Maman de Pyongyang sur le statut du soldat américain qui est entré en Corée du Nord, selon Washington

La Maison Blanche a exprimé jeudi sa profonde inquiétude quant au bien-être d’un soldat américain qui a traversé la frontière nord-coréenne lourdement armée plus tôt cette semaine, les responsables nord-coréens n’ayant pas encore répondu aux demandes américaines d’informations de base sur le soldat AWOL.

L’histoire du traitement brutal des Américains détenus par des Nord-Coréens – y compris la mort en 2017 d’un étudiant de 22 ans après avoir été ramené chez lui dans un état végétatif après 17 mois de captivité – est une préoccupation majeure alors que les responsables américains cherchent des réponses sur Pte. Travis King.

« Ce n’est pas un pays connu pour son traitement humain des Américains ou de qui que ce soit d’autre d’ailleurs », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. « Nous ne savons pas où il se trouve. Nous ne connaissons pas les conditions dans lesquelles il vit en ce moment. Et c’est le fait de ne pas savoir qui nous préoccupe profondément et nous essayons du mieux que nous pouvons d’obtenir autant d’informations que possible sur lui. »

Sans mentionner le soldat, le ministre nord-coréen de la Défense a émis jeudi une menace voilée, suggérant que l’amarrage d’un sous-marin américain doté d’armes nucléaires en Corée du Sud pourrait être un motif d’attaque nucléaire par le Nord. La Corée du Nord a déjà utilisé une telle rhétorique, mais la dernière menace pourrait signaler à quel point les liens sont actuellement tendus.

King, qui devait se rendre à Fort Bliss, au Texas, après avoir purgé une peine de prison en Corée du Sud pour voies de fait, s’est rendu en Corée du Nord lors d’une visite civile du village frontalier de Panmunjom mardi. Il est le premier Américain connu détenu en Corée du Nord depuis près de cinq ans.

King, photographié avec une chemise bleu foncé et une casquette sombre, est vu peu de temps avant de franchir la frontière dans la zone démilitarisée de Paju, en Corée du Sud, mardi. (Sarah Jane Leslie/Associated Press)

Selon un responsable américain, King – qui a choisi de purger sa peine dans un camp de travail plutôt que de payer l’amende de près de 4 000 dollars américains – a été déclaré AWOL. La punition pour être absent sans permission peut inclure l’enfermement dans le brick, la confiscation du salaire ou la décharge déshonorante et elle est largement basée sur la durée de leur absence et sur le fait qu’ils ont été appréhendés ou renvoyés d’eux-mêmes. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’un sujet sensible.

King, 23 ans, n’a pas été déclaré déserteur, ce qui est une infraction bien plus grave. Souvent, l’armée attend pendant un certain temps pour voir si un militaire revient, mais c’est très incertain dans ce cas. La désertion peut entraîner une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et, en temps de guerre, peut entraîner la peine de mort.

Sabrina Singh, porte-parole du Pentagone, a déclaré aux journalistes jeudi que King n’avait pas été escorté jusqu’à la porte car il n’était pas en garde à vue et qu’il n’était pas prévu qu’il ne monterait pas dans l’avion pour rentrer chez lui.

Le personnel militaire l’a escorté jusqu’à la zone de contrôle des passeports et n’a pas été autorisé à aller plus loin que cela. Singh a déclaré avoir confirmé à l’armée américaine qu’il se trouvait près de la porte. King savait qu’il retournait au Texas pour faire face à une libération probable.

Le grand-père de King, Carl Gates, à droite, et son oncle, Myron Gates, tiennent une photo de lui à Kenosha, Wisconsin, mercredi. (Morry Gash/Associated Press)

Lorsqu’on lui a demandé si King était vivant, Singh a déclaré que les États-Unis ne connaissaient pas son état de santé.

Elle a dit que ce n’est « pas notre évaluation » que King représente une menace ou une responsabilité pour la sécurité, lorsqu’on lui a demandé s’il avait des renseignements que la Corée du Nord voudrait. Elle a ajouté que le département n’avait aucune indication que la décision de King de se rendre en Corée du Nord avait été pré-planifiée ou organisée avec Pyongyang.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis craignaient que King ne soit maltraité ou torturé par le Nord, Kirby a répondu que la Corée du Nord est un « régime brutal » mais que les États-Unis ne sont toujours pas en mesure de confirmer la manière dont il est traité.

Pas de relations diplomatiques entre les États-Unis et la Corée du Nord

Les États-Unis et la Corée du Nord, qui ont combattu pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953, sont toujours techniquement en guerre puisque ce conflit s’est terminé par une trêve, et non par un traité de paix, et n’ont aucun lien diplomatique. La Suède a fourni des services consulaires aux Américains dans le passé, mais le personnel diplomatique suédois ne serait pas revenu depuis que la Corée du Nord a ordonné aux étrangers de quitter le pays au début de la pandémie de COVID-19.

La Corée du Nord a déjà détenu un certain nombre d’Américains qui ont été arrêtés pour des accusations anti-étatiques, d’espionnage et autres. Mais aucun autre Américain n’était détenu depuis que la Corée du Nord a expulsé l’Américain Bruce Byron Lowrance en 2018. Pendant la guerre froide, un petit nombre de soldats américains qui ont fui vers la Corée du Nord sont apparus plus tard dans des films de propagande nord-coréens.

Otto Warmbier, un étudiant de l’Université de Virginie, a été arrêté par les autorités nord-coréennes à un groupe de touristes en janvier 2016 et reconnu coupable d’avoir tenté de voler une affiche de propagande et condamné à 15 ans de travaux forcés. Il a servi 17 mois avant d’être renvoyé aux États-Unis dans un état végétatif.

Sans fournir de raison claire pour les lésions cérébrales de Warmbier, la Corée du Nord a nié les accusations de la famille de Warmbier selon lesquelles il avait été torturé et a insisté sur le fait qu’elle lui avait fourni des soins médicaux en « toute sincérité ».