Maman et papa « ont battu et brûlé à mort leur fils de 10 mois le jour de Noël dans un meurtre « sauvage et brutal » »

Une mère et un père fumeurs de WEED ont commis un meurtre “sauvage et brutal” de leur bébé le jour de Noël, a déclaré un tribunal.

Stephen Boden, 29 ans, et Shannon Marsden, 22 ans, ont “battu et brûlé” Finley Boden dans “des actes répétés de violence grave”.

Derby Crown Court a entendu Stephen Boden et Shannon Marsden «battre et brûler» Finley Boden et lui a infligé 57 pauses et 71 ecchymoses Crédit : PA : Association de la presse

Les parents sont accusés d’avoir infligé 57 pauses et 71 ecchymoses à l’enfant de 10 mois avant qu’il ne s’effondre pendant le Covid Lockdown de 2020.

Le tout-petit est décédé 39 jours seulement après avoir été remis aux soins de ses parents.

Mary Prior KC, ouvrant le dossier de l’accusation mercredi, a déclaré que Finley avait subi un catalogue de blessures “épouvantables” – dont certaines remontaient à deux semaines.

Quelques heures seulement après la mort de son fils, Boden a été entendu dire à Marsden à l’hôpital qu’il allait vendre la poussette de Finley “sur eBay”.

Le père a dit plus tard à la police qu’il l’avait seulement dit “dans le but d’alléger l’ambiance”.

Le bassin de Finley a été brisé à deux endroits, a déclaré Mme Prior, peut-être à cause de “coups de pied ou de coups de pied” soutenus peu de temps avant son effondrement mortel.

Les jurés du Derby Crown Court ont vu des images de deux brûlures à la main gauche du jeune; l’un “d’une surface plane et chaude”, l’autre probablement “d’une flamme d’allume-cigare”.

L’intérieur de la bouche du petit Finley était “déchiré”, Mme Prior suggérant qu’il avait été recouvert en forçant une tétine ou une bouteille dans sa bouche.

Le bébé a également eu une fracture “en spirale” à une cuisse qui est généralement causée par une torsion.

Et une fracture du tibia dans les petites jambes de Finley était « compatible avec le fait d’être tenu par la cheville et saisi et tordu ».

La cause du décès du tot a été donnée comme plusieurs épisodes de traumatismes contondants non accidentels, a déclaré le tribunal.

Les jurés ont vu des photographies de la maison sale du couple à Old Whittington, près de Chesterfield, Derbyshire, y compris des objets tachés de sang et une housse de matelas pour lit de bébé tachée de vomi et de matières fécales.

Les ambulanciers paramédicaux ont été appelés à l’adresse à 2 h 33 le jour de Noël, trouvant Marsden “bouleversé et hurlant” et l’enfant sans pouls réanimé par Boden sur le sol de la cuisine.

Finley a été transporté à l’hôpital où les médecins ont tenté de le sauver, mais il a été tragiquement déclaré mort à 3h45 du matin.

“RIRE ET PLAISIR”

À 6 h 45, quelques heures après la mort de leur fils, ils ont “surpris” des agents “lorsque le sujet de conversation dans la voiture (de police) était de savoir ce qu’était la nourriture pour le jour de Noël”.

Le lendemain de Noël, le couple a été entendu chez un parent “riant et plaisantant”, a déclaré Mme Prior.

Le 19 décembre, le couple a reçu l’ordre de “l’amener chez le médecin”, mais Finley – qui n’était pas inscrit auprès d’un médecin généraliste – n’a pas été emmené.

Au lieu de cela, il aurait reçu des doses de paracétamol liquide.

Boden a dit plus tard à un parent que le couple n’avait pas appelé d’ambulance pendant une heure parce qu’il voulait avoir un joint de cannabis et cacher la réserve de drogue, a déclaré Mme Prior.

En visitant le corps de Finley dans une chapelle de repos d’hôpital le 11 janvier 2021, Marsden a déclaré: “Son père l’a battu à mort. Je ne l’ai pas protégé.”

Après avoir été arrêtés et libérés sous caution avec des conditions de ne pas se voir, Boden et Marsden ont été vus par des travailleurs sociaux dans un parc le 31 janvier, a appris le tribunal.

La Couronne a déclaré que le couple, qui s’était rencontré lorsque Marsden avait 17 ans, “est resté dans une relation … jusqu’à ce qu’ils soient inculpés” et “ait menti” à plusieurs reprises pour dissimuler ce qu’ils avaient fait.

Boden, de Romford Way à Barrow Hill, Chesterfield et Marsden, sans adresse fixe, nie le meurtre, deux chefs de cruauté envers les enfants et deux accusations d’avoir causé ou permis la mort d’un enfant.

Le procès se poursuit.