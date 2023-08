«Maman de la fin du monde» Lori Vallow emprisonnée à vie pour le meurtre de deux de ses enfants | Nouvelles américaines

Une femme surnommée la « maman apocalyptique » a été emprisonnée à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de deux de ses enfants et pour avoir conspiré pour tuer l’ex-femme de son mari.

Lori Vallow, 50 ans, avait devenir obsédé par une apocalypse religieuseont déclaré les procureurs américains.

La mère, originaire de l’Idaho, croyait que ses enfants devaient être détruits pour qu’ils puissent aller au paradis, a entendu son procès.

Elle aurait cru que son fils et sa fille étaient des zombies – et qu’elle était une déesse envoyée pour inaugurer l’apocalypse biblique.

La disparition de deux de ses enfants – Joshua « JJ » Vallow, sept ans, et sa sœur Tylee Ryan, âgée de 16 ans – en septembre 2019 ont bouleversé la nation et déclenché une recherche de plusieurs mois.

Joshua ‘JJ’ Vallow et Tylee Ryan. Photo : Bureau du shérif du comté de Fremont



Ce n’est qu’en juin 2020 que la police a retrouvé les restes mutilés de JJ et Tylee dans une propriété de la campagne de l’Idaho qui appartenait au cinquième mari de Vallow, Chad Daybell, qui attend son procès pour les mêmes accusations de meurtre.

Après un long procès, Vallow a été reconnu coupable de leurs meurtres en mai de cette année, ainsi que de complot en vue d’assassiner l’ex-femme de son mari Daybell, Tammy.

Vallow a comparu lundi au palais de justice du comté de Fremont à St Anthony, Idaho, pour la condamnation.

Avant sa condamnation, elle s’est adressée au tribunal en affirmant qu’une expérience de mort imminente lui avait permis de communiquer avec le « monde des esprits ».

Elle a dit au juge qu’elle savait « pour un fait » que ses enfants et Tammy Daybell étaient heureux au paradis. Elle a dit que Tylee et JJ lui avaient communiqué qu’ils étaient heureux après leur mort.

Le fils de « maman de la fin du monde » s’adresse au tribunal

Le juge Steven W Boyce a entendu les témoignages de plusieurs représentants des victimes, dont le seul fils survivant de Vallow, Colby Ryan.

« Mes frères et sœurs et mon père méritent bien plus que cela. Je veux qu’on se souvienne d’eux pour ce qu’ils étaient, pas seulement pour un spectacle », a écrit M. Ryan dans une déclaration lue par l’avocat Rob Wood.

« J’ai perdu l’occasion de partager la vie avec les personnes que j’aime le plus. J’ai perdu ma sœur, mon père, mon frère et ma mère. »

Vallow fait face à deux autres cas en Arizona. Photo : AP





Vallow et Daybell se sont mariés en novembre 2019, environ deux semaines après le meurtre de sa précédente épouse Tammy.

Alors qu’on pensait initialement que Tammy était morte de causes naturelles, une autopsie a révélé plus tard qu’elle avait été asphyxiée.

Lorsque les deux enfants JJ et Tylee ont été portés disparus, Vallow et Daybell avaient dit à la police que JJ était en Arizona avec un ami de la famille – et Tylee était décédée un an auparavant et avait fréquenté une université.

Le corps de JJ était enveloppé dans des sacs poubelles, ses bras attachés devant lui avec du ruban adhésif. Les restes de Tylee ont été carbonisés.

Vallow fait également face à deux autres affaires en Arizona – l’une pour complot avec son frère en vue de tuer son quatrième mari, Charles Vallow, et l’autre pour complot en vue de tuer l’ex-mari de sa nièce.

Charles Vallow a été tué par balle en 2019, mais l’ex de sa nièce a survécu à une tentative plus tard cette année-là.