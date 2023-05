Maman enceinte est décédée après que BMW l’a frappée alors qu’elle utilisait une épaule dure pour répondre à un appel

Une maman ENCEINTE qui a été tuée dans un accident sur la M66 a été heurtée par une BMW à grande vitesse lorsqu’elle s’est arrêtée pour répondre à un appel, selon une enquête.

Frankie Hough, de Chadderton à Oldham, conduisait sur l’autoroute près de Bury lorsque la collision s’est produite le 13 mai.

Frankie Hough, qui était dans la voiture avec ses deux enfants et son neveu, a été heurtée par une BMW après s’être arrêtée pour répondre à un appel Crédit : PA

Elle est décédée à l’hôpital deux jours plus tard des suites de ses blessures graves.

La procédure d’enquête a révélé aujourd’hui que Frankie s’était arrêtée pour répondre à un appel téléphonique lorsqu’une BMW à grande vitesse a heurté sa voiture.

L’officier des coroners Tracy Bunn a déclaré au tribunal: « Frankie voyageait sur la M66 en direction de Manchester. Frankie s’est arrêtée sur l’épaule dure. On pense qu’à ce moment-là, elle répondait à un appel téléphonique.

« Un véhicule conduit à une vitesse excessive a perdu le contrôle, provoquant une collision avec l’arrière de la voiture de Frankie, la faisant tourner et s’immobiliser sur la chaussée principale. »

Frankie était dans la voiture avec ses deux jeunes fils, Tommy, neuf ans, et Rocky, deux ans, ainsi que son neveu Tobias, quatre ans.

Tommy et Tobias sont dans un coma artificiel à l’hôpital.

Frankie avait découvert qu’elle était enceinte d’une petite fille la semaine avant sa mort tragique.

Son beau-frère Arron Welby a déclaré: « C’était la personne la plus incroyable, elle avait un cœur en or. C’était une mère dévouée et féroce et elle se battait pour ses enfants.

« Elle était la meilleure tante. Elle était une lumière brillante, elle protégerait ses enfants avec tout ce qu’elle avait. »

Il a ajouté: « Elle était enceinte et célébrait à peine la semaine précédente avec une fête de naissance quand elle a découvert qu’elle allait avoir une petite fille. C’est tellement triste. »

Adil Iqbal, 22 ans, a été accusé d’avoir causé la mort par conduite dangereuse et de deux autres infractions d’avoir causé des blessures graves.

L’enquête a été ajournée jusqu’à la fin des poursuites pénales.