Une maman est décédée tragiquement après s’être effondrée dans une salle d’hôpital quelques heures seulement après la mort de son fils de cinq mois.

La nouvelle maman Viktorija Mardosiene, 32 ans, est décédée au Royal Stoke University Hospital à 17 heures le 9 août.

Viktorija et son fils Kevin sont morts à quelques heures d’intervalle Crédit : BPM

L’homme de 32 ans est décédé à l’hôpital Crédit : BPM

Sa mort a suivi celle de son fils Kevin Dugutis aux premières heures de la matinée.

Il est entendu que le tout-petit était tombé malade dans son lit deux heures seulement après son repas au coucher à leur domicile de Newcastle.

Maintenant, les proches de Viktorija cherchent des réponses après la mort de leur être cher “en bonne santé”.

Sa sœur Tatjana Abraitiene, 30 ans, a aujourd’hui rendu hommage à Viktorija et Kevin alors que le père du tot était trop dévasté pour parler.

Tatjana de Silverdale, a déclaré : « J’ai dit le dernier au revoir à mon neveu. Je l’ai embrassé et lui ai dit que je suis tellement désolé de ne rien pouvoir changer, c’était horrible.

«Nous avons attendu ce bébé pendant si longtemps et je les ai ramenés de l’hôpital à la maison et je les ai vus tout le temps. Il était vraiment aimé et beau.

« Elle était si belle et comme le soleil dans la journée. Si quelqu’un était triste, elle trouverait les mots pour le rendre heureux.

« Elle était mon tout, mon autre partie. Ça va me manquer de lui parler et de faire des promenades ensemble.

“Elle manque tellement à mes filles. Ils n’avaient qu’une seule tante de mon côté et maintenant elle est partie.

Viktorija a déménagé en Angleterre depuis sa Lituanie natale en 2016 avant de déménager dans le North Staffordshire il y a deux ans.

Elle laisse une fille de 12 ans en Lituanie qui n’a jamais eu la chance de voir son frère nouveau-né.

Tatjana a ajouté : « Elle était vraiment triste et était en deuil. Elle a dit qu’elle voulait être avec lui et mourir.

“Tout le monde avait peur qu’elle se tue si elle rentrait chez elle, alors ils l’ont laissée à l’hôpital. Nous faisions confiance au NHS et pensions qu’ils s’occuperaient d’elle.

« Deux policiers sont venus chez moi plus tard et m’ont dit qu’elle était morte. Je n’avais pas de mots.

“Cela fait un mois qu’ils sont morts et l’hôpital n’a toujours pas de réponses. J’ai juste besoin de savoir exactement ce qui s’est passé.

Le service d’ambulance des West Midlands s’est rendu au domicile de Viktorija à Dunkerque à 0 h 42 le 9 août. Deux ambulances et un officier paramédical étaient présents.

Un porte-parole du service d’ambulance a déclaré: «Nous avons trouvé un bébé dans un état critique. Le personnel ambulancier a administré des soins de survie avancés sur les lieux et en route vers l’hôpital universitaire Royal Stoke.

Un porte-parole de la police du Staffordshire a déclaré: “Les circonstances de la mort du bébé sont en cours d’examen par le coroner.”

L’infirmière en chef de Royal Stoke, Ann-Marie Riley, a déclaré: «Nous offrons nos condoléances à la famille de Viktorija Mardosiene.

“Nous ne pouvons commenter aucun cas individuel pour des raisons de confidentialité des patients et demandons à sa famille de contacter notre équipe de conseil et de liaison avec les patients qui peut examiner toute préoccupation soulevée concernant ses soins.”