Maman DÉFEND son fils de voyou qui a laissé Angel Lynn incapable de marcher et de parler en disant « ce n’est pas un mauvais garçon » dans une déclaration choquante

UNE MAMAN a DÉFENDU son fils voyou qui a laissé Angel Lynn incapable de marcher et de parler, disant « ce n’est pas un mauvais garçon », dans une déclaration choquante.

Kathy Norris s’est exprimée après que son fils Chay Bowskill, 20 ans, a été emprisonné pour avoir embarqué le jeune homme de 19 ans dans une camionnette et dont elle est tombée, souffrant de lésions cérébrales catastrophiques.

Kathy Norris a DÉFENDU son fils Chay Bowskill

Angel, 19 ans, a subi des lésions cérébrales après l’enlèvement

Bowskill, 20 ans, a été emprisonné – mais sa peine sera examinée pour avoir été trop « indulgente »

La soignante Kathy, 58 ans, a raconté sa «dévastation» face aux blessures qui ont changé la vie d’Angel et comment son «coeur va à elle et à sa famille» qui, selon elle, la détestent maintenant pour les actions de son fils.

Bowskill a été filmé attrapant Angel « comme une poupée de chiffon », la portant à travers une rue animée et la jetant à l’arrière d’un Transit, qui a accéléré.

Il a été condamné lundi à sept ans et demi de prison au total et purgera la moitié de sa peine derrière les barreaux – trois ans et neuf mois.

Et le père d’Angel au cœur brisé, Patrick, 53 ans, a déclaré qu’il avait envie de sauter par-dessus le quai et de « trier Bowskill » alors qu’il RIAIT dans la salle d’audience.

La mère de Bowskill a déclaré à The Sun Online : « Ce qui lui est arrivé m’a détruit. C’est horrible, absolument tragique, une chose terrible et je suis dévasté.

« Je connaissais bien Angel, elle restait toujours avec Chay chez nous, c’était une fille tellement adorable et magnifique.

« Je n’arrive pas à croire qu’elle ne redeviendra jamais son moi normal, heureux et bavard. C’est tellement bouleversant.

« Mais personne ne saura jamais ce qui s’est réellement passé ce jour-là à part Angel et à cause de ses blessures, elle ne pourra peut-être jamais le dire.

« J’espère juste qu’avec la recherche médicale et la science au cours des prochaines années, quelque chose pourra être fait pour aider à réparer son cerveau. »

Kathy, mère célibataire de quatre enfants, s’exprimant depuis son domicile à Syston, dans le Leicestershire, a raconté comment son fils sans emploi avait été emprisonné à deux reprises dans le passé pour des crimes liés au vol de voiture.

Il a de nouveau été mis en cage pendant sept ans et demi après avoir été reconnu coupable d’enlèvement et d’infractions connexes après des mois de détention provisoire.

Kathy a assisté au procès qui a duré une semaine, assise près de la famille d’Angel.

Elle s’était vu interdire par la police « d’avoir tout contact » avec eux au cours de leur enquête.

« IL N’EST PAS UN SAINT »

Elle a dit : « Mon fils n’est pas un mauvais garçon mais ce n’est pas un saint.

Kathy, qui s’occupe de sa mère, a raconté comment le couple était ensemble depuis plus d’un an et qu’Angel avait soutenu son fils après qu’il ait purgé une brève peine de quatre mois en prison.

Elle a déclaré que le jour fatidique de septembre 2020, son fils avait largué Angel lors d’une conversation tendue dans une station-service de Mountsorrel Leicestershire alors qu’il tentait de conclure une affaire de voiture dans un garage attenant.

Elle a expliqué : « Chay m’a dit qu’il en avait fini avec elle. Il ne voulait pas qu’elle parte, alors il l’a poursuivie, l’a ramassée et l’a remise dans la camionnette.

« Tout le monde blâme Clay pour ses blessures, mais il ne les a pas causées.

« Je ne peux pas blâmer mon fils pour ses blessures, je dois le protéger et le soutenir.

Bowskill, 20 ans, a été filmée en train de saisir Angel « comme une poupée de chiffon », la transportant dans une rue animée

« Ce qui est arrivé à Angel m’a détruit. C’est la troisième fois que mon fils est en prison. Je dois accepter ce qu’il a fait.

«Mais il est qualifié de kidnappeur maléfique, et alors qu’il a pris Angel, c’était pour la protéger et non la blesser. Aux yeux de la loi c’est un enlèvement mais la peine qui lui a été infligée est trop longue.

« Je sais que la famille d’Angel pense que ce n’est pas assez long. Nous souhaitons tous qu’il soit parti et l’ait laissée là.

La divorcée Kathy a ajouté: «Quand j’ai entendu ce qui s’était passé, ce fut l’un des pires jours de ma vie.

« Je veux dire à sa famille que je suis vraiment désolé pour ce qui s’est passé, mais je ne blâme pas mon fils. »

La mère d’Angel, Nikki, 47 ans, a déclaré qu’elle était sortie de la salle d’audience lorsqu’ils avaient visionné pour la première fois la vidéo de sa fille bien-aimée en train d’être enlevée – car cela la rendait « malade et bouleversée ».

« JE NE BLÂME PAS MON FILS »

Parlant de ce que l’horrible vidéo de sa fille se faisant arracher lui a fait ressentir, la mère impuissante a déclaré: « Horrible, je ne l’ai pas regardée au début.

« Je l’ai regardé vers la dernière partie du terrain. Ils l’ont montré au début, je pense, mais je ne suis pas resté, je suis sorti. »

La maman en larmes a ajouté qu’elle se sentait: « Horrible, malade, bouleversée, effrayée pour elle, que je ne pouvais pas l’aider. »

La famille d’Angel s’est dite outrée que Bowskill n’ait obtenu que deux ans pour l’enlèvement – ​​même si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Ils ont déclaré qu’ils prévoyaient de demander une révision de la peine d’enlèvement, affirmant qu’elle était « indûment indulgente ».

Et maintenant, la procureure générale, Suella Braverman, a confirmé qu’elle avait reçu une plainte concernant la peine prononcée hier.

La meilleure avocate britannique et ses conseillers juridiques vont maintenant examiner les dossiers de l’affaire pour déterminer si elle doit être renvoyée à la Cour d’appel pour un examen formel.

Vous pouvez soutenir la famille d’Angel Lynn et leur collecte de fonds ici, pour l’aider à ramener à la maison l’équipement dont elle a besoin.