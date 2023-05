Maman et papa qui ont été lapidés par la drogue alors que leur petite fille de 1 an s’est noyée dans le bain sont emprisonnés pour mort d’horreur

Les parents IMPOSSIBLES qui ont pris de la drogue en bas pendant que leur tout-petit s’est noyé dans le bain ont été emprisonnés pour un total de six ans.

La petite Elaina Rose Aziz, âgée d’un an, a été laissée dans le bain de la maison familiale de Nuneaton, dans le Warwickshire.

La petite Elaina Rose Aziz, âgée d’un an, a été laissée dans le bain de la maison familiale de Top Knot Close à Nuneaton le soir du 6 août 2020 1 crédit

Alors que les parents Kelsey Harrison, 28 ans, et Eddo Aziz, 37 ans, étaient en bas, la petite fille a commencé à se noyer.

Au moment où ils sont allés la voir, elle avait fait un arrêt cardiaque.

Le couple a sonné l’alarme avec les médecins et la fille a été transportée à l’hôpital, mais elle est décédée plus tard.

La police a ouvert une enquête et le couple a d’abord nié tout acte répréhensible, affirmant à la place qu’il s’agissait d’un accident tragique.

Mais de nombreux rapports de toxicologie et de pathologiste ont prouvé qu’Elaina avait été laissée dans le bain par Harrison alors qu’elle et Aziz étaient sous l’influence de drogues le soir du 6 août 2020.

Harrison avait précédemment plaidé coupable à l’homicide involontaire coupable de sa fille.

Elle a également admis une accusation de cruauté envers un enfant envers une personne de moins de 16 ans entre le 21 juillet 2019 et le 6 août 2020.

Aziz a également plaidé coupable à la même accusation. Le couple a comparu mercredi devant le tribunal de la Couronne de Wolverhampton pour la condamnation.

Harrison a été condamné à cinq ans de prison au total.

Elle devra purger les deux tiers de cette peine avant d’être envisagée pour une libération.

Aziz, 37 ans, qui est déjà en prison pour d’autres délits liés à la drogue, a été condamné à un an et quatre mois et devra purger la moitié de sa peine.

L’inspecteur-détective en chef Teresa McKenna, enquêteur principal qui a mené l’enquête de longue haleine, a déclaré que la petite fille aurait dû pouvoir profiter de l’heure du bain en toute sécurité.

« Cela a été un cas tout à fait tragique et entièrement évitable », a déclaré DCI McKenna.

« Elaina aurait dû pouvoir profiter de l’heure du bain alors qu’elle était sous la garde de ses parents. Aziz et Harrison ont tous deux abandonné leur responsabilité de protéger leur enfant du danger – avec des conséquences dévastatrices en fin de compte.

« Leurs actions négligentes ont fait qu’Elaina a perdu la vie inutilement et sa mort a causé des souffrances inimaginables au reste de la famille. Heureusement, ces cas sont extrêmement rares, mais néanmoins, il a fallu une enquête policière minutieuse et longue pour établir ce qui s’est passé cette nuit-là.

« Je tiens à féliciter l’équipe impliquée pour son travail acharné et son engagement dans ce qui a été un cas difficile et profondément émouvant pour toutes les personnes concernées. Je voudrais également remercier les experts pour leur perspicacité et leur dévouement à obtenir le bon résultat pour Elaina et sa famille. »

Après la mort d’Elaina, des proches ont rendu hommage à leur « parfait petit miracle ».

Dans une déclaration déchirante, ils ont déclaré: « Toute notre famille a le cœur brisé et est dévastée par la perte de notre belle petite fille, Elaina Rose.

« Elle était énormément aimée et adorée de nous tous ; elle était notre fille, petite-fille, arrière-petite-fille et nièce.

« Elaina n’a jamais connu que le bonheur, notre amour et notre dévotion.

« Elaina était notre petit miracle, parfaite à tous points de vue, et la petite princesse la plus aimée et la plus adorée qui puisse exister.

« Elle était belle à l’intérieur comme à l’extérieur, avec ses boucles douces et rebondissantes dans ses masses de cheveux et ses cils les plus longs.

« Son sourire était suffisant pour faire fondre le cœur de n’importe qui, et son rire était si contagieux.

« Elle a toujours été une petite fille heureuse qui aimait apprendre à chanter et à signer avec Mr Tumble et ses câlins nocturnes avec Pepe Nana en regardant Moon and Me.

« Elle a eu beaucoup d’aventures à la campagne, elle adorait écouter les oiseaux chanter et le vent dans les arbres.

« Elle restera à jamais dans nos cœurs et nos esprits et voyagera avec nous partout où nous pourrons nous aventurer jusqu’à ce que nous nous revoyions. Bonne nuit petite fille.

« Elle a été donnée par Dieu comme un pur don et reprise dans ses bras aimants ; elle était trop angélique pour être dans ce monde. »

Des fleurs ont été laissées sur place 1 crédit