Maman dit qu’elle espère que son enfant est vivant alors que la police recherche le corps

SAVANNAH, Géorgie (AP) – La mère d’un enfant disparu de Géorgie présumé mort par la police a déclaré lundi qu’elle espérait toujours que son fils serait retrouvé “heureux et vivant” alors que les enquêteurs fouillent une décharge pour les restes de l’enfant.

Près de trois semaines se sont écoulées depuis que Leilani Simon a appelé la police pour signaler que son fils, Quinton Simon, 20 mois, avait disparu de son parc à leur domicile juste à l’extérieur de Savannah. Bien que la police l’ait désignée comme suspecte dans la mort et la disparition de son fils, la mère du garçon a déclaré qu’elle ne savait pas ce qui lui était arrivé.

“Nous sommes dans les limbes comme tout le monde”, a déclaré Simon à WTOC-TV. “Nous sommes assis ici tous les jours à attendre des réponses.”

Elle a parlé à la chaîne de télévision alors que la police et les agents du FBI ont repris lundi le tri des ordures dans une décharge voisine à la recherche des restes du garçon. Le chef de la police du comté de Chatham, Jeff Hadley, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que la police pensait que le corps de l’enfant avait été jeté dans une poubelle qui a ensuite été vidée à la décharge.

Après que la police ait passé des jours à fouiller la maison et le quartier environnant, Hadley a déclaré que les enquêteurs pensaient que l’enfant était mort. Il a également nommé Simon comme seul suspect de la police, bien qu’il ait refusé de dire quelles preuves la police avait pour étayer ses soupçons.

Simon n’a pas été arrêté ni inculpé dans cette affaire.

“Je ne cours pas et je ne me cache pas”, a-t-elle déclaré. “Et s’il s’avère que je suis fautif, je me rendrai à ce poste de police.”

Hadley a déclaré que la police disposait de preuves qui avaient motivé la recherche de la décharge, bien qu’il ait refusé de dire de quoi il s’agissait.

“Je suis convaincu que nous retrouverons sa dépouille ici à la décharge”, a déclaré le chef de la police mardi dernier.

Simon a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas perdu espoir que son fils soit toujours en vie.

«Nous voulons qu’il revienne dans nos bras, nous tenant. C’est ce que nous voulons », a-t-elle déclaré. «Nous espérons juste qu’il est dans la maison de quelqu’un et qu’ils le nourrissent et peut-être qu’ils voulaient un bébé ou ne pouvaient pas avoir de bébé. Peut-être qu’ils pensaient qu’ils étaient son sauveur. C’est notre meilleur espoir à ce stade.

The Associated Press