Maman et amant qui ont ri en se filmant en train de torturer son fils à mort avec du bois, un câble et une aiguille COUPABLE de meurtre

Une maman et son amant ont été reconnus coupables du meurtre de son fils de 15 ans décédé après une campagne de torture.

Sebastian Kalinowski est décédé d’une infection causée par “des complications non traitées de multiples fractures des côtes”, après des semaines de ce que les procureurs ont décrit comme “des agressions et des abus cruels” aux mains de sa mère Agnieszka Kalinowska, 35 ans, et de son partenaire de longue date Andrzej Latoszewski, 38.

Un jury du Leeds Crown Court a appris que Sebastian avait été battu avec une latte de lit, fouetté avec une rallonge et poignardé avec une aiguille par sa mère et son partenaire.

Après l’arrestation du couple en lien avec la mort de Sebastian, la police a saisi des caméras de vidéosurveillance dans leur maison à Huddersfield, dans le West Yorkshire, qui, selon les procureurs, avaient été installées en partie pour “surveiller et exercer un contrôle sur Sebastian à distance”.

Kalinowska et Latoszewski ont nié le meurtre de Sebastian mais ont été reconnus coupables vendredi par le tribunal de la Couronne de Leeds.

La juge, Mme la juge Lambert, a déclaré que le couple ne serait pas condamné avant octobre au plus tôt.

Le tribunal avait précédemment appris que le jeune de 15 ans était au Royaume-Uni depuis moins d’un an après avoir quitté la Pologne pour vivre avec sa mère et son petit ami.

L’adolescent a été battu avec une latte de lit, fouetté avec une rallonge et poignardé avec une aiguille lors d’une campagne de “torture” aux mains du couple, selon les procureurs.

Après l’arrestation du couple en lien avec la mort de Sebastian, la police a saisi des caméras de vidéosurveillance dans leur maison à Huddersfield, dans le West Yorkshire.

Le procureur Jason Pitter QC a déclaré que la technologie avait été installée en partie pour “surveiller et exercer un contrôle sur Sebastian à distance”.