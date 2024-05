Maman est partie avec les poumons d’une femme de 80 ans après avoir vapoté « lui a fait frire les poumons comme des ailes de poulet »

Crédit d’image en vedette : Kennedy News and Media

Une maman de 30 ans s’est retrouvée avec les poumons de « quelqu’un dans les 80 ans » après avoir pris l’habitude de vapoter pendant les confinements liés au coronavirus.

Malgré le fait qu’elle n’avait jamais fumé auparavant, Hannah Roth, de Newport, Tennessee, a commencé à vapoter pendant la pandémie pour aider à faire face au « stress d’être coincée à la maison ».

Peu de temps après, Roth a découvert qu’elle était « accro » et qu’elle vapotait « au moins toutes les heures, tous les jours ».

Cependant, ce n’est que quatre ans après avoir commencé à vapoter qu’elle a réalisé les impacts de cette habitude, lorsqu’elle a commencé à avoir des « frissons » et a remarqué que ses poumons « faisaient ce bruit sec » à chaque fois qu’elle respirait.

Rappelant sa santé déclinante, Roth a déclaré : « Je pensais que j’avais peut-être une bronchite parce que ma poitrine me faisait très mal. Cela a duré quelques jours, puis je suis allée chez les médecins et ils ont dit que j’avais la grippe et m’ont donné des médicaments.

« J’étais censé aller mieux, mais mon état a empiré. J’avais une fièvre de 40°C et ma mère m’a obligé à aller à l’hôpital et elle m’a dit ‘il y a autre chose qui ne va pas chez toi’. »

Après que Roth soit retournée au service des urgences de l’hôpital du comté de Scott, les médecins l’ont informée qu’elle avait une obstruction au poumon droit.

« Ils ont dit que c’était une pneumonie », a-t-elle déclaré. « Cela ressemble à un arbre avec des branches, ça s’appelle ‘le bourgeonnement de l’arbre’ et c’est essentiellement la détérioration de vos poumons.

« Cela n’est pas censé arriver à moins que vous ne soyez un très gros fumeur. »

Un médecin a demandé à Roth si elle vapotait, et lorsqu’elle a répondu « oui », il a répondu : « C’est pourquoi vous souffrez d’une pneumonie. »

« Il m’a dit que si je continuais [vaping] alors j’allais presque mourir », a déclaré Roth. « Il a sorti ma vape de mon sac à main et l’a jetée à la poubelle.

« Il a dit ‘si tu continues à fumer ça, tu ne pourras plus respirer’. »

Le médecin a montré à Roth les scanners de ses poumons et a souligné qu’ils ne ressemblaient pas à ceux d’une femme de 30 ans, mais plutôt à ceux d’une personne qui « fumait depuis dix ans ».

« J’avais l’air d’avoir les poumons d’une personne octogénaire, beaucoup plus âgée, lorsqu’il m’a montré ce premier scanner.

« J’étais vraiment en colère contre moi-même parce que je ne savais pas que le vapotage pouvait faire ça », a déclaré Roth.

Elle a poursuivi : « Le médecin m’a dit ‘à chaque fois que vous vaporisez cette vape, cette vapeur entre dans vos poumons et c’est comme si vous faisiez frire du poulet chaud là-dedans’. L’intensité de cette vapeur me faisait frire les poumons.

« C’est pour ça que ça faisait un bruit sec quand je respirais. »

La maman a admis que la nouvelle était « assez effrayante » et qu’elle savait qu’elle « ne pouvait plus vapoter » car elle devait s’assurer de pouvoir prendre soin de ses enfants.

Depuis son voyage à l’hôpital en avril, Roth ne vape plus et ses poumons n’émettent plus le « bruit sec » qu’ils avaient lorsqu’elle utilisait l’appareil.

Elle espère faire prendre conscience des impacts négatifs du vapotage en déclarant : « Le médecin a dit que si j’arrêtais de vapoter, mes poumons seraient capables de guérir tant que je ne vapoterais plus.

« J’ai toujours envie de vapoter, mais je mâche beaucoup de chewing-gum et ça aide. Dans l’ensemble, je me sens en bien meilleure santé et j’économise de l’argent maintenant aussi parce que je n’achète pas de vape chaque semaine.

« Mon conseil serait de ne pas vapoter, de ne pas le ramasser et de le frapper. Même si vous pensez en avoir le contrôle, parfois vous ne le faites pas. »