La « maman CULTE » Lori Vallow a été inculpée de complot en vue de commettre des accusations de meurtre dans la mort de son ancien mari.

Cela survient juste un mois après que Vallow et son mari Chad Daybell ont été inculpés du meurtre de ses enfants et de la première épouse de Daybell.

Lori Vallow a été accusée de complot en vue de commettre un meurtre dans la mort de son ex Crédit : Facebook

JJ Vallow et Tylee Ryan ont été portés disparus en novembre 2019 Crédit : AP

L’acte d’accusation a été rendu mardi par un grand jury dans le comté de Maricopa, en Arizona, selon le KSAZ, juste un mois après qu’un juge a décidé que Vallow n’était pas « apte » à poursuivre le procès de la mort de ses enfants à ce moment-là.

L’ancien mari de Vallow, Charles Vallow, a été abattu par son frère, Alex Cox, le 11 juillet 2019, lors d’une dispute sur la garde de leur fils JJ.

La police a initialement décidé que Cox agissait en état de légitime défense, mais l’affaire a été rouverte peu de temps après la disparition des enfants de Vallow en septembre 2019.

Cox est décédé peu de temps après d’un caillot de sang apparent dans ses poumons.

Charles était le quatrième mari de Vallow et avait demandé le divorce d’elle, affirmant qu’elle croyait qu’elle était devenue une figure divine qui était responsable de l’inauguration de la fin des temps bibliques.

Vallow et Daybell auraient fait partie d’un culte « apocalyptique », selon des membres de la famille.

Chad Daybell a plaidé non coupable d’accusations de meurtre plus tôt ce mois-ci Crédit : AP

Vallow a été déclarée inapte à subir son procès pour la mort de ses enfants en mai Crédit : Méga

Vallow et Daybell ont déjà été inculpés par un grand jury pour meurtre au premier degré dans la mort des enfants de Vallow, JJ Vallow, 7 ans, et Tylee Ryan, 17 ans, et l’ex-femme de Daybell, Tammy, décédée dans son sommeil en octobre 2019.

Le couple s’est marié un mois plus tard et s’est enfui à Hawaï jusqu’à ce que Vallow soit arrêté en février 2020.

Les corps de ses enfants ont été retrouvés dans l’arrière-cour de la maison de Daybell dans l’Idaho en juin 2020.

Daybell, un pasteur et auteur auto-édité qui a fréquemment écrit sur les événements apocalyptiques, a plaidé non coupable d’accusations de meurtre au début du mois, tandis que l’affaire Vallow est actuellement en suspens.

Le couple a également été accusé de plusieurs autres chefs d’accusation, notamment de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré et un vol qualifié, en lien avec la mort des enfants.

Charles Vallow a été abattu en juillet 2019 par le frère de Vallow Crédit : Twitter

Vallow fait maintenant face à un complot en vue de commettre des accusations de meurtre dans la mort de son ex Crédit : AP

Le couple fait également face à des accusations dans la mort de l’ex de Daybell.

On pensait initialement qu’elle était décédée de causes naturelles, mais les enquêteurs ont rouvert l’affaire et son corps a ensuite été exhumé en décembre 2019.

Daybell a plaidé non coupable juste un jour après qu’une requête a été déposée pour envoyer Vallow, 47 ans, dans un établissement psychiatrique pour traitement après qu’une évaluation psychologique en mars ait mis son « aptitude à poursuivre » dans l’affaire en question.

Elle a été déclarée inapte à subir son procès et une ordonnance a été rendue pour suspendre l’affaire.

« L’évaluation complète a déterminé qu’à l’heure actuelle le défendeur n’est pas compétent pour procéder et recommande un traitement réparateur », ont indiqué les documents.

L’accusation conteste les résultats du rapport, qui ont été déposés sous scellés en mai.

L’ordonnance du juge restera en vigueur « dans l’attente de la détermination de la question de compétence ».