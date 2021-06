Maman de trois enfants, 43 ans, décède des suites de caillots sanguins suite à son vaccin contre le Covid

Une maman sur trois est décédée après avoir souffert de caillots sanguins suite au vaccin AstraZeneca Covid.

Tanya Smith, 43 ans, a été transportée d’urgence à l’hôpital après s’être réveillée avec des crampes d’estomac quelques jours après son jab.

L’assistante maternelle s’était sentie « assez brutale » après avoir été vaccinée en mars, a déclaré son partenaire.

Après avoir été admise à l’hôpital Derriford de Plymouth, il a été découvert qu’elle avait plusieurs caillots sanguins.

Tanya, de Mutley à Plymouth, a subi une crise cardiaque puis s’est détériorée avant de mourir à l’hôpital le 3 avril.

Son partenaire, Kenneth Edwards, a déclaré: « Elle était tout simplement incroyable, altruiste, elle était assistante maternelle, une très bonne assistante maternelle pendant 19 ans.

« Elle laisse derrière elle trois enfants, deux grands et une petite fille handicapée de 12 ans. Elle était la seule femme, à part ma mère, qui s’occupait vraiment de moi.

« Elle aimait sa famille, elle était vraiment axée sur la famille et elle allait au-delà. Nous sommes tous assez perdus sans elle. Je n’ai jamais rien vécu de tel. »

Les experts ont souligné que les cas de caillots sanguins liés au vaccin sont extrêmement rares.

Les dernières données de la MHRA révèlent 332 cas de ces très rares caillots sanguins signalés et 58 décès.

Il s’agit de 24,2 millions de premières doses et de 10,7 millions de secondes doses du vaccin AstraZeneca qui ont été administrées au Royaume-Uni. Le taux d’incidence après les premières doses était de 13 par million de doses.

Les personnes de moins de 40 ans au Royaume-Uni se voient proposer une alternative au vaccin AstraZeneca à la suite de rapports de caillots sanguins extrêmement rares sur le cerveau.

Mais l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a déclaré que les avantages du vaccin Oxford-AstraZeneca continuent de l’emporter sur les risques pour la plupart des gens.

Kenneth a déclaré que Tanya était « en bonne santé et jeune » avant le jab et a reçu sa première dose au terrain de football Home Park de Plymouth en mars, après avoir été contactée par son médecin généraliste.

Le risque de caillot sanguin expliqué : La possibilité d’obtenir un caillot de sang à partir du vaccin est minime – et est, en fait, moins que ce à quoi on pourrait s’attendre dans le cours normal des événements. Mais si vous évitez le jab puis attrapez Covid, vous avez 2% plus de chances de développer un caillot. Les caillots sanguins se produisent pour un large éventail de raisons, avec environ 3 000 personnes par mois au Royaume-Uni qui en souffrent. Thrombosis UK a déclaré que la prise de la pilule contraceptive vous rend deux ou trois fois plus susceptible de développer un caillot. Être hospitalisé pour quelque raison que ce soit augmente le risque décuple, tandis que 60 pour cent des patients de chirurgie orthopédique majeure souffrent d’un caillot. Deux femmes sur 1000 sont susceptibles d’en développer un pendant ou après la grossesse. Et environ trois à cinq pour cent des personnes voyageant en avion risquent de souffrir d’un caillot.

Une enquête sera menée sur sa mort plus tard et une partie de cette enquête examinera une enquête menée par University Hospitals Plymouth NHS Trust qui gère l’hôpital Derriford où elle est décédée.

Tanya a été invitée à recevoir un jab très tôt car elle était une travailleuse clé et une soignante pour sa jeune fille handicapée.

Kenneth a déclaré vendredi saint – un peu plus d’une semaine après le coup de Covid – Tanya était « gravement mal » à l’hôpital et est décédée un jour plus tard.

Il a dit qu’elle n’avait aucun problème de santé sous-jacent, à part un rythme de santé anormal et un « peu » de syndrome du côlon irritable.

Le NHS England a refusé de commenter, mais l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a déclaré: « Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Tanya Smith et nos pensées vont à la famille.

« Comme pour tout effet indésirable suspecté grave, les rapports ayant une issue fatale sont entièrement évalués par la MHRA, y compris une évaluation des détails post mortem disponibles.

« Notre examen détaillé et rigoureux des rapports de caillots sanguins associés à une thrombocytopénie est en cours. »

Cela survient après la mort d’un présentateur « brillant » de la BBC après avoir subi un caillot de sang à la suite du vaccin AstraZeneca Covid.

Les proches dévastés de Lisa Shaw ont raconté leur chagrin, affirmant qu' »il y a un trou en forme de Lisa dans nos vies qui ne sera jamais comblé ».

