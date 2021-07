Une maman sur cinq a été reconnue coupable d’homicide involontaire après avoir secoué à mort son bébé de six semaines.

Chelsea Cuthbertson, 28 ans, a nié avoir secoué Malakai Watts alors que les médecins ont conclu que le nourrisson tragique avait subi un arrêt cardiaque qui était très probablement causé par une « blessure non accidentelle »

La mère de cinq enfants a été reconnue coupable d’homicide involontaire Crédit : Solent

Malakai était « grise de la tête aux pieds » lorsque la police est arrivée à l’appartement de Cuthbertson après son appel au 999 le 2 février 2019.

Il a été transporté d’urgence de la propriété de Hythe, près de Southampton, Hants, à l’hôpital général de Southampton, mais est décédé tragiquement quatre jours plus tard après avoir été retiré du système de réanimation.

Les jurés ont appris qu’il était décédé des suites d’un traumatisme crânien et un examen a montré qu’il avait plusieurs autres blessures, dont huit côtes fracturées, dont au moins une d’un incident précédent.

Témoignant, Cuthbertson a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais blessé Malakai mais n’avait aucune explication pour ses blessures – affirmant qu’elle était sortie fumer un joint de cannabis pendant 15 minutes et est revenue pour constater que son petit garçon était devenu bleu.

Mais aujourd’hui, après un procès de cinq semaines à Winchester Crown Court, Hants, Cuthbertson a été reconnu coupable d’homicide involontaire et encourt maintenant une peine de prison.

Les jurés ont rendu un verdict majoritaire après 13 heures et 57 minutes de délibération. Le jury avait décidé à l’unanimité qu’elle n’était pas coupable de meurtre.

Cuthbertson a eu un enfant d’une relation précédente et a ensuite rencontré le voiturier Dell Watts, qui était le père de Malakai, son jumeau et de deux autres enfants.

Sally Howes QC, chargée des poursuites, a déclaré aux jurés qu’il y avait un «ressentiment croissant» dans la relation «amour-haine» du couple qui était évident dans les messages texte que Cuthbertson avait envoyés à M. Watts.

Elle a déclaré que Cuthbertson était frustré par M. Watts parce qu’elle sentait qu’il n’aidait pas à la maison et avec les enfants, en particulier lorsqu’il est retourné au travail peu de temps après la naissance de Malakai.

Certains de ces SMS ont été lus devant le tribunal par Mme Howes, Cuthbertson écrivant » J’en ai marre de tout faire et d’être tout le temps « , » ma maison n’est pas un hôtel et cela revient juste à l’époque où vous viviez ici avant » et « les gens prennent du temps pour leur famille, vous ne le faites jamais ».

Son ressentiment et sa colère ont atteint un tel point ce matin-là qu’elle s’en est pris à Malakai Mme Howes QC

Mme Howes QC a ajouté: « Ces textes indiquaient une escalade du ressentiment envers Dell Watts. »

Le couple s’est disputé la nuit avant que Malakai ne cesse de respirer et le matin, peu de temps avant que Cuthbertson n’appelle une ambulance, cela a été entendu.

Mme Howes QC a déclaré: « Son ressentiment et sa colère ont atteint un tel point ce matin-là qu’elle s’en est pris à Malakai, le serrant autour de la poitrine, le secouant puis lui causant un impact sur la tête.

« Son intention à ce moment-là devait être de lui faire du mal même si le catalyseur était de lui enlever son ressentiment. »

Cuthbertson a déclaré au tribunal qu’elle était sortie fumer du cannabis avant de revenir réveiller les jumeaux pour leur repas du matin et de trouver Malakai bleu au visage.

Elle a dit qu’elle était sortie et qu’elle avait fermé la porte pendant qu’elle fumait du cannabis pendant environ 15 minutes, mais pensait qu’elle aurait pu entendre les bébés s’ils pleuraient.

Quand elle est rentrée, elle a dit qu’elle avait vu «tout de suite» que le visage de Malakai était bleu, l’a pris et a appelé le 999.

C’était comme une vie Chelsea Cuthbertson

Le gestionnaire d’appels lui a expliqué comment administrer la RCR au bébé Malakai le jour de Noël par téléphone.

Cuthbertson a déclaré: « J’étais bouleversé. Je n’avais jamais vu d’enfant bleu auparavant. Je n’ai jamais administré de RCR à personne, encore moins à un bébé.

« Cette journée entière était tout simplement folle, ce matin-là où j’ai dû faire la RCR. C’était comme toute une vie. »

Elle avait précédemment déclaré au tribunal qu’elle fumerait du cannabis tous les jours parce que « ça me refroidit ».

Bien qu’elle ait admis que la drogue vous « détruisait », elle a continué à fumer régulièrement tout en s’occupant de sa fille aînée ainsi que de Malakai et de son jumeau.

Avant la mort de Malakai, Cuthbertson a envoyé des SMS pour se plaindre qu’elle était «malade» d’être tout le temps avec ses enfants et que son bébé était «whingey» et «travaillait dur».

Dans un texto à son amie cinq jours avant que le bébé ne soit blessé, Cuthbertson a déclaré: « (Malakai) est tellement cinglé, c’est vraiment un travail difficile mais (l’autre jumeau) est facile – je pleurerais s’ils étaient tous les deux comme ça. »

Le tribunal a appris que ce texte avait été envoyé le 28 janvier 2019 – à peu près au même moment où le rapport d’autopsie montrait que Malakai avait subi une blessure aux côtes.

‘ABANDONNÉ’

Dans un texte adressé à M. Watts, Cuthbertson a décrit un autre de ses enfants comme « une petite vache » et une « petite merde ».

On pouvait lire : « (L’enfant) pourrait avoir un bleu sur la joue demain – la petite vache a pris mon fard à paupières pailleté.

« Je suis allé l’emmener dans sa chambre mais la petite merde était toute glissante alors je l’ai lâchée et elle est tombée sur le visage mais sur le côté de la joue. »

Le tribunal a appris que Cuthbertson avait déjà témoigné devant un tribunal de la famille qu’elle se sentait abandonnée, exploitée et laissée seule avec les enfants.

Elle a également parlé ouvertement d’avoir agressé son premier enfant alors qu’il n’avait que six mois.

Elle a admis avoir appuyé sur son front «pour qu’il arrête de pleurer», si fort qu’il a laissé une marque rouge et qu’il a dû être transporté à l’hôpital.

Elle a décrit comment elle n’a dit à personne ce qui s’était passé au début et a affirmé que la marque rouge sur le front de son fils avait été causée par un jouet qui lui tombait sur la tête.

Lorsqu’elle a été franche au sujet de l’incident, elle a reçu un diagnostic de dépression postnatale et a été traitée par voie de résolution communautaire.

Cuthbertson sera condamné pour homicide involontaire le 22 juillet à Winchester Crown Court.