de Bricka, Tonia, 63 ans, a affirmé qu’elle était le harceleur dans une tentative vouée à l’échec pour sauver son fils.

Le couple a été emprisonné aujourd’hui après avoir été reconnu coupable d’avoir perverti le cours de la justice à Portsmouth La cour royale.

Bricka, qui a également été reconnu coupable de huit chefs de harcèlement et de deux chefs d’envoi de communications malveillantes, a qualifié de « lâche » car il a été mis en cage pendant sept ans et huit mois.

Sa mère a été condamnée à une peine de deux ans et huit mois, les deux ayant été frappées d’une ordonnance d’éloignement de dix ans.

Le tribunal a appris comment Bricka vivait avec sa mère dans un cottage de 530 000 £ dans le village aisé d’Aldingbourne, dans le West Sussex, où il montait parfois à cheval avec Eve.

Au cours d’une campagne de harcèlement d’un an, il a créé plusieurs faux comptes sur Instagram, Facebook, Snapchat et WhatsApp en utilisant des noms de filles.

Il a également configuré au moins 34 numéros de téléphone différents, six adresses e-mail et utilisé trois téléphones portables pour cible Veille.

Le « menteur intelligent, manipulateur et corrosif » la contactait, elle et ses copains, pour affirmer à tort que Tim la trompait, affirmant : « Pouvez-vous laisser mon petit ami seul, sale petit monstre ».

Il a envoyé des photos « glaçantes » de nœuds coulants et de couteaux ensanglantés à Eve et à lui-même et a tissé un ignoble réseau de mensonges affirmant qu’elle avait des MST.

Bricka a également publié des publicités la qualifiant d’escorte et de « sorcière infidèle », tandis que le père d’Eve, le Dr Taylor, a été interrogé par le Sussex NHS Trust au sujet d’une fausse plainte qu’il avait envoyée de manière inappropriée à une fille de 11 ans.

En conséquence, il a été interdit de réunion et de voir des patients en raison de fausses allégations.

Pendant ce temps, Eve involontairement s’est rapprochée de Bricka après s’être inquiétée que son partenaire soit derrière la campagne.

Elle s’est sentie « incroyablement coupable » que Bricka reçoive également des menaces de mort et croyait que tout était de sa faute.

Rappelant le horreurEve a déclaré aux jurés : « J’étais dévastée, un gâchis complet. Je me sentais vraiment perturbée, stressée et coupable… C’était horrible, les messages me faisaient me sentir sale.

« J’étais vraiment inquiet, c’était menaçant et dirigé vers Beau, pour qui à l’époque je me sentais concerné.

« Nous nous sommes définitivement rapprochés car cela se produisait alors qu’il recevait également des messages. C’était juste un ami, je me sentais incroyablement coupable et inquiet qu’il reçoive des menaces de mort et que c’était de ma faute. »

L’offre déformée a finalement pris fin en avril 2020 lorsque la police a repéré Bricka sur CCTV en train de recharger l’un des téléphones payants utilisés pour envoyer des messages.

Lorsque les agents se sont rendus chez lui, Tonia Bricka a essayé d’insister sur le fait qu’elle était le harceleur et a déclaré qu’elle en était « accro ».

Mais ses affirmations ont été rejetées comme « non-sens » et Bricka s’est avérée derrière la croisade tordue.

Parlant de ses propres troubles, Tim a déclaré: « Quelqu’un, le harceleur, essayait sérieusement de m’incriminer et de me faire enfermer.

« Ça a été la pire période de ma vie, c’était tellement grave que j’ai été soupçonné d’être le harceleur et arrêté.

« Parfois au cours de l’année dernière, je me suis senti suicidaire et j’ai envisagé de me suicider.

« J’ai commencé à boire beaucoup. Je voulais boire pour oublier la situation dans laquelle je me trouvais.

« J’avais une bouteille de whisky et des pilules, j’étais allé dans un de mes endroits préférés et j’étais prêt à me suicider.

« J’avais l’impression de n’avoir aucune raison de vivre et mon esprit voulait que cela se termine. »

Tonia Bricka a affirmé qu’elle était le harceleur de la police 1 crédit