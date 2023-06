Une maman MONSTRE et son fiancé ont été emprisonnés aujourd’hui pour un total de 59 ans pour avoir tué Alfie Steele, neuf ans, après une campagne d’abus.

La mère d’Alfie, Carla Scott, 35 ans, et son beau-père Dirk Howell, 41 ans, ont tué le petit Alfie lorsqu’ils l’ont battu et l’ont maintenu dans un bain froid lors d’une punition « sinistre » à son domicile de Droitwich, dans le Worcestershire.

Alfie Scott, 9 ans, a été retrouvé mort dans le bain de son domicile de Droitwich en février 2021 1 crédit

Sa mère Carla Scott a été reconnue coupable d’homicide involontaire par la Crown Court de Coventry Crédit : PA

Dirk Howell, 41 ans, a été reconnu coupable du meurtre du jeune garçon Crédit : PA

Le criminel de carrière Howell a été emprisonné à vie aujourd’hui avec une peine minimale de 32 ans pour meurtre, tandis que Scott a été condamné à une peine combinée de 27 ans pour homicide involontaire et cruauté envers les enfants.

L’écolier sans défense est décédé après que son corps sans vie a été retiré d’un bain après avoir subi plus de 50 blessures aux mains du couple maléfique en février 2021.

Le jury l’a déclarée non coupable du meurtre d’Alfie après avoir délibéré pendant 10 heures et 13 minutes mardi après un procès de six semaines à Coventry Crown Court.

Condamnant Scott, le juge Wall lui a ordonné de purger la moitié d’une peine de six ans pour cruauté envers Alfie commise sur une période de 18 mois.

Le juge a prononcé une nouvelle peine de 21 ans, dont Scott doit purger au moins les deux tiers en détention, pour homicide involontaire.

Scott était ému sur le banc des accusés lorsqu’elle a entendu que l’effet global de la peine était qu’elle purgerait au moins 17 ans de prison.

Le juge lui a dit qu’elle avait tué Alfie « dans des circonstances qui présentaient un risque élevé de causer sa mort ou de lui causer des blessures très graves » et a ensuite fait des tentatives déterminées pour tromper la police « afin qu’elle pense » que Howell n’était pas impliqué.

Vêtu d’un T-shirt gris, Howell se tenait les mains derrière le dos alors qu’il était condamné à perpétuité.

Il s’est effondré sur le banc des accusés, la main droite en forme de coupe sur son menton, alors que le juge Wall lui a dit : « Je suis sûr que vous avez pris plaisir à infliger de la douleur et de l’inconfort.

« À mon avis, certaines de vos actions peuvent à juste titre être qualifiées de sadiques.

« Les risques de le tuer par votre conduite étaient réels et évidents. »

Alors que Howell était conduit hors du quai, il resta silencieux.

Un tribunal a appris qu’Alfie avait été torturé et battu à mort après avoir été soumis à un régime de punition « cruel et sinistre » dans la propriété de Vashon Drive.

Le tribunal a entendu comment le couple cruel pensait qu’il était acceptable de frapper Alfie avec « des ceintures ou un curseur, comme une tong robuste, et d’utiliser d’autres formes de punition plus sinistres ».

Les techniques de discipline brutale incluaient qu’Alfie soit « trempé » dans des bains froids.

On l’a également obligé à se tenir dehors la nuit et à se faire jeter de l’eau sur lui.

Parmi ses blessures, certaines écorchures sur le côté gauche de son visage auraient été causées par une « pression directe », les jurés ayant dit qu’ils « entendraient des preuves selon lesquelles il serait détenu sous l’eau ».

En juillet 2019, Scott a commencé à sortir avec Howell et dans les six mois, ils se sont fiancés, bien qu’ils n’aient pas prévu de mariage.

La relation n’était « pas heureuse » pour Alfie, a ajouté Michelle Heeley KC, la famille et les voisins faisant part aux autorités « de leurs inquiétudes dans un court laps de temps après que ces deux-là se soient réunis ».

Mme Heeley a déclaré qu’Alfie était décédé après avoir été « battu et délibérément mis dans un bain froid » et qu’il avait été « obligé à endurer une vie qu’aucun enfant ne devrait mener ».

