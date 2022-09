Maman décède subitement le 36e anniversaire d’une maladie mystérieuse – après avoir laissé une note déchirante aux enfants si elle “décède jeune”

Une maman décédée subitement le jour de son 36e anniversaire d’une maladie mystérieuse a laissé une note déchirante à sa fille.

Hayley Thompson, de Burnage, au sud de Manchester, est décédée tragiquement deux jours seulement après des vacances dans le Devon en août.

Hayley Thompson, à droite, avec sa fille Ciana, 18 ans Crédit : MEN Media

Hayley a laissé des instructions à sa fille si elle “mourait jeune” Crédit : MEN Media

La vidéo déchirante que Hayley a publiée sur son compte TikTok en mars de cette année Crédit : MEN Media

Elle n’avait pas ouvert ses cadeaux depuis longtemps quand elle est tombée malade. Après être retournée dans sa tente avec son partenaire, Adam Woodhall, Hayley a déclaré qu’elle se sentait malade. Quand elle est allée aux toilettes, elle est soudainement tombée par terre.

Les ambulanciers ont été appelés mais il était déjà trop tard. Hayley a subi trois crises et a été déclarée morte dans sa tente au Ladram Bay Holiday Park à Budleigh Salterton.

Maintenant, sa famille a révélé qu’elle avait posté un TikTok disant à sa fille Ciana exactement quoi faire si elle “mourait jeune” quelques mois avant sa mort.

La note dit « Si je meurs jeune… Donne mes bijoux à mon bébé.

“Sachez que j’étais heureux. Tout le monde doit porter du jaune aux funérailles.

“Pas de costumes ou de cravates, je veux des costumes ou des robes jaunes COMPLETS. Je veux un DJ à l’after party. Si quelqu’un l’appelle un sillage, vous êtes interdit.

“Rappelez à Kiana et Adam tous les jours à quel point ils ont rendu mon existence spéciale. J’aime ma famille, ne l’oublie jamais.

“Partout où vous verrez des tournesols, je serai là.”

Bien que Hayley ait été malade dans les années qui ont précédé sa mort, sa famille n’avait aucune idée de la gravité réelle de son état.

En 2016, elle a commencé à vomir du sang et a été référée à l’hôpital pour des contrôles.

C’est là que les médecins ont découvert des cicatrices sur son foie – mais les médecins n’avaient aucune idée de ce qui en était la cause.

Après plusieurs visites à l’hôpital, il a été déterminé que Hayley devait être placée sur une liste d’attente pour une greffe du foie.

Ce que sa famille ne savait pas, c’est que sans greffe, son état mystérieux était mortel.

Hayley a été appelée deux fois à l’hôpital pour une éventuelle correspondance hépatique, mais malheureusement, aucun d’eux n’était de la bonne taille pour elle. En raison d’avoir été déçue à plusieurs reprises, sa famille dit qu’elle voulait juste “profiter de sa vie au maximum”.

Sa sœur, Liah Thompson, a déclaré: «Au cours des deux dernières années, elle était avec son partenaire, elle profitait vraiment de la vie. Avant 2016, elle était une fille assez grande. Elle a perdu beaucoup de poids. À cause de cela, elle s’est rendue à un point où elle était vraiment heureuse et satisfaite de sa vie.

« Nous savions tous qu’elle allait mal et qu’elle avait besoin d’une greffe, mais nous ne pensions pas que c’était nécessaire dès qu’elle l’était. Je pense qu’elle l’a beaucoup minimisé; Je pense qu’elle voulait vivre sa vie parce qu’elle avait déjà été appelée pour des greffes et qu’elle était déçue. Elle voulait juste s’amuser et je pense que c’est ce qui me va bien, qu’elle était heureuse.

Fanatique de Disney, Hayley était connue comme quelqu’un qui “ferait n’importe quoi pour n’importe qui” et avait un “cœur d’or”. Sa famille a également révélé une vidéo déchirante qu’elle a partagée sur son compte TikTok quelques mois avant sa mort prématurée.

Liah, elle-même mère de trois enfants, a déclaré: “Après tout cela, nous avons trouvé une vidéo TikTok disant:” Si je meurs jeune, sachez simplement que j’étais heureuse “. C’est assez déchirant.

“Je sais que c’est un peu tendance, mais ma sœur pensait vraiment à ça. Hayley était une femme adorable avec un grand cœur qui faisait tout son possible pour vous aider chaque fois qu’elle le pouvait.”

Liah et sa famille essaient maintenant de collecter des fonds afin de pouvoir payer un entrepreneur de pompes funèbres pour ramener Hayley à Manchester. Son corps reste actuellement toujours dans le Devon. L’argent servira également à des funérailles.

Liah a déclaré : « Cela a été difficile. C’était fou; ça a été comme des montagnes russes. J’essaie toujours de comprendre. Parce qu’elle est décédée et qu’elle est dans le Devon, nous voulons juste qu’elle soit à la maison. Je veux juste qu’elle repose au plus vite. Ça me brise le coeur.”