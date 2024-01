Maman dit que la police s’est trompée de maison et a blessé son enfant

Le maire d’Elyria, Ohio demande une enquête après qu’une femme a accusé la police d’avoir fait une descente par erreur chez elle et d’avoir prétendument blessé son bambin de 17 mois à l’aide de flashbangs.

“Les allégations contre notre service de police sont extrêmes et profondément préoccupantes. Comme je l’ai déclaré samedi dernier, j’ai ordonné un examen complet de l’incident et demandé que toutes les informations soient rendues publiques dès que possible”, a déclaré le maire Kevin Brubaker.

La mère du petit, Courtney Price, a déclaré Actualités CBS que la police d’Elyria a cassé une fenêtre et déployé un flash-bang près de son fils Waylon, âgé de 17 mois, lors du raid du 10 janvier. Waylon était déjà sous respirateur.

“Tout ce que j’ai vu, c’était des lumières clignotantes et de la fumée entrant dans la maison”, a déclaré Price à CBS News. “Je ne savais pas quoi faire parce qu’il y avait des armes pointées sur moi. Je voulais courir vers lui, mais je savais que si j’avais couru vers lui… ils auraient pu tirer.”

WOIO a rapporté que Price et son fils étaient les seuls à la maison à ce moment-là et que l’incident a été capturé par la caméra Ring de la famille.

Price a déclaré à CBS News qu’elle avait ensuite été emmenée dehors et menottée.

“Je n’arrêtais pas de crier : ‘Mon bébé, mon bébé est sous respirateur. Mon bébé est ici”, a-t-elle déclaré.

Reida Jennings, qui loue la maison, a déclaré WJWque Price et son fils restaient avec elle pendant que Waylon attendait une intervention chirurgicale pour une malformation cardiaque.

«Le bébé est maintenant aux soins intensifs. Il a des brûlures partout sur lui, l’intérieur de ses poumons est brûlé”, a déclaré Jennings à WJW. « C’est déjà un bébé ayant des besoins spéciaux. C’est un bébé trach. Il était sous respirateur, ils ont laissé le bébé rester là pendant environ 35 à 45 minutes dans la fumée.

Jennings a déclaré que les images de la caméra Ring montraient la police “frapper à la porte” et lancer “le flash à travers la fenêtre”. Elle a dit à WJW que le flashbang avait frappé le bébé et qu’il était couvert de verre.

Price a déclaré à CBS News que Waylon avait reçu un diagnostic de “pneumonite chimique due aux produits chimiques contenus dans le flash-bang”.

Enquête en cours :Qu’est-ce qui a causé le crash d’une montgolfière transportant 13 personnes ? Combien de personnes sont mortes? Ce qu’il faut savoir:

La police nie les allégations selon lesquelles un enfant aurait été blessé par des flashbangs

Cependant, dans un déclarationle département de police d’Elyria a nié les allégations.

“Toute allégation suggérant que l’enfant a été exposé à des agents chimiques, à un manque de soins médicaux ou à une négligence est fausse”, a déclaré la police.

La police a déclaré avoir obtenu un mandat de perquisition pour la maison dans le cadre d’une « enquête criminelle en cours », et une équipe de recherche a exécuté le mandat vers 14 h 15 le 10 janvier. Deux dispositifs de diversion, communément appelés « flash-bangs », ont été déployés à l’extérieur du domicile, a indiqué la police.

“Ces appareils produisent du son et de la lumière perceptibles de jour comme de nuit et sont destinés à détourner l’attention des suspects. Les appareils de diversion ne produisent pas de brûlure continue et ils ne déploient ni ne contiennent de gaz poivre ou d’agents chimiques”, a déclaré le service de police. dit.

La police d’Elyria a déclaré que l’équipe tactique était entrée dans la maison après des « annonces répétées » et avait trouvé Price et son enfant à l’intérieur. Selon la police, Price a ensuite parlé aux agents des problèmes de santé préexistants de Waylon.

“Les détectives de la police d’Elyria, les pompiers d’Elyria et la mère ont évalué l’état de l’enfant, confirmant que l’enfant n’a subi aucune blessure apparente ou visible”, a indiqué la police.

Price a ensuite déclaré aux policiers qu’elle prévoyait d’emmener Waylon à l’hôpital pour sa « maladie préexistante sans rapport avec l’opération tactique ; cependant, elle n’avait pas de siège d’auto disponible pour le transport », a indiqué la police.

Selon la police, des détectives ont appelé Lifecare Ambulance et des ambulanciers ont évalué l’enfant et l’ont emmené dans un hôpital voisin.

La police avait déjà fouillé le domicile des suspects

Jennings a déclaré à CBS News que la police s’était présentée à la maison plusieurs fois au cours de l’année où elle l’avait louée à la recherche d’un suspect qui n’y vivait pas.

Elle a dit qu’elle ne s’y sent plus en sécurité.

“Tous nos meubles étaient cassés”, a déclaré Jennings à CBS News. “Il est maintenant taché. Ils ont juste marché partout.”

Le maire ordonne la diffusion des images de la caméra corporelle

Brubaker a déclaré que les images des caméras corporelles de plusieurs policiers seraient publiées plus tard dans la journée, et que des images supplémentaires seraient publiées dès qu’elles seraient disponibles.

“La nature grave et inquiétante des allégations concerne tous les Élyriens. Nos résidents exigent de savoir ce qui s’est passé, et à juste titre. Heureusement, notre ville disposait de la technologie nécessaire pour enregistrer les événements en temps réel via de nombreuses caméras portées sur le corps tout au long de l’incident. “Je suis particulièrement reconnaissant que ces caméras aient capturé un son et une vidéo clairs, sous plusieurs angles. Je suis impatient de diffuser ces images pour que vous puissiez les voir”, a déclaré Brubaker.