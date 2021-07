Maman de 11 ans est tellement accro au fait d’avoir des enfants qu’elle veut 100 ENFANTS utilisant des mères porteuses pour un coût de 800 000 £

CETTE jeune maman de 11 ans millionnaire est tellement accro aux enfants qu’elle en veut au moins 100 – et elle est prête à payer pour cela.

La maman russe Christina Ozturk, 23 ans, a déjà 11 enfants et espère en avoir des dizaines d’autres en utilisant des mères porteuses.

Christina Ozturk, 23 ans, a déjà 11 enfants avec son mari, l’homme d’affaires Galip, 56 ans Crédit : @batumi_mama/Newsflash

Christina Ozturk, 23 ans, avec son équipe de football de bébés à la maison à Batumi, Géorgie Crédit : @batumi_mama/Newsflash

Ce n’est pas une promenade dans le parc quand vous poussez quatre bébés dans une paire de poussettes jumelles, comme Christina Ozturk, 23 ans Crédit : @batumi_mama/Newsflash

Bien qu’elle ait déjà des couches jusqu’aux genoux, la jeune maman aime la vie de famille avec son mari, l’homme d’affaires Galip Ozturk, 56 ans, à tel point que le couple est prêt à dépenser jusqu’à 800 000 £ pour avoir 100 bébés par mère porteuse.

« Pour le moment, j’ai dix enfants avec la dernière addition, Olivia, qui est arrivée à la fin du mois dernier », a déclaré Christina aux médias Newsflash.

« J’ai moi-même donné naissance à ma fille aînée Vika il y a six ans. Le reste des enfants sont génétiquement les nôtres de mon mari et moi, mais ont été portés par des mères porteuses. »

Le couple de millionnaires a révélé sur son compte de médias sociaux qu’il avait discuté d’avoir 105 enfants massifs, mais admet que ce n’était qu’un nombre aléatoire.

« Je ne sais pas combien ils seront finalement, mais nous ne prévoyons certainement pas de nous arrêter à dix », a déclaré la maman folle de bébé.

«Nous ne sommes tout simplement pas prêts à parler du numéro final. Chaque chose en son temps. »

Si la mère veut atteindre son objectif à 30 ans, elle devra avoir 12 enfants chaque année pendant les sept prochaines années.

La famille vit dans la ville côtière de Batumi en Géorgie où il est légal d’utiliser des mères porteuses pendant la grossesse, dont chacune coûte environ 8 000 euros.

Christina, née à Moscou, était une mère célibataire lorsqu’elle a pris des vacances dans la ville balnéaire et a rencontré son mari Galip, un magnat de l’immobilier et des transports originaire de Turquie.

Et après dix bébés nés jusqu’à présent par mère porteuse, le couple a transformé le processus en un art.

La grande soeur Vika, 6 ans, est née naturellement de la jeune maman Christina Ozturk, tandis que tous les autres bébés sont nés par mère porteuse Crédit : @batumi_mama/Newsflash

Papa Galip Ozturk, 56 ans, a du pain sur la planche avec tant de bébés Crédit : @batumi_mama/Newsflash

Le couple a prévu jusqu’à «105 bébés» – pour un coût de 800 000 £ Crédit : @batumi_mama/Newsflash

Le conseil et la paperasse légale sont essentiels pour les mères porteuses, qui portent les bébés qui sont génétiquement les enfants biologiques de Christina et Galip.

« La clinique de Batoumi choisit des mères porteuses pour nous et assume l’entière responsabilité du processus », a expliqué Christina.

« Nous ne connaissons pas personnellement les mères porteuses et n’avons pas de contacts directs avec elles afin d’éviter des problèmes après la grossesse. »

Mais Christina aime avoir le contrôle sur ce qu’ils mangent – ​​proposer des plans de régime et de nutrition pour les mères porteuses enceintes.

Sans argent, le couple peut réaliser son rêve de créer la plus grande famille du monde – même si même avoir cinq bébés par mère porteuse chaque année prendrait près de 20 ans pour atteindre leur objectif.

Avec des plans ambitieux pour plus de bébés en route, les Ozturks pourraient également avoir besoin de commencer à construire une extension ou deux.

Au Royaume-Uni, la plus grande famille de Grande-Bretagne – les Radford du Lancashire – a 22 enfants et six petits-enfants.