Maman d’Aldergrove, 76e personne dans le monde atteinte d’un type rare de cancer

Lindsey Van Roon, mère célibataire de deux enfants originaire d’Aldergrove, est la 76e personne au monde à lutter contre l’un des types de cancer les plus rares après avoir été diagnostiquée après la fête des mères.

Le 12 mai, un essoufflement et une sensation de perte de conscience l’ont amenée aux urgences de l’hôpital Langley Memorial, et cinq jours plus tard seulement, la mère de 36 ans a subi une opération à cœur ouvert pour enlever une tumeur.

Son diagnostic était un sarcome cardiaque intimal, l’une des formes de cancer les plus rares avec un taux de survie moyen de trois mois à un an, selon une étude. Étude de cas américaine.

« C’est effrayant. [Being diagnosed] « C’est la même chance que de gagner à la loterie, et j’aurais préféré gagner à la loterie », a commenté Van Roon. « Il n’y a pas beaucoup de recherches à ce sujet. »

Après son opération à cœur ouvert, les médecins ont informé Van Roon qu’elle pourrait être éligible à une transplantation cardiaque si le cancer ne se propageait pas à d’autres parties de son corps.

Mais seulement quelques semaines plus tard et après de nombreux tests supplémentaires, il s’est avéré que le cancer se propageait rapidement. Van Roon subit actuellement divers types de chimiothérapie pour tuer les cellules cancéreuses.

Elle dit que la communauté médicale mondiale s’est beaucoup intéressée à son cas.

« J’ai dit oui, tout le monde l’examine s’il vous plaît, autant que vous le pouvez. Nous consultons des gens sur des options qui ne sont même pas connues au Canada… c’est bouleversant de savoir qu’il y a autant d’yeux qui regardent votre dossier, le le meilleur du meilleur, mais ça a été bien. »

Certes, cela peut avoir des conséquences néfastes sur Van Roon avec jusqu’à 10 rendez-vous en une semaine, mais elle a déclaré que l’intérêt des médecins lui donnait de l’espoir.

« En fin de compte, je suis reconnaissante. Ils proposent toujours une autre option à essayer », a-t-elle partagé.

Elle a déclaré que le soutien qui l’entourait l’avait aidée à renforcer son combat.

« Je suis capable de me réveiller et d’embrasser la journée et d’embrasser mes enfants avec une énergie qui n’aurait peut-être pas été là sans [the support] ».

Les camarades de classe des écoles de ses filles lui ont écrit, ils ont couru pour elle lors des courses Terry Fox et bien d’autres lui envoient leur soutien de manière modeste, ce qui compte beaucoup pour Van Roon.

« Je me suis sentie aimée. Tant de gens se sont mobilisés et… Je ne sais tout simplement pas comment dire aux gens à quel point je suis reconnaissante. Mais merci », a-t-elle souligné.

« Ça va être très triste quand la boucle sera bouclée. »

En planifiant à l’avance, Van Roon a offert son corps à l’Université de la Colombie-Britannique pour qu’il étudie dans l’espoir que cela fasse progresser la recherche sur le sarcome cardiaque intimal.

« Je fais don de mon corps pour que, s’ils en ont besoin, nous aidions d’autres personnes », a-t-elle déclaré, ajoutant que donner notre corps est une autre façon de soutenir la recherche sur le cancer.

Van Roon a déménagé à Aldergrove en 2019 pour vivre sur la ferme familiale après un changement dans la dynamique de sa famille immédiate. Ses deux filles de cinq et dix ans ont déménagé avec elle. Elle élève ses enfants sur la ferme tout en travaillant à l’entretien des opérations pour le canton de Langley.

La vie quotidienne est devenue plus lente pour Van Roon depuis l’apparition de symptômes, a-t-elle déclaré.

« Avant, j’étais beaucoup plus actif à la ferme. Le samedi, j’étais beaucoup plus impliqué… Cela a commencé avant même que je reçoive mon diagnostic. Avec le recul, j’étais fatigué et malade. »

Une nouvelle intervention chirurgicale n’est plus une option pour Van Roon car elle n’a pas le temps d’arrêter la chimiothérapie.

« Je n’ai pas le temps [to rest and heal]. Nous courons le temps de savoir ce qui va plus vite, la chimio ou le cancer ? C’est effrayant, c’est vraiment effrayant. »

Pour soutenir Van Roon et ses filles, un Page GoFundMe a été créé avec un objectif de 100 000 $. Le vendredi 27 septembre, plus de 32 000 $ avaient été récoltés.