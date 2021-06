Maman est restée horrifiée après que le nouveau propriétaire a commencé à «déchirer la cuisine et à retirer le plancher» alors qu’ils déménagent toujours

Une maman est restée furieuse après que le nouveau propriétaire de sa maison se soit présenté alors qu’elle déménageait – et a commencé à déchirer la cuisine.

Le parent tentait de finir d’emballer sa maison le jour du déménagement lorsque l’homme qui avait acheté la propriété s’est présenté.

Il avait déjà demandé les clés pour entrer dans la propriété plus tôt, mais on lui a dit qu’il devrait attendre.

La mère mécontente a publié un article sur l’incident sur Mumsnet où cela a déclenché un débat – des gens lui disant que c’était maintenant sa maison.

Elle a écrit: « Notre avocat nous a informés à 10h30 que nos acheteurs nous avaient payés et que nous avions envoyé notre argent à nos vendeurs.

« Nous attendions cependant une confirmation pour récupérer les clés. Notre acheteur, je l’appellerai R, a appelé mon mari à 10h30 pour lui demander s’il pouvait venir récupérer les clés.

« Nous l’avons dit [no], nous étions toujours en train de charger la camionnette et d’attendre que notre prochain achat soit disponible.

« Quoi qu’il en soit, nous avons rempli le fourgon, environ 3/4 de la maison était dedans et nous avons déjeuné tôt. Moi, dh et 2 amis. Puis à 11h30 DH dit ‘R est ici’.

« J’étais un peu ennuyé car nous lui avions dit non, mais que pouvons-nous faire. (R est un vieil homme riche, titré, blanc, semble-t-il). Alors nous avons laissé R entrer, nous sommes toujours assis sur un lit pliant chaises manger.

« R demande s’il peut jeter un coup d’œil à la cuisine. D’accord, nous hochons la tête. Nous retournons à nos sarnies et entendons un fracas tout-puissant.

« Le cher mari entre et trouve R en train de déchirer la cuisine. Nous savions qu’il installait une toute nouvelle cuisine, nous ne nous attendions pas à ce qu’il commence avant même que nous soyons partis.

« Quoi qu’il en soit, nous sortons devant et discutons avec nos voisins lorsqu’à 12 heures arrivent l’électricien et le plombier de R. R a ensuite coupé l’eau sans nous le dire, j’ai donc dû utiliser les toilettes de mon voisin.

« Nous sommes choqués de ne même pas lui avoir donné les clés et il a toute son équipe de construction! Ensuite, présentez sa femme, sa petite-fille et ses 2 arrière-petits-enfants et en route. Nous avons encore des trucs dans la maison !

« Environ une heure plus tard, je vais au réfrigérateur pour une canette à boire et je me rends compte qu’elle n’est pas allumée. R avait coupé l’électricité.

« Je lui ai dit de l’allumer, nous avions encore de la nourriture dedans et le congélateur parce que notre plan était à la dernière minute, décanter dans un sac isotherme et expédier l’appareil à la nouvelle maison, allumer et ensuite nous pouvons recharger peu de temps après en sachant il n’aura pas perdu beaucoup de température avant que nous puissions l’allumer.

« Alors nous voilà expulsés, nos affaires sont couvertes de poussière et de crasse alors que son « équipe » commence à vider la cuisine.

« La prochaine chose que je vois mon cher mari courir dans la maison en disant à R d’arrêter. J’ai alors découvert que T avait déchiré le couloir et était en train de déchirer le plancher apparemment pour faire passer les tuyaux et les câbles. Mais nous avions toujours des lits dans la chambre .

« Nous lui avons dit que nous devions faire 2 voyages et jusqu’à ce que nous obtenions nos clés, nous ne pouvions pas quitter! Alors R remet le sol en place. »

Une fois que la femme a déplacé une camionnette pleine de choses dans sa nouvelle maison, elle est revenue et a constaté que la camionnette du nouveau propriétaire s’était garée devant leur place.

Il avait bloqué leur accès à la maison et rendu difficile pour la femme et sa famille de déplacer le reste des meubles.

Le vendeur furieux a poursuivi: « Au moment où je reviens, la cuisine n’est plus qu’une coquille. Ma table à manger (démontée) est recouverte d’une épaisse couche de poussière.

« Notre lave-vaisselle servait de table pour tous leurs plans et outils. Pendant ce temps, mon asthme monte en flèche à cause de toute la poussière épaisse.

« Nous prenons le dernier de nos affaires, esquivant les ouvriers et partons. Aucune chance de dire au revoir à la première maison que nous avons achetée, la maison où nous avons acheté nos bébés, notre maison.

« Je me sens trompé d’une expérience, avons-nous tort? Sûrement jusqu’au moment où nous remettons à R les clés, il ne devrait pas être dans la maison et WTF a-t-il réservé une équipe d’ouvriers pour le jour de l’achèvement !! »

Certains utilisateurs se sont rangés du côté du nouveau propriétaire, disant à la mère en colère que c’était la maison des nouveaux acheteurs et qu’elle ne pouvait rien y faire.

L’un d’eux a commenté : « Vous aviez son argent à 10h30 et vous aviez envoyé l’argent à votre vendeur ? Cela fait longtemps que je n’ai pas acheté de maison mais j’aurais pensé que c’était sa maison à 10h30.

Un deuxième a ajouté: « Il était propriétaire de la maison à ce moment-là – vraiment, vous auriez dû sortir toutes vos affaires et attendre ailleurs pour obtenir les clés de votre achat. J’aurais été furieux et vous aurais demandé de partir si j’étais lui. «

Un troisième accepta en répondant : « Je suis d’accord avec les autres, ce n’était plus votre maison, vous auriez dû tout déplacer dehors. Son argent était arrivé dans votre banque.

« Pas poli, pour faire ce qu’il a fait, mais tu aurais dû être prêt à aller t’asseoir à l’extérieur de ta nouvelle maison si tu en avais besoin.

Mais d’autres se sont rangés du côté de la mère en écrivant : « Vous n’aviez pas encore accepté de remettre les clés, alors vous pouviez bien déplacer vos biens de votre maison une fois que vous aviez obtenu les clés de votre nouvelle propriété.

« Il aurait dû faire les choses correctement et attendre que les clés soient disponibles pour être récupérées auprès des agents immobiliers », a soutenu un autre.

Un deuxième a déclaré: « Je veux dire, j’aurais certainement été prêt à y aller avant 10h30, mais qui diable a fait venir toute son équipe de construction le premier jour – vous pouvez sûrement prévoir que les propriétaires précédents pourraient ne pas être entièrement dehors? »