Une mère de 47 ans a dû fuir une course dans un parc de dinosaures, qu’elle avait organisé, lorsqu’un homme a appelé les flics sur elle pour ne pas avoir le permis pour l’événement du 3 avril, samedi. La mère de trois enfants, Samantha Clarkson, avait organisé une « course au parc des dinosaures » dans laquelle elle et ses cinq amis enfilaient les costumes de reptiliens gonflables de 7 pieds de haut, se dirigeant vers une promenade à Moss Bank Park à Bolton.

La course amusante visait à répandre la joie, car leurs costumes accrocheurs attiraient un certain nombre de jeunes qui les regardaient arpenter le parc avec délice. Mais l’événement de réjouissance a été rapidement interrompu lorsqu’ils ont été approchés par un homme, leur demandant s’ils avaient un permis ou s’ils seraient dénoncés à la police.

Craignant d’être arrêtés, Samantha et ses compagnons dinosaures ont dû fuir le parc pour interrompre la course amusante. Elle a été rejointe par son mari Dean, ses amis Warren et Deborah et ses belles-filles, Ella et Emily, qui ont joué d’autres dinosaures, dans la course.

Une nounou de profession, raconte Samantha Nouvelles du soir de Manchester elle ne pouvait pas croire qu’un «idiot» ait appelé la police à leur encontre pour écourter le temps merveilleux qu’eux et les enfants passaient. Elle a ajouté que le groupe «essayait juste de remonter le moral de certains enfants après une année si misérable» et ne faisait de mal à personne. Le groupe n’a pas eu d’autre choix que de quitter le parc pour éviter d’être arrêté, «bien que regarder la police chasser six dinosaures aurait été drôle», a-t-elle déclaré.

Avant la course, Samantha a partagé les détails sur Facebook pour informer les habitants qu’ils pouvaient participer avec leurs enfants. Ses deux fils, Noah et Harry, étaient présents tout en s’assurant que la foule maintenait sa distance sociale et que personne ne s’approcherait des dinosaures alors qu’ils suivaient les protocoles de sécurité en raison du coronavirus.

Elle a révélé que tout le monde «faisait preuve de bon sens de toute façon» et qu’il n’y avait aucun «problème du tout».

Cependant, après une heure et demie de joie des enfants, l’un de ses fils a été approché par un homme posant des questions. Au début, pensa-t-elle, il s’intéressait à ce qu’ils faisaient et posait des questions, mais ensuite, il leur a demandé s’ils avaient obtenu un permis.

L’homme a appelé la police, à la suite de quoi, le groupe de dinosaures a dû partir. Samantha se souvient que comme les enfants n’avaient «pas grand chose à faire au cours des 12 derniers mois», c’est pourquoi ils voulaient sortir en tenue pour «rire un peu les gens», ce qui se passait bien jusqu’à ce que l’homme appelle la police.

Elle a ajouté à quel point elle était en colère face à l’altercation avec l’homme, qu’elle ne l’avait pas laissée dormir samedi soir et quand elle s’est réveillée dimanche, elle a dit: «Ça y est, je sors.»

