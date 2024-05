Maman du Michigan : « J’ai eu un accident vasculaire cérébral à 39 ans – les signes avant-coureurs n’étaient pas ceux auxquels on s’attendait »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Jenna Gibson n’avait que 39 ans lorsqu’elle s’entraînait pour un marathon il y a cinq ans – mais ses projets étaient coupé court d’un coup cela a failli lui coûter la vie.

Près de 60 % des décès par accident vasculaire cérébral surviennent chez les femmes, selon une étude récente de la Mayo Clinic – et maintenant Gibson, un Michigan, mère de deux enfants vise à aider les autres à être plus conscients et à donner la priorité à leur santé.

« Une fois que j’ai appris que les accidents vasculaires cérébraux arrivaient chez les jeunes, j’ai dû partager mon histoire », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

« Dans la plupart des cas, les accidents vasculaires cérébraux peuvent être évités si vous savez quoi rechercher. »

Le jour de l’accident vasculaire cérébral de Gibson, elle se sentait bien.

C’était une belle journée, elle avait réussi une présentation au travail et elle profitait d’une promenade dehors avec sa mère après le dîner.

« Nous parlions de la façon dont je m’entraînais pour le marathon de Détroit pour mon 40e anniversaire, et puis tout d’un coup, à l’improviste, j’ai eu l’impression d’avoir été frappée par une tonne de briques », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

Gibson s’arrêta de marcher, puis tomba brusquement dans l’herbe.

Au début, sa mère pensait qu’elle plaisantait. « En fait, elle a pris une photo de moi allongé dans l’herbe, en disant : ‘Allez, lève-toi, qu’est-ce que tu fais ?' »

Sa mère l’a aidée à se relever, mais Gibson ne pouvait pas marcher droit.

« J’avais l’impression d’être ivre – quelque chose n’allait pas », a-t-elle déclaré.

Malgré cela, Gibson n’a ressenti aucun des symptômes classiques d’un accident vasculaire cérébral, tels que l’affaissement du visage, de graves maux de tête ou des troubles de la vision.

Ils sont rentrés chez eux, où Gibson pensait qu’elle se trouvait avoir une migraine . Elle a pris des médicaments contre les maux de tête et s’est couchée.

« Quelques heures plus tard, je me suis réveillée et je ne me sentais toujours pas bien : je ne pouvais pas sortir du lit, je ne pouvais pas bouger », se souvient-elle.

C’est alors qu’ils se sont rendus aux urgences. La mère de Gibson a déclaré à l’équipe médicale que sa fille avait des difficultés à marcher et qu’elle pourrait être victime d’un accident vasculaire cérébral.

« Ils m’ont examiné, ont fait tous les tests et n’ont pas vu les signes typiques qu’ils rechercheraient », a déclaré Gibson. « C’était en partie dû au fait que j’étais jeune. »

« Je pouvais marcher, même si ce n’était pas très bien. Je pouvais prononcer quelques mots. »

Elle a ajouté : « Je n’avais pas d’affaissement du visage. Je pouvais marcher, même si pas très bien. Je pouvais prononcer quelques mots. »

Après un scanner, l’équipe médicale a décidé que Gibson souffrait probablement d’une migraine optique. Le lendemain matin, alors qu’elle ne se sentait toujours pas bien, le neurologue a ordonné un autre scanner avec contraste – et cette fois-là, l’accident vasculaire cérébral est finalement apparu.

« Ils ont pu voir qu’il y avait un blocage du côté gauche de mon cerveau et que j’étais activement victime d’un accident vasculaire cérébral », a-t-elle déclaré.

Gibson a été immédiatement transportée par avion vers un autre hôpital, où elle a été chirurgie cérébrale d’urgence pour retirer le caillot de sang.

« Il y avait évidemment un risque de mort. Si nous n’agissons pas assez vite, le délai serait révolu », a-t-elle déclaré.

Alors qu’elle était transportée par avion à l’hôpital, Gibson a déclaré qu’elle était certaine qu’elle allait mourir et qu’elle ne reverrait plus jamais son mari ni ses filles, qui n’avaient que 8 et 4 ans à l’époque.

« Je pensais que je ne verrais jamais mes enfants grandir et se marier, ou que je devrais vivre dans une sorte d’état végétatif et que je ne travaillerais plus jamais. »

« Je me demandais : ‘Est-ce que j’ai dit assez souvent à mes filles que maman les aimait ? Mon mari sait-il à quel point je suis fier de lui ?' »

La prochaine chose qu’elle savait, c’est que Gibson se réveillait d’une opération chirurgicale aux soins intensifs – et faisait face à un long chemin vers la guérison.

