Maman éléphant apprend à son bébé à glisser sur une colline dans une adorable vidéo

Une vidéo d’un bébé éléphant, en Thaïlande, apprenant à glisser sur une colline boueuse a fait surface en ligne. L’éducatrice du bébé n’est autre que sa mère. Une vidéo partagée par NowThis, montre le moment adorable du bébé glissant sur ce qui semble être une hanche glissante aux côtés de sa mère protectrice. Selon le clip, l’incident s’est produit dans une réserve faunique située dans la province de Narathiwat, dans le sud de la Thaïlande. Dans le clip, le bébé éléphant semble confus quant au chemin à emprunter pour descendre la colline glissante.

C’est alors que la maman éléphant intervient non seulement pour guider le bébé mais aussi pour lui faire apprendre une nouvelle leçon. La mère semble pousser une partie de la boue pour faciliter la tâche du jeune animal. Ce dernier se colle au flanc de sa mère et applique une pression sur le sol en imitant le geste de la maman. En une seconde, le bébé parvient à descendre suivi de la mère adulte.

Un rapport de NewsFlare suggère que le nom du bébé éléphant est Pee-mai tandis que sa mère s’appelle Buaban. Wuttichai Boonsong, qui travaille au sanctuaire de la faune, a révélé que le couple mère-bébé erre toujours ensemble. Il affirme que les créatures les comprennent et que c’est Wuttichai qui leur a demandé de glisser sur la colline : « Les éléphants comprennent quand je leur parle. Je leur ai dit de me suivre et ils ont dévalé la colline », a-t-il déclaré au portail.

« C’est un travail gratifiant de prendre soin de ces créatures. Vous pouvez voir des moments spéciaux comme celui-ci un jour ordinaire », a ajouté l’homme. À la fin du clip, le bébé éléphant est caressé par un homme qui enregistre apparemment le moment adorable. Regardez le clip ici :

Avec plus de cinquante-six mille likes, le clip a amassé plus de six lakh de vues sur Instagram, laissant un barrage d’utilisateurs pour louer ce moment spécial. Un utilisateur a commenté: “Mon cœur explose”, un autre a déclaré: “Les éléphants sont tellement mignons.” Un autre a ajouté: “C’est un adorable petit bébé éléphant.”

Cela a-t-il fait fondre votre cœur aussi?

