Maman et papa arrêtés pour avoir «vendu un bébé de SIX JOURS pour 3 600 £ après avoir mis le tout en vente avant même sa naissance»

Une maman et un papa ont été arrêtés pour avoir prétendument tenté de vendre leur bébé de six jours à des inconnus pour 3 600 £.

La police a sauvé le bébé – ainsi que deux autres bébés à vendre – lors d’une opération d’infiltration ciblant les intermédiaires du marché noir.

Un couple aurait tenté de vendre leur bébé de six jours pour 3 600 £ au Kazakhstan 1 crédit : East2West

La police a arrêté des intermédiaires présumés et un couple essayant d’acheter le bébé 1 crédit : East2West

Le nouveau-né a été pris en charge avec deux autres bébés secourus 1 crédit : East2West

Les agents ont arrêté un couple “acheteur” âgé de 48 et 46 ans, ainsi que les parents du nouveau-né et deux intermédiaires présumés à Almaty, au Kazakhstan.

La police a également arrêté une femme soupçonnée d’avoir organisé de faux documents pour des bébés victimes de la traite.

Les parents biologiques avaient planifié la vente pendant des mois avant la naissance, affirme-t-on.

Le chef de la police, Didar Akhanov, a déclaré à propos des intermédiaires présumés : “Il a été établi que le couple a commencé à chercher des acheteurs pour l’enfant à naître il y a deux mois.

«Les habitants d’Almaty, le citoyen U. de 48 ans et le citoyen E. de 46 ans ont décidé d’acheter.

“Les parties s’étaient entendues sur un prix.”

Une autre source policière a déclaré: “D’abord, les parents biologiques de la fille ont été arrêtés.

« Des acheteurs potentiels et un couple marié faisant office d’intermédiaires ont ensuite été retenus.

“Puis vint la détention d’une femme de 56 ans A. qui, moyennant une récompense monétaire, s’est chargée d’organiser de faux documents pour l’enfant.”

On a découvert qu’un intermédiaire présumé avait avec lui deux autres bébés âgés de trois mois et sept mois.

Il a affirmé qu’ils étaient tous les deux les siens mais n’a pas pu le prouver, selon la police.

Le chef des flics a déclaré: “Nous soupçonnons que ces enfants étaient des” biens vivants ” [who had been traded].

“L’enquête établira définitivement la vérité.”

Un dossier pénal pour trafic de mineurs a été ouvert.

Les suspects ont été placés en garde à vue et risquent jusqu’à 12 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

Le dernier cas survient après qu’une mère russe a été accusée d’avoir tenté de vendre son fils, âgé de sept ans, à des inconnus pour 4 000 £.

Nargiza Aitmatova, 36 ans, l’avait annoncé sur des sites Web de transplantation d’organes humains, semble-t-il.

Elle se serait arrangée pour rencontrer un acheteur dans un centre commercial et aurait été confrontée à des bénévoles caritatifs, qui auraient appelé des flics.

La Russie s’inquiète de plus en plus des trafiquants impitoyables de parties du corps, qui craignent d’être liés à la mafia et vendent activement des organes à de riches acheteurs sur le marché noir.

Le mois dernier, une autre mère a été arrêtée pour avoir prétendument vendu son fils de cinq jours pour se faire refaire le nez.

Elle a remis le tot le jour de sa sortie de l’hôpital mais a été détenue avant de pouvoir être opérée, ont déclaré des flics au Daghestan.

De l’argent liquide et de faux documents ont été saisis lors d’une opération d’infiltration 1 crédit : East2West