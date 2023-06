Une maman et un beau-père ont forcé leur bébé de dix mois à manger son propre vomi avant de l’assassiner, a déclaré un tribunal.

Gemma Barton et Craig Crouch se seraient « encouragés et applaudis » alors qu’ils « travaillaient ensemble » pour causer « la souffrance et la mort » de Jacob Crouch.

Le petit Jacob Crouch a été forcé de manger son propre vomi avant que sa mère et son beau-père ne l’assassinent, a déclaré un tribunal Crédit : PA

Gemma Barton et Craig Crouch « s’encourageaient et s’applaudissaient » alors qu’ils « travaillaient ensemble » pour causer « la souffrance et la mort » de Jacob Crouch, a entendu un tribunal Crédit : PA

Un procureur a déclaré à Derby Crown Court que le tout-petit avait subi au moins 39 fractures des côtes lors d’au moins quatre agressions distinctes.

Mary Prior KC a déclaré que Jacob avait enduré une « culture de la cruauté » et était mort d’une « agression brutale » qui l’a vu « coup de pied ou piétiné avec une force si grave qu’il s’est fracturé une côte et lui a causé une déchirure à l’estomac et à l’intestin ».

Il a ensuite contracté une péritonite – une infection de la muqueuse des organes abdominaux – et est décédé « dans son lit, seul » le 30 décembre 2020 à son domicile de Linton, près de Swadlincote dans le Derbyshire, avec 19 ecchymoses visibles au moment de la mort.

Mme Prior a déclaré: « Notre cas est que ces deux parents ont créé un environnement dans lequel ils se sont encouragés et applaudis dans leur contrôle et leurs punitions de ce petit bébé.

« Aucun d’eux, dans cette toute petite maison où personne ne pouvait être seul, n’aurait pu commettre ces délits à l’insu et avec l’aide de l’autre.

« Aucun n’a demandé d’aide médicale pour Jacob à aucun moment pour la douleur et la souffrance causées lorsque ses os ont été brisés ou dans les quelques jours qui ont suivi. »

Elle a ajouté: « Ni l’un ni l’autre n’a rien vu, rien entendu ni rien dit dans une très petite maison où tous les deux ont joué un rôle à part entière dans les soins de ce bébé.

« Ni l’un ni l’autre n’a sorti Jacob de ce qui a dû être une vie avec des épisodes de douleur et de souffrance importantes.

« Jacob n’a pas reçu les soins dont il avait besoin et qu’il méritait en tant que bébé. »

En plus des ecchymoses visibles sur son visage et sa poitrine, Mme Prior a déclaré qu’il y avait eu 15 « incidents distincts d’ecchymoses » et que les examens post-mortem ont révélé de multiples ecchymoses et saignements internes, y compris des preuves de « traumatisme contondant grave et important » à son abdomen – une blessure semblable à celles causées par les collisions routières à grande vitesse.

Barton a commencé à sangloter sur le banc des accusés et certains proches dans la galerie publique ont dû quitter le tribunal en larmes pendant que la Couronne ouvrait son dossier.

Barton, 32 ans, a rencontré Crouch, 39 ans, alors qu’elle était enceinte de quatre mois de Jacob, le couple devenant « très proche, très rapidement » et Crouch appelant Jacob « notre petit garçon » un mois seulement après avoir contacté Barton pour la première fois.

Jacob est né en bonne santé le 17 février 2020, avec Crouch nommé comme son père sur le certificat de naissance, mais Mme Prior a déclaré qu’il avait été « agressé causant des ecchymoses régulièrement pendant au moins six mois » à partir de l’âge de seulement quatre mois, et a été appelé « le diable » dans un message texte.

‘ARRÊTER SES GÉMISSEMENTS’

Le tribunal a appris que le 2 juin, Barton a envoyé un texto à Crouch pour dire « Si seulement vous pouviez parler à Jacob et lui dire d’arrêter ses gémissements bl ***y … », et le même mois, Crouch a demandé à Barton si elle avait « remettez ce que Jacob lui a jeté » – se référant au vomi – avec Barton confirmant qu’elle l’avait fait.

