Maman de la Maison Blanche sur le moment de la divulgation

Un immeuble de bureaux abritant le Penn Biden Center, un groupe de réflexion affilié à l’Université de Pennsylvanie, est vu à Washington, DC, le 10 janvier 2023, à la suite de rapports classant des documents datant de l’époque où le président américain Joe Biden était le vice-président de Barack Obama. président ont été trouvés au centre que Biden utilisait parfois comme espace de bureau. Saül Loeb | AFP | Getty Images

Le bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche n’a pas répondu mardi pourquoi il a échoué pendant plus de deux mois à divulguer publiquement que des documents gouvernementaux classifiés avaient été trouvés dans un bureau privé à Washington, DC, qui avait été utilisé par le président Joe Biden avant son élection en 2020. . “Il s’agit d’un processus en cours d’examen par [the Department of Justice]nous allons donc être limités dans ce que nous pouvons dire pour le moment”, a déclaré Ian Sams, porte-parole du bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche, à NBC News lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’administration Biden n’avait pas divulgué plus tôt la découverte en novembre du matériel classifié. “Mais nous nous engageons à le faire de la bonne manière, et nous fournirons plus de détails le cas échéant”, a déclaré Sams. Biden, lors d’une réunion avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors du Sommet des dirigeants nord-américains au Mexique, n’a pas répondu à une question des journalistes sur les documents, qui ont été trouvés par des avocats personnels.

Le président américain Joe Biden serre la main du Premier ministre canadien Justin Trudeau lors d’une réunion bilatérale au Sommet des dirigeants nord-américains à Mexico, Mexique, le 10 janvier 2023. Kévin Lamarque | Reuter

Mais l’ancien président Donald Trump a suggéré mardi que le DOJ garde le silence sur la découverte des documents afin de ne pas affecter le résultat des élections au Congrès de novembre lorsque ses collègues candidats républicains ont sous-performé les attentes. “Pourquoi le ministère de la ‘Justice’ n’a-t-il pas annoncé les documents hautement classifiés trouvés dans le bureau de Biden avant les élections ?” Trump a écrit dans un article sur son site de médias sociaux, Truth Social. Trump fait l’objet d’une enquête pénale par le DOJ pour avoir omis de remettre des documents gouvernementaux, dont de nombreux marqués classifiés ou hautement classifiés, lorsqu’il a quitté ses fonctions. Les documents ont été trouvés dans la résidence de Trump dans son club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, lors d’un raid début août par le FBI, trois mois avant que des documents classifiés ne soient trouvés dans le bureau de Biden. Le président de la commission du renseignement du Sénat, Mark Warner, un démocrate de Virginie, a déclaré mardi que sa commission devrait être informée par des responsables de l’administration de la découverte des documents dans le bureau de Biden. “Notre système de classification existe afin de protéger nos secrets de sécurité nationale les plus importants, et nous nous attendons à être informés de ce qui s’est passé à la fois à Mar-a-Lago et au bureau de Biden dans le cadre de nos obligations de surveillance constitutionnelles”, a déclaré Warner. “D’après ce que nous savons jusqu’à présent, ce dernier consiste à trouver des documents avec des marques et à les remettre, ce qui est certainement différent d’un effort de plusieurs mois pour conserver les documents activement recherchés par le gouvernement”, a déclaré Warner. “Mais encore une fois, c’est pourquoi nous devons être informés.” Mardi également, le représentant Mike Turner de l’Ohio, le meilleur républicain du comité spécial permanent de la Chambre sur le renseignement, a écrit à la directrice du renseignement national Avril Haines pour lui demander de procéder à un examen immédiat et à une évaluation des dommages sur les documents Biden.

Le président américain Joe Biden assiste à une conférence de presse au Waldorf Astoria à Djeddah, en Arabie saoudite, le 15 juillet 2022. Evelyn Hockstein | Reuter

“Cette découverte d’informations classifiées mettrait le président Biden en violation potentielle des lois protégeant la sécurité nationale, y compris la loi sur l’espionnage et la loi sur les dossiers présidentiels”, a écrit Turner.

