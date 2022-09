Maman de deux enfants dit que voir le cercueil de la reine était mieux que d’avoir ses ENFANTS et les gens sont stupéfaits

Une MUM-OF-TWO a laissé les utilisateurs des médias sociaux complètement stupéfaits après avoir affirmé que voir le cercueil de la reine en état était mieux que la naissance de ses enfants.

Sarah et son partenaire Mark ont ​​été parmi les derniers à voir le lieu de repos de feu la reine avant ses funérailles d’État et sont apparus sur BBC One pour discuter de l’expérience de rendre hommage.

Sarah a stupéfié les téléspectateurs de la BBC avec sa déclaration Crédit : BBC

Interrogée par l’animatrice de la chaîne, Sophie Raworth, comment elle décrirait cet événement historique, Sarah a répondu : « Incroyable. Je pense que c’est la meilleure chose que j’ai jamais faite dans ma vie. »

Elle a poursuivi en disant: «Même en ayant mes enfants, Lily et Luca, je pense que cela dépasse cela.

“C’était tout simplement incroyable, je suis tellement content que nous l’ayons fait.”

Sarh a ensuite expliqué comment elle et Mark avaient pris la décision de dernière minute de rejoindre la file d’attente, après avoir demandé à la mère de Sarah de s’occuper des enfants.

Continuant à dire que toute l’expérience avait été totalement “surréaliste”, Sarah a ajouté : “Cela ressemblait à une photographie.”

Cependant, les téléspectateurs et les utilisateurs des médias sociaux ont été surpris d’entendre Sarah dire que l’occasion était plus importante que d’accueillir ses deux enfants.

Beaucoup ont même afflué sur Twitter pour demander s’ils avaient bien entendu.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « Cette dame vient-elle de dire que voir le cercueil de la reine était mieux que la naissance de ses enfants ? Christ!”

Tandis qu’un second a dit: “Je me suis presque étouffé avec mes cornflakes en écoutant ça.”

Un troisième a dit qu’ils ne pouvaient pas croire ce qu’ils avaient entendu, comme ils l’ont écrit : « Elle n’a pas dit que voir la reine allongée était mieux que la naissance de ses enfants.

Un autre a ajouté: “Je ne peux pas oublier cette femme qui dit qu’aller au cercueil de la reine était mieux que d’avoir ses propres enfants.”

Alors que plusieurs autres utilisateurs de médias sociaux ont répété la déclaration et ajouté des visages emoji choqués.