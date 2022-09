Seul le papa du bébé de Rihanna, A$AP Rocky, a pu faire sortir notre bonne sœur dans ces rues après avoir donné naissance à leur petit garçon en mai.

Le couple tueur de mode a été repéré tôt samedi matin à New York au Canary Club du centre-ville de Manhattan, selon TMZ. Rih Rih est sorti dans une mini-robe en cuir noir sous une veste noire et a associé le look à des talons noirs et à des accessoires en diamant superposés. A $ AP portait un t-shirt blanc, un jean bleu clair déchiré et une casquette de baseball rouge avec des baskets blanches et des chaînes de diamants multicolores.

Les tourtereaux ont passé environ une heure à l’intérieur du club exigu et tandis qu’A$AP avait l’air de s’amuser à fond, Rihanna semblait prête à partir. Des vidéos ont fait surface en ligne de Rocky en train d’attraper des amis à l’intérieur du club alors que Rih était assis maladroitement pris en sandwich entre eux.

Dans d’autres vidéos, on pouvait voir le couple se tenir la main, rire et Flacko vérifiant régulièrement sa femme tout au long de la nuit alors qu’ils faisaient la fête avec des amis.

Bien que l’environnement n’ait peut-être pas été l’endroit le plus souhaitable pour notre bébé milliardaire, il était bon de voir les nouveaux parents passer du temps en ville à s’amuser comme au bon vieux temps.

Il y a quelques mois à peine, Rihanna et Rocky ont été aperçus avec leur nouveau fils alors qu’ils descendaient d’un jet privé à Los Angeles, en Californie. Bien sûr, ils ont gardé le nouveau-né à l’abri des regards du public alors qu’il était assis dans son porte-bébé et ils se sont rapidement rendus du jet à un véhicule.

L’identité de leur petit garçon a été gardée secrète, comme prévu mais selon des sources proches des superstars, ils sont ravis de lui détenir les titres de maman et papa. “Il a été un partenaire tellement incroyable, il est occupé avec des concerts et prépare son album, mais s’il ne travaille pas, il est à ses côtés”, a déclaré une source en exclusivité. HollywoodLa Vie.

Les fans de Rihanna préféreraient de loin voir des images de Rih Rih posant des pistes en studio et travaillant sur de la nouvelle musique, mais jusque-là, ces rares implantations d’elle avec son bébé papa devront suffire.

Quant à A$AP Rocky, en plus d’être un nouveau père, il travaille également sur de la nouvelle musique et a récemment présenté en avant-première un nouveau morceau intitulé « OUR DE$TINY » qui met en vedette Playboi Carti.

Il fait également face à une fusillade présumée qui l’a mené aux menottes après la perquisition de sa maison. En avril, A$AP Rocky a été arrêté alors qu’il arrivait à LAX pour une fusillade présumée qui aurait eu lieu en novembre 2021.

Rocky a été accusé de deux chefs d’agression avec une arme à feu semi-automatique avec des allégations d’utilisation personnelle d’une arme à feu. Selon RollingStone, le suspect de la fusillade était un autre membre d’A$AP Mob, Terell Ephron, alias A$AP Relli, qui dit maintenant qu’il suit une thérapie à la suite de l’incident.

Comme indiqué précédemment, Ephron a également déposé une plainte civile contre le rappeur pour la fusillade et demande 25 000 $ de dommages et intérêts. Le LAPD continuera d’enquêter sur l’affaire.