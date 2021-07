Maman et papa TOUS DEUX diagnostiqués avec un cancer à quelques mois d’intervalle alors qu’ils élèvent des enfants de 6 et 4 ans et un bébé

Une maman et un papa ont tous deux reçu un diagnostic de cancer à quelques mois d’intervalle alors qu’ils élèvent leurs trois enfants.

Kirsten Rasmussen venait de donner naissance à Estelle en août de l’année dernière lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 2 après avoir découvert une grosseur.

Kirsten et Pete Rasmussen avec leurs trois enfants, Will, Tommy et bébé Estelle Crédit : GoFundMe

Le diagnostic a bouleversé sa vie de famille, mais elle est restée forte et a fait de son mieux pour lutter contre la maladie.

Elle a subi une intervention chirurgicale de 11 heures pour l’ablation d’environ 10 tumeurs, ainsi qu’une mastectomie, une reconstruction mammaire et une chimiothérapie.

Kirsten – qui est également maman de Will, six ans, Tommy, quatre ans – a ensuite subi une radiothérapie et, même si ses perspectives sont maintenant positives, elle doit encore subir plusieurs interventions chirurgicales.

Mais deux semaines après que la mère – une enseignante de la petite enfance – ait terminé sa radiothérapie, l’impensable s’est produit lorsque son mari Pete a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir subi plusieurs crises.

L’homme, originaire de Hobart, en Tasmanie, en Australie, avait soutenu sa femme après son diagnostic et avait été fort pour protéger sa famille.

Lorsque Pete, 35 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital, il a subi une IRM et a malheureusement été diagnostiqué avec une tumeur cérébrale cancéreuse d’astrocytome de grade 2.

Il s’agit d’un type de tumeur invasive, ce qui signifie qu’il n’y a pas de séparation claire du cerveau environnant, selon l’American Association of Neurological Surgeons.

Le père de trois enfants a eu entre sept et dix ans à vivre alors que les médecins ont annoncé à la famille la nouvelle déchirante que la tumeur n’est pas curable par chirurgie.

Pete, qui travaille comme enseignant, a déclaré au Hobart Mercury : « La tumeur était dans une position telle qu’elle était inopérable et si elle devait être opérée, je pouvais devenir sourd, incapable de parler ou être ou non conscient.

« Le docteur a dit que je serais la définition d’un légume vivant. »

Des amis de la famille ont lancé une collecte de fonds pour aider la famille Crédit : GoFundMe

Suite à leur diagnostic, les deux parents se sont retrouvés dans l’incapacité de travailler et des amis ont décidé de créer une page GoFundMe pour les aider dans leurs dépenses.

Jusqu’à présent, plus de 84 000 $ (45 343 £) ont été collectés sur un objectif de 200 000 $ (107 960 £).

La collecte de fonds se lit comme suit : « Kirsten, Pete et leur famille sont maintenant confrontés à une grande incertitude et ont besoin de notre aide pour naviguer dans les mois et les années à venir.

« Tout don permettra à la famille de se rétablir à la maison, de contribuer à leurs frais médicaux et de permettre aux enfants de continuer à grandir sans la certitude des revenus financiers de leurs parents. »

Il ajoute: « Comme Pete lui-même l’a dit, l’une des parties les plus difficiles de cette histoire est qu’ils ont eu à dire à leurs jeunes enfants qu’un deuxième de leurs parents est sur le point de vivre une aventure contre le cancer imbattable. »

Kirsten et Pete, qui sont ensemble depuis plus de 15 ans, ont été décrits comme des membres actifs de la communauté d’Old Beach, où ils ont vécu au cours des six dernières années.

Pete a déclaré qu’il était ému par le soutien manifesté par sa famille et ses amis, ajoutant: « J’ai demandé à mon frère s’il pouvait accompagner ma fille dans l’allée.

« Nous sommes tellement occupés par nos vies et nous nous précipitons au travail, donc quand les choses deviennent vraiment très sérieuses, c’est agréable de savoir que vous avez du soutien. »

Pour faire un don à la campagne GoFundMe, vous pouvez cliquer ici.