Elle a ajouté: « Alfie ne s’était pas simplement endormi dans un bain confortable. « Il avait été délibérément et à plusieurs reprises agressé, battu, placé et détenu sous un bain froid en guise de punition.

« Cette ligne de conduite illégale, cette punition inutile, a été menée conjointement par Carla Scott et Dirk Howell.

« Ce sont leurs actions qui ont conduit à sa mort ».

Mme Heeley a ajouté: « Dirk Howell croyait en la discipline, à première vue ce n’était pas une mauvaise chose pour élever de jeunes enfants, mais alors que vous pourriez penser que la discipline est l’étape coquine, ou avoir fixé des heures de coucher, pour Dirk Howell la discipline était loin plus physique et psychologique. »

DEMANDER DE L’AIDE

Des voisins ont déclaré au tribunal qu’ils avaient entendu le petit Alfie demander à entrer dans la maison.

Des images obsédantes ont capturé les cris d’Alfie alors qu’il répétait « laissez-moi entrer, laissez-moi entrer » après avoir été enfermé dehors.

Et il a finalement été retrouvé sans vie dans une pièce sombre et « sale » le 18 février 2021.

Le PC Stacey Hegenbarth, de la police de West Mercia, s’est souvenu avoir trouvé le pauvre garçon, en disant: « Il y avait un garçon qui était complètement nu allongé sur un sol en bois, un jeune garçon et une femme que je sais maintenant être la mère qui faisait des compressions thoraciques.

« Il y avait un grand matelas sale et très taché sur le sol. Pas de literie, pas de lit.

« Le sol était sale et collant. Je pense qu’il y avait une armoire cassée dans un coin. Juste très désordonné.

« Mais je me souviens du rez-de-chaussée, du salon et de la cuisine, je le décrirais comme une maison témoin. C’était d’une propreté impeccable.

« C’était l’opposé polaire à l’étage, c’était une propriété complètement échevelée. »

PC Hegenbarth a également déclaré que Scott avait expliqué certaines des blessures au visage du petit garçon en disant qu’il était tombé de son vélo sans casque.

Des images de Bodycam ont déjà été diffusées aux jurés montrant un Scott sanglotant qui aurait menti à la police après la découverte d’Alfie frappé.

On peut l’entendre dire aux agents : « Je pense qu’il s’est cogné la tête quand il était dans le bain parce qu’il a un [inaudible] sur sa tête. »

La mère téléphone alors à Howell pour lui dire qu’Alfie a été emmené à l’hôpital mais « ils ne me laisseront pas encore monter là-bas ».

Elle a dit: « Il y a plein de policiers, ils ont des détectives et tout ».

Scott met fin à l’appel en disant à Howell « Je t’aime aussi » et en faisant un bruit de baiser au téléphone.

‘FAMILLE, OÙ LA VIE COMMENCE’

La séquence montre Scott dans son salon, sur lequel les mots « famille, où la vie commence » sont inscrits au pochoir sur le mur.

Coventry Crown Court a également entendu un appel au 999 qu’elle a passé affirmant qu’Alfie s’était « endormi » et s’était noyé dans le bain.

Scott dit à l’opérateur qu’elle peut « sentir un hochet » sur sa poitrine mais dit qu’il ne respire pas et fait « beaucoup de bruits de gargarisme ».

La maman ajoute : « Il s’est endormi dans le bain. Il souffre d’asthme. Quand il était bébé, il a attrapé une pneumonie. »

Quelques minutes plus tard, des images diffusées aux jurés montraient Howell arrêté alors qu’il tentait de monter à bord d’un train à la gare de Droitwich.

Un flic lui demande « Comment t’appelles-tu mon pote? » avant que Howell ne réponde : « Dirk Howell, pourquoi ? »

L’officier dit : « J’ai besoin d’avoir une conversation rapide avec vous… d’accord, lève la main pour moi, donc en ce moment, tu es en état d’arrestation pour suspicion de tentative de meurtre. »

Alfie est mort dans le bain après des mois d’abus 1 crédit

Scott a été vu devant un mur disant « Famille, où la vie commence » 1 crédit

Son partenaire Dirk Howell a été arrêté alors qu’il tentait de monter à bord d’un train 1 crédit

On pouvait voir Scott sangloter alors qu’elle parlait à la police 1 crédit

Howell a battu Alfie, avec le garçon de neuf ans retrouvé mort dans une pièce sale