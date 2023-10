Une mère a admis qu’elle ne savait pas comment gérer l’attitude et le comportement de son mari envers leur fils de 5 ans après qu’il soit rentré de la maternelle avec les ongles vernis.

En postant sur le subreddit “r/parenting”, elle a affirmé que son mari avait gâché la joie de son fils après l’avoir réprimandé, lui et son jardin d’enfants, pour lui avoir permis de porter du vernis à ongles.

Son mari a affirmé qu’il était « dégoûtant » que leur fils de 5 ans soit autorisé à se faire vernir les ongles.

Dans son message sur Reddit, elle a expliqué que son fils de 5 ans était récemment rentré de la maternelle et qu’il était vraiment excité de se faire vernir les ongles. Son jardin d’enfants avait aménagé un « salon de manucure simulé » et permettait à tous les enfants d’avoir la possibilité de se faire vernir les ongles.

“Mon fils a trouvé ça vraiment cool et il était vraiment excité”, se souvient-elle. Cependant, l’enthousiasme de son fils a rapidement diminué après le retour de son père à la maison, et il a été immédiatement irrité par le fait que l’école maternelle de son fils lui permettrait de se faire vernir les ongles.

Photo : Août de Richelieu / Pexels

Le père du garçon de 5 ans s’est lancé dans une diatribe et a affirmé qu’il était « dégoûtant » pour les hommes de se faire vernir les ongles, et qu’une telle chose n’était autorisée que pour les filles et les femmes. Il est même allé jusqu’à dire qu’il appellerait le jardin d’enfants de son fils pour se plaindre.

L’enthousiasme de son fils s’est finalement transformé en consternation en entendant à quel point son père était en colère, et maintenant sa mère se demande comment elle devrait gérer cette situation parce qu’elle a « le cœur brisé » pour son fils et le fait que son père a une vision dépassée des normes et de l’expression de genre. .

Les gens conviennent que la mère doit réconforter et valider son fils face à la vision de la masculinité de son mari.

“Cela est arrivé à mon fils aussi, grâce à mon ex-mari. Mon fils adore se faire faire les ongles par ses sœurs, mais il est pétrifié par l’opinion des autres maintenant”, a partagé un utilisateur de Reddit. “Tout ce que je fais, c’est l’encourager et le soutenir. Je lui dis que s’il veut que cela soit fait, il n’y a absolument rien de mal à cela. C’est un bon moment de complicité avec ses sœurs.”

Un autre utilisateur a ajouté : “Je ne comprendrai jamais que quelqu’un soit autant en colère envers les enfants qui jouent. Les choses ne sont devenues des choses “de garçon ou de fille” que parce que les adultes ont décidé qu’elles l’étaient. Les enfants ne pouvaient pas le faire. [care] à savoir s’ils jouaient à des choses “appropriées au genre”.

“Votre conjoint a clairement de sérieux problèmes à propos de sa propre masculinité qu’il projette sur votre pauvre fils innocent. Demandez à votre mari de suivre une thérapie”, a ajouté un troisième utilisateur.

Les normes traditionnelles de genre ont non seulement forcé les garçons et les hommes à être stoïques, forts et impassibles, mais aussi à considérer certaines activités et certains choix comme étant exclusivement réservés à un seul sexe. Permettre aux garçons de se peindre les ongles peut remettre en question ces stéréotypes et envoyer un message puissant selon lequel il n’existe pas de choses “filles” ou “garçons”, surtout lorsqu’il s’agit de peindre les ongles.

Photo : Ron Lach / Pexels

En tant que parents, il est de leur devoir d’encourager les décisions et les choix d’un enfant à condition qu’ils lui apportent joie et bonheur. Pour se sentir en sécurité, les enfants doivent savoir que leur individualité et leur expression de soi sont respectées par leurs parents au lieu d’être obscurcies.

Histoires connexes de YourTango :

Ce n’est pas parce qu’un garçon se peint les ongles que sa sexualité doit être remise en question, et même si cela était vrai, il n’y a rien de mal à cela non plus.

Tous les traits de la masculinité ne sont pas nocifs, mais il est important de reconnaître les éléments qui engendrent la toxicité, qui ne permet pas aux jeunes garçons d’embrasser tous leurs intérêts, car il devrait toujours y avoir de la place pour les enfants qui souhaitent participer aux multiples expressions qui accompagnent la masculinité. genre.

Nia Tipton est une écrivaine de divertissement, d’actualités et de style de vie basée à Chicago dont le travail se penche sur les problèmes et les expériences d’aujourd’hui.