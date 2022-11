Maman décède deux jours après l’incendie d’horreur de Nottingham qui a également tué ses filles, 1 et 3 ans, alors que les flics interrogent le suspect du meurtre

Une maman est décédée à l’hôpital deux jours après un incendie d’horreur qui a également tué ses deux filles âgées d’un et trois ans.

Fatoumatta Hydara, 28 ans, la petite Naeemah, un an, et Fatimah Drammeh, trois ans, ont été tragiquement tuées dimanche dans l’incendie d’un appartement au premier étage de Nottingham.

La police a ouvert une enquête pour meurtre

La police a arrêté un homme de 31 ans soupçonné de meurtre

Les pompiers et les ambulanciers paramédicaux se sont précipités sur les lieux à 3 h 17 dimanche et les tout-petits ont été transportés à l’hôpital.

Mais tragiquement, ils n’ont pas pu être sauvés et sont morts peu de temps après.

Fatoumatta a été placée sous assistance respiratoire mais est décédée mardi matin.

Les flics ont maintenant lancé une triple enquête sur le meurtre et ont conclu que l’incendie avait été “délibérément déclenché”.

Les détectives ont arrêté un homme de 31 ans de Clifton soupçonné de meurtre et de tentative de meurtre dimanche soir.

L’inspecteur-détective en chef Mark Sinski a déclaré: “Nous sommes confrontés à l’un des crimes les plus horribles – la mort de deux jeunes enfants et de leur mère.

“C’est une tragédie profondément bouleversante et je ne peux qu’imaginer la douleur de la famille. Parmi eux, le mari de la femme et le père des deux enfants, qui n’était pas au Royaume-Uni au moment de l’incendie.

“Cela a été un événement extrêmement traumatisant pour eux, et je tiens à les rassurer, nous faisons tout notre possible pour leur rendre la justice qu’ils méritent.

Il a ajouté: “Cela est maintenant traité comme un triple homicide.

« La communauté locale a été choquée et profondément attristée par les événements des deux derniers jours et je tiens à remercier les habitants de la région pour leur patience et leur compréhension pendant que nous recueillons des preuves sur les lieux.

“Je tiens également à remercier ceux qui se sont déjà manifestés, mais j’exhorte toute personne disposant d’informations, aussi insignifiantes soient-elles, à nous contacter.

“Nous aimerions spécifiquement parler à toute personne qui se trouvait à Fairisle Close ou dans les environs entre 12h et 4h30 le dimanche matin.”

Des voisins horrifiés ont précédemment raconté comment l’incendie s’était emparé de l’appartement aux premières heures du matin.

L’un d’eux a déclaré au Sun : “Tout l’appartement a été englouti par le feu et une épaisse fumée noire et de nombreux voisins ont dû être évacués et ne sont toujours pas autorisés à rentrer chez eux.”

Le père local, Rob, a ajouté: “Il y avait des services d’urgence partout et les pompiers étaient entrés dans l’appartement et avaient réussi à sauver les deux petits enfants, l’un n’est qu’un bébé.

“Ils ont eu de la chance d’être en vie, et j’ai prié pour eux, mais plus tard j’ai appris qu’ils étaient décédés et j’ai pleuré pour eux.

“C’est tellement déchirant à voir et aggravé parce que l’incendie a été allumé délibérément.

“C’est affreux, tout simplement inimaginable. C’est absolument déchirant.”

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider l’enquête est priée de les soumettre au portail public de la force ou d’appeler la police au 101 en citant l’incident 0110_20112022.