Maman est partie à l’agonie après avoir collé ses yeux fermés lorsqu’elle a confondu NAIL GLUE avec des gouttes de rhume des foins

Une maman a été laissée à l’agonie après avoir scellé ses YEUX – en confondant de la colle à ongles avec des gouttes de rhume des foins.

Katie Beith, 35 ans, a été frappée par une douleur brûlante après avoir plongé la colle à séchage ultra-rapide dans son œil droit tout en regardant Place In The Sun.

Katie Beith, 35 ans, victime du rhume des foins, a été laissée à l’agonie après avoir scellé ses yeux fermés avec de la colle pour faux ongles Crédit : © Terry Harris

Elle avait confondu une bouteille de colle à ongles avec ses gouttes contre le rhume des foins Crédit : © Terry Harris

La colle a laissé son œil fermé et injecté de sang le lendemain Crédit : Terry Harris

Elle avait besoin de soins médicaux urgents après avoir appliqué distraitement la colle pour faux ongles chez elle à Chatteris, Cambridge, vers 16 heures mercredi.

Le nombre élevé de pollens avait aggravé le rhume des foins de Katie – mais lorsqu’elle a cherché une solution, elle a pris la mauvaise bouteille.

Katie a déclaré: «Mon œil me démangeait vraiment à cause du rhume des foins. Alors j’ai pensé que j’irais mettre quelques gouttes rapidement.

« Je ne les ai pas trouvés dans mon sac.

‘BRLURES’

«J’ai regardé sur le côté et il y avait la même bouteille alors je l’ai juste attrapée rapidement, je suis allée au miroir pour les mettre dedans, et j’ai mis la plus petite quantité.

« Je me suis dit : ‘Ooh, ça brûle. Mes yeux doivent être vraiment douloureux’. « Ensuite, j’ai mis une autre goutte pour faire bonne mesure et j’ai pensé » ça brûle vraiment « .

« J’ai immédiatement regardé la bouteille, j’ai couru dans la cuisine et j’ai commencé à rincer. C’était vraiment douloureux. »

Les deux cuillerées de colle à ongles Elegant Touch lui ont rapidement fermé complètement l’œil.

Hayely s’est précipitée chez son voisin pour demander de l’aide, amenant sa fille de cinq ans, Pippa.

La colle lui a fermé les yeux et elle a eu besoin d’un traitement médical urgent Crédit : © Terry Harris

Katie était à la maison avec sa fille de cinq ans Pippa lorsqu’elle a accidentellement fermé les yeux Crédit : Terry Harris

La mère d’un enfant et la belle-mère de deux enfants ont été emmenées dans la voiture de son voisin et conduites à 15 miles jusqu’à une clinique pour blessures légères à Ely.

Étonnamment, un patient venait de recevoir un traitement médical après avoir également fermé les yeux.

Katie a déclaré: « Le médecin a dit qu’en dix-sept ans, elle n’avait jamais vu cela se produire et qu’ils avaient quelqu’un une heure avant moi qui l’a fait aussi.

« Malheureusement, ils ne peuvent pas faire grand-chose, il suffit de mettre de l’eau chaude sur un coton et de le frotter doucement.

C’était tellement aléatoire qu’il était là. Je pensais que c’était des gouttes pour les yeux parce que je n’avais aucune raison de penser le contraire Katie Beith

«C’était vraiment douloureux. Hier soir, il s’est ouvert, et quand j’ai regardé, il y avait un morceau de colle séchée sous ma paupière.

« Je devais essayer de m’en sortir. Chaque fois que je regardais à droite, je me grattais l’œil et ce serait vraiment douloureux.

« C’était vraiment une sensation de brûlure… »

Son œil s’est finalement décollé et s’est rouvert vers 21h30, mais a été laissé « injecté de sang, enflé et douloureux ».

‘ALÉATOIRE’

Katie a plaisanté en disant que le choc lui avait causé un TSPT – et a ensuite jeté la bouteille de colle à ongles incriminée.

Katie a déclaré: «Je n’ai pas mis de faux ongles depuis des mois. C’était juste au hasard du côté de la cuisine.

«Là où j’ai mis mon sac, j’ai pensé qu’il était tombé et mon mari l’avait ramassé et je l’avais déplacé.

«C’était tellement aléatoire que c’était là. Je pensais que c’était des gouttes pour les yeux parce que je n’avais aucune raison de penser le contraire.

«Ce n’est qu’une simple bouteille blanche. Ils se ressemblent tellement. Parce que j’essayais de regarder ce stupide programme télévisé, je l’ai raté.

La popularité croissante des faux ongles dans les années 1980 a entraîné une augmentation du nombre de fois où la colle à ongles a été confondue avec des gouttes pour les yeux.

En 2018, un rapport du British Medical Journal a révélé 36 cas enregistrés de colle à ongles utilisée accidentellement comme collyre.