Le jury a vu des images d’ecchymoses sur la poitrine de Jacob, subies dès juillet 2020, qui étaient « compatibles avec une compression forcée des côtes », a déclaré Mme Prior.

En septembre, Crouch a déclaré dans des textos que Jacob « nous poussait à nos limites » et qu’il « commençait à se faire vraiment chier avec lui ».

Après que Barton ait également envoyé des textos qualifiant son fils de « petit connard », Crouch a répondu en disant: « Tu dois être plus régimentaire avec lui. S’il commence à pleurer parce qu’il s’est fait mal, alors ça va, réconforte-le. S’il commence à pleurer sans raison, puis frappe sa main et va directement au lit jusqu’à ce qu’il soit réglé.

« Vous devez être plus dur avec lui avec ça et ne pas laisser cela nous envahir. Cela ne fera qu’empirer s’il n’est pas traité maintenant.

« Que cela nous plaise ou non, si cela continue, notre frustration et nos émotions vont se développer et nous changerons les uns envers les autres. »

D’autres messages texte montraient comment Crouch menaçait de quitter Barton si le comportement de Jacob ne s’améliorait pas.

Des messages ont révélé comment le couple mettait Jacob au lit ou le frappait pour « pleurer sans raison », et qu’en septembre, lorsque Barton a dit à Crouch qu’elle baignait Jacob, il a répondu « 3 pieds de profondeur, juste de l’eau chaude et de l’eau de Javel xxxx » , un commentaire qu’il a qualifié plus tard lors d’un entretien avec la police de « plaisanterie ».

Lorsque les ambulanciers ont été appelés le 30 décembre, ils ont trouvé Jacob mort dans son lit et ont cru qu’il était mort depuis bien plus longtemps que Barton et Crouch ne l’avaient affirmé.

Le couple a été arrêté le 5 janvier 2021, mais tous deux ont affirmé qu’ils n’étaient au courant d’aucune blessure non accidentelle et n’ont jamais donné d’explication sur la façon dont les blessures se sont produites.

Ce qui comptait pour eux, c’était leur histoire d’amour et leur histoire d’amour Mary Prior KC

Mme Prior a déclaré: « Lorsque les fractures ont été soulevées, Crouch a dit qu’il n’avait pas remarqué de changement chez Jacob. Il n’a jamais pleuré. Il n’a jamais été gêné. Il était toujours en mouvement. Il a dit que cela n’avait aucun sens.

« Crouch n’a pas pu expliquer la blessure au torse. La seule chose qui aurait pu causer les fractures des côtes était de se planter dans le coffre à jouets.

Elle a ajouté: « Il a dit qu’il adorait Jacob. C’était son garçon. Il a dit que la maison était très petite et que vous ne pouviez jamais être seul.

« Malgré la discipline régimentaire et les attentes comportementales déraisonnables placées sur ce petit garçon par Barton et Crouch, Crouch a suggéré dans une interview que Jacob était le bénéficiaire de leur amour et de leurs soins.

« Il l’a qualifié de » sauvegarde « . L’accusation dit que les ecchymoses sur le corps de Jacob, les côtes cassées et la manière dont il est mort vont à l’encontre d’une telle évaluation. »

Lors d’un entretien avec la police, Barton a déclaré que Crouch l’appelait des noms tels que « gros » et contrôlait ses finances, et malgré sa libération sous caution avec des conditions de ne pas se contacter, ils vivaient bientôt ensemble parce que Barton était le « rock » de Crouch, et Crouch était celui de Barton. tout ».

« Ce qui comptait pour eux, c’était leur histoire d’amour et leur histoire d’amour », a ajouté Mme Prior.

Barton, de Heanor, Derbyshire, et Crouch, de Moira, Swadlincote, nient tous deux le meurtre, causant ou permettant la mort d’un enfant, faisant subir à un enfant des dommages physiques graves et trois chefs de cruauté envers les enfants.

Le procès, qui devrait durer entre six et huit semaines, se poursuit.