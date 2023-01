Maman enragée, 32 ans, qui a frappé un garçon de 12 ans au visage avec une pagaie, le laissant marqué de façon permanente dans la rangée sur la rivière s’échappe de prison

Une maman qui a laissé des cicatrices permanentes à un garçon de 12 ans après l’avoir frappé au visage avec une pagaie s’est échappée de prison hier.

Fay Johnson, 32 ans, “l’a perdu” après qu’un groupe d’enfants ait jeté de la boue et des cailloux sur sa planche à pagaie alors qu’elle les dépassait sur une rivière avec ses trois enfants.

Fay Johnson, qui a agressé un garçon de 12 ans, quitte Bristol Crown Court 1 crédit

Antwon Forrest s’est retrouvé avec une profonde coupure au front après avoir été frappé au visage avec une pagaie de bateau Crédit : BPM

L’ancien conseiller de service pour la salle de vente de voitures de luxe Dick Lovett a confronté le groupe de jusqu’à 30 enfants et dans une rage a frappé Antwon Forrest avec une pagaie laissant du sang couler sur son visage d’une entaille sur son front.

Mais il n’y avait aucune preuve qu’Antwon ait jeté quoi que ce soit sur son paddleboard, a entendu le Bristol Crown Court.

Bien que Johnson n’ait pas été initialement poursuivi, une campagne de la famille d’Antwon a conduit à un examen de l’affaire par la force qui a reclassé l’attaque comme motivée par la race et a conduit Johnson à être accusé d’agression.

Ehsanul Oarith, poursuivant, a déclaré qu’un Johnson “agité et visiblement en colère” était venu affronter le jeune à Conham River Park à Bristol le 26 mars de l’année dernière.

Il a déclaré: “Elle était à un moment donné contre lui, ils faisaient tous les deux des commentaires l’un envers l’autre.

“Un témoin les a vus se pousser, après quoi l’accusée a utilisé la pagaie dans sa main pour frapper Antwon Forrest.

“Il y avait une coupure sur son front. C’était une coupure de 1 cm de long qui devait être collée.

“Elle l’avait clairement perdu, elle était très, très en colère à l’époque.”

Des agents de police d’Avon et de Somerset se sont rendus sur les lieux après avoir reçu un certain nombre d’appels, y compris de Johnson, et l’ont arrêtée.

Johnson a ensuite été arrêté et initialement pas poursuivi.

La force a examiné l’affaire à la suite d’une campagne menée par la famille d’Antwon et Johnson a ensuite été accusé de voies de fait.

Le juge Edward Burgess, qui a condamné Johnson jeudi, a jugé que l’attaque avec la pagaie de sept pieds de long n’était pas motivée par la race.

Représentant Johnson, qui a pleuré tout au long de l’audience, Emma Martin a décrit sa cliente comme une mère et une belle-mère dévouée qui avait “honte, désespérément embarrassée et pleine de remords”.

Mme Martin a déclaré que “l’instinct maternel protecteur de Johnson s’est transformé en rage” après que sa fille ait été frappée par l’une des pierres lancées par certains des enfants.

Elle a déclaré: “Elle s’est rendu compte qu’ils ne lançaient pas des choses sur elle, mais qu’elles semblaient être dirigées vers les enfants.

“Un de ces missiles a touché sa fille.”

“ACTE DE VIOLENCE IMPULSIF”

Le tribunal a entendu Antwon “tenir tête” à Johnson alors qu’elle criait au groupe.

“Elle le repoussait, il a ensuite posé ses deux mains sur ses épaules et l’a repoussée en arrière, elle l’a frappé avec la pagaie”, a déclaré Mme Martin.

L’avocat a souligné qu’il n’y avait aucune connotation raciale dans l’attaque, ajoutant que les commentaires sur les réseaux sociaux n’étaient pas basés sur des faits.

À la suite de l’incident, Johnson et sa famille ont été maltraités, y compris des menaces de mort.

Ils ont dû déménager et elle a changé d’emploi.

Johnson a admis une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles réelles sur Antwon.

Le juge Edward Burgess a condamné Johnson à quatre mois de prison, avec sursis pendant six mois.

« BLESSURE NASTY »

“Vous l’avez frappé au front avec une très grosse pagaie, lui causant une vilaine blessure qui saignait abondamment à l’époque et a laissé une cicatrice visible”, a déclaré le juge à Johnson.

“Chaque fois qu’il se regardera dans le miroir en grandissant, tout au long de sa vie, ce sera un rappel constant de ce que vous lui avez fait.”

Le juge a ajouté: “Je suis convaincu qu’il n’y avait aucune motivation raciale. J’accepte qu’il s’agisse d’un acte de violence impulsif.”

Il a déclaré que la peine de prison de quatre mois pourrait être suspendue compte tenu de la bonne moralité de Johnson avant l’infraction, de ses remords, de sa situation personnelle et du fait qu’elle avait “déjà beaucoup souffert”.

Johnson a également été condamné à verser une indemnité de 500 £ à Antwon, qui a maintenant 13 ans.

S’exprimant devant le tribunal, la grand-mère d’Antwon, Tania Palmer, et la tante Antonia Forrest ont déclaré qu’elles ne voulaient pas que Johnson aille en prison, mais qu’elles étaient surprises que la peine n’ait pas été plus longue.

Ils se sont dits préoccupés par les menaces que Johnson et sa famille avaient reçues, ajoutant qu’ils étaient déçus que l’affaire n’ait pas été traitée plus tôt.

Mlle Forrest, parlant de son neveu, a déclaré: “Il était tellement traumatisé. Cela l’a terrifié.”

Johnson, dont l’adresse ne peut être publiée pour des raisons juridiques, n’a fait aucun commentaire lorsqu’elle a quitté le tribunal.