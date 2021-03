RITA Camilleri a réussi à survivre à 90 coups de couteau sauvages de sa fille cannibale «démon» avant d’être décapitée et de se faire enlever la langue, les globes oculaires et le nez.

Un rapport a révélé que la mère de 57 ans avait été brutalement poignardée plus de 100 fois par Jessica Camilleri, 27 ans, qui a maintenant été condamnée à 21 ans et sept mois derrière les barreaux.

Deux psychiatres légistes ont déclaré à la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, que la fille souffrait d’une déficience mentale importante.

Le tribunal a appris que l’attaque avait été lancée dans un accès de rage pour empêcher d’être envoyé à l’hôpital pour un traitement psychiatrique après une série d’actes, notamment en menaçant de «déchiqueter» la tête d’étrangers.

Camilleri a utilisé sept couteaux de cuisine lors de l’attaque, dont quatre se sont cassés en raison de la force utilisée, avant de couper la tête de sa mère et de la porter devant leur maison à St Clair et de la mettre sur un sentier le 19 juillet 2019, où elle a été arrêtée couverte. en sang.

La juge Helen Wilson a déclaré que Camilleri s’était livrée à une «dépravation grave et mutilante» lors de l’attaque.

Dans son résumé, la juge Wilson a décrit comment Camilleri avait pressé et poussé le globe oculaire de sa mère après l’avoir enlevé et s’était livrée à « des actes de décapitation et de cannibalisme » après le meurtre.

« DÉPRAVITÉ GRAVE ET MUTILANTE »

Le juge a conclu qu’elle avait commis «une forme d’homicide involontaire coupable aussi grave que possible».

Elle a ajouté que Camilleri n’avait pas de remords à propos du meurtre.

Le juge Wilson a déclaré: « Elle a compris la nature de son acte en poignardant sa mère et savait clairement que c’était mal. Elle … comprenait parfaitement la nature et la gravité de ses actes. »

Elle a ajouté que Rita Camilleri « devait être dans une douleur extrême et à la fois choquée et terrifiée par ce qui lui était fait par son propre enfant bien-aimé ».

La situation a été aggravée par la présence d’un enfant de quatre ans – connu uniquement sous le nom d’Enfant A – que Jessica a qualifié de « petit bâtard » et qui s’était battu et blessé après que l’enfant ait tenté de lui sauter dessus et de l’arrêter. , le New Zealand Herald rapports.

Le procès d’une semaine a entendu des preuves policières horribles et graphiques, une vidéo de la caméra corporelle de la scène du crime et un entretien avec la police avec Camilleri, le visage toujours couvert de sang.

Dans l’enregistrement de la police, on peut entendre Camilleri dire: « La tête de ma mère est sur le béton là-bas. Pouvez-vous ramener quelqu’un à la vie s’il n’a pas de tête? Pouvez-vous la ramener à la vie? »

Quand un officier répond non, elle continue: « Puis-je vous demander si ma mère est morte? Vous ne pouvez tout simplement pas la ramener à la vie? Je n’obtiendrai pas la peine de mort ou quoi que ce soit? »

Le médecin légiste, le Dr Jennifer Pokorny, qui a effectué l’autopsie, a déclaré au tribunal que Rita avait subi «d’innombrables, au moins 100 coups de couteau au-dessus de la tête» et «d’innombrables coups de couteau se chevauchant associés à une décapitation au cou».

L’appel d’urgence de Camilleri aux flics a également été joué lors de son procès.

« Maman en a assez de moi parce que j’avoue que j’ai été un défi et que c’est ce truc qui dure depuis des mois », a-t-elle déclaré.

«Quoi qu’il en soit, elle en avait assez de moi, elle m’a attrapé par les cheveux et m’a traîné de ma chambre jusqu’à la cuisine. Elle a pris un couteau et elle a essayé de me poignarder avec, et j’ai attrapé le couteau et j’ai pensé qu’elle partait. pour me poignarder alors je l’ai poignardée dans le dos.

«Et j’étais tellement excitée par la colère que j’ai continué à la poignarder, à la poignarder et à la poignarder et je lui ai enlevé la tête.

La juge Wilson a déclaré que la fan de films d’horreur savait que ce qu’elle avait fait était criminel parce qu’elle avait menti aux flics immédiatement après avoir dit qu’elle avait agi en légitime défense.

Le juge a admis que Camilleri était considérablement affaiblie par de multiples troubles mentaux et était incapable de contrôler ses violentes rages.

Les deux psychiatres légistes ont déclaré à la cour que l’attaque sauvage au couteau avait été provoquée par une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l’autisme qui présentaient une obsession pour les films d’horreur; un seul a cependant attribué la perte de contrôle au mélange de ces conditions.

L’autre a déclaré qu’un trouble explosif intermittent avait un rôle important à jouer.

Le tribunal a appris comment Camilleri était obsédée par les films d’horreur et possédait huit exemplaires de The Texas Chainsaw Massacre et cinq de Jeepers Creepers, qu’elle regardait «encore et encore».

La sœur aînée de Camilleri, Kristy Torrisi, a livré une déclaration de victime en larmes, affirmant que sa mère avait été «massacrée comme si elle n’était rien».

«Je ne souhaiterais cette douleur à personne», dit-elle. « Mon cœur ressent une douleur incroyable jour après jour. »