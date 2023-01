Maman de trois enfants, 47 ans, poignardée à mort au chalet par son amant, 26 ans, après avoir été incapable d’accepter la fin de la relation

Une maman a été poignardée à mort par son jeune amant après avoir été incapable d’accepter le fait qu’elle ait mis fin à leur relation, a déclaré un tribunal aujourd’hui.

Clair Ablewhite, 47 ans, a été tuée dans son chalet à Colston Bassett, Nottinghamshire, par John Jessop, 26 ans, après avoir rompu leur romance.

Clair Ablewhite, 47 ans, a été poignardée à mort dans son chalet Crédit : Raymonds Press

John Jessop, 26 ans, a attaqué la mère après avoir rompu leur relation Crédit : Raymonds Press

Maman de trois enfants, Mme Ablewhite a commencé à voir Jessop après la rupture de son mariage de 28 ans.

Mais le tribunal de la Couronne de Nottingham a appris que lorsque Mme Ablewhite avait choisi de “refroidir” leur relation en raison de préoccupations concernant la différence d’âge, un Jessop “déconcerté” ne pouvait pas accepter la décision.

Il a parcouru 17 miles à vélo jusqu’à son domicile – où elle n’avait vécu qu’un mois – tard dans la nuit et il a lancé une attaque « persistante et brutale » dans la nuit du 25 février de l’année dernière.

Elle a subi des coups de couteau au cou et à la poitrine, ainsi qu’une série de coups contondants et de blessures défensives.

L’ouvrier d’usine Jessop a quitté la propriété de 450 000 £ sans alerter les autorités et est retourné à son appartement à Newark, en arrivant aux premières heures du matin.

Le corps de Mme Ablewhite a été découvert par son père de 74 ans dans la maison tachée de sang le lendemain.

Jessop, qui a rencontré son amant sur le site Facebook Dating en septembre 2021, a été arrêté 11 jours après le meurtre à la suite d’une chasse à l’homme.

Le tribunal a appris que trois jours plus tôt, il avait dit à des amis en prenant un verre : “Je suis en sursis. Cela pourrait être ma dernière soirée.”

Jessop a plaidé coupable de meurtre lors d’une audience précédente et a été condamné mercredi.

Il a été emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de 17 ans et huit mois.

Jessop a été identifié comme suspect via la vidéosurveillance fournie par un voisin de Mme Ablewhite, qui dirigeait une entreprise de promenade de chiens depuis son domicile à Hall Lane.

Les agents ont déclaré que la victime utilisait un site de rencontres et avait communiqué avec Jessop via les réseaux sociaux et WhatsApp.

L’inspecteur-détective Mel Crutchley, de la police du Nottinghamshire, a déclaré: “Tout au long de cette enquête, Jessop n’a montré aucun remords pour ce qu’il a fait à Clair. Il n’a toujours fourni “aucun commentaire” lors d’un entretien et n’a présenté aucune excuse.

“L’attaque qu’il a infligée à Clair a été brutale et implacable, causant des blessures catastrophiques qui ont finalement conduit à sa mort.

“En même temps que le père de Clair découvre le corps de sa fille et essaie de pratiquer la RCR, Jessop savoure sa première pinte dans un pub de Newark avec des amis.

“Il a emporté une mère, une fille, une sœur et une amie aimante, attentionnée et extravertie pour beaucoup.

“La peine d’aujourd’hui ne ramènera jamais Clair, mais cela signifie que Jessop passera une partie considérable de sa vie derrière les barreaux, et j’espère que cela réconfortera sa famille.”

Jessop a été arrêté après une chasse à l’homme de 11 jours Crédit : Raymonds Press