« Au début, je ne pouvais pas parler du tout. Je ne pouvais pas bouger mon côté droit. J’étais coincé dans ma tête : je pouvais voir ce qui se passait et entendre les gens me poser des questions, mais je ne pouvais pas répondre. »

‘Par la grâce de Dieu’

Au cours des jours suivants, Gibson a déclaré que ses capacités commençaient lentement à revenir.

Elle a suivi des séances d’orthophonie, d’ergothérapie et thérapie physique – et avec le temps, elle a commencé à retrouver du mouvement sur son côté droit.

Sa première « mission » était de dire à ses filles qu’elle les aimait et que « maman va s’en sortir ».

Après quelques semaines, Gibson est rentré chez lui et a continué son traitement ambulatoire à raison de trois heures par jour, trois jours par semaine pendant quatre mois.

« C’est au cours des six premières semaines que nous avons constaté l’amélioration la plus rapide, puis par la suite, c’était de plus en plus lent », a-t-elle déclaré.

« J’ai dû tout réapprendre. Et maintenant, par la grâce de Dieu, je peux tout faire. »

Aujourd’hui, Gibson est toujours complètement engourdie sur tout le côté droit de son corps. Elle a aussi parfois du mal à trouver les bons mots lorsqu’elle parle, dit-elle, surtout lorsqu’elle est fatiguée ou stressée.

« Mais si vous me voyez, j’ai l’air d’une personne normale », a-t-elle déclaré.

Et en un instant la boucle est bouclée, Gibson a finalement pu terminer le semi-marathon en octobre dernier.

‘Chaque seconde compte’

Dr Annie Tsui, chef de neurologie chez Access TeleCare, qui est basé au Texas a souligné la prévalence des accidents vasculaires cérébraux chez les femmes et a appelé à une prise de conscience.

« Les accidents vasculaires cérébraux peuvent survenir pour diverses raisons selon les groupes d’âge et les sexes », a déclaré Tsui, qui n’était pas impliqué dans les soins de Gibson, à Fox News Digital. « Même si les accidents vasculaires cérébraux peuvent survenir à tout âge, les femmes âgées de 20 à 39 ans courent deux fois plus de risques que les hommes. »

Bien que les principaux facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral soient hypertension artérielle l’hypercholestérolémie, les maladies cardiaques, l’obésité et le diabète, les causes des accidents vasculaires cérébraux chez les groupes d’âge plus jeunes diffèrent de celles généralement associées aux personnes plus âgées, a noté Tsui.

Ceux-ci peuvent inclure des problèmes cardiaques, des troubles de la coagulation sanguine, des prédispositions génétiques, des anomalies vasculaires ou des traumatismes.

« Bien que personne ne soit complètement à l’abri du risque d’accident vasculaire cérébral, les personnes les plus à risque devraient travailler avec leur médecin pour élaborer un plan de prévention », a conseillé Tsui. « En général, maintenir un mode de vie sain est crucial, car jusqu’à 80 % des accidents vasculaires cérébraux peuvent être évités. »

Il est crucial d’être conscient des symptômes pour recevoir un traitement le plus rapidement possible, selon Tsui.

Elle recommande d’utiliser l’acronyme FAST, présenté ci-dessous, comme outil pratique pour identifier les indicateurs d’AVC.

Visage (affaissement ou engourdissement)

Bras (faiblesse ou engourdissement)

Discours (mauvais ou difficulté à parler)

T comme il est temps d’appeler le 911

« Les chances de survie et de résultats positifs sont plus élevées lorsque le patient reçoit rapidement attention médicale « , a déclaré Tsui à Fox News Digital.

Certains traitements contre l’AVC ne sont efficaces que s’ils sont administrés dans les trois heures suivant l’apparition des symptômes, a-t-elle averti – le risque de lésions cérébrales permanentes ou de décès augmentant à chaque minute qui passe.

« Il est important d’être vigilant dans la reconnaissance des symptômes d’un AVC et de rechercher Assistance médicale immédiatement au premier signe », a déclaré Tsui.

« Chaque seconde compte pour réduire le risque de lésion cérébrale, d’invalidité permanente, voire de décès. »