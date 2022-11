Maman et papa inculpés après qu’une petite fille de trois mois a été mutilée à mort par un husky

Une maman et un papa ont été inculpés après que leur fille de trois mois a été mutilée à mort par un husky.

Kyra Leanne King a été attaquée par le chien dans une forêt de Woodhall Spa, Lincolnshire, en mars.

Le tot est mort dans la forêt d’Ostler’s Plantation, près de Woodhall Spa

Elle n’a tragiquement pas pu être sauvée et est décédée après avoir subi des blessures à la tête et au cou.

Ses parents Karen Alcock, 41 ans, et Vince King, 54 ans, ont maintenant été accusés d’être en charge d’un chien qui était hors de contrôle causant des blessures entraînant la mort.

Le couple comparaîtra devant le Boston Magistrates’ Court le 9 novembre.

L’enquêteur principal, DC Craig Davey, a déclaré: «Cette enquête a été profondément triste pour toutes les personnes impliquées dans la compréhension des circonstances entourant la mort du bébé Kyra.

“Nous avons gardé l’esprit ouvert tout au long de cette enquête, qui a été longue et approfondie et a impliqué des experts médico-légaux spécialisés et des agents de notre unité de protection des personnes vulnérables.

“Nous avons maintenant porté des accusations contre deux personnes et continuerons à travailler avec le CPS pendant que l’affaire progresse dans le système judiciaire.”